ВЭБ.РФ инвестировал 400 млн рублей в производителя устройств для IoT Mircod

Средства будут направлены на увеличение штата разработчиков, а также на усиление позиций на западных рынках, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на стороны сделки.

Доля, которую получил VEB Ventures, и оценка компании, не называются.

Mircod производит биотехнологическое оборудование и устройства медицинского интернета вещей IoMT (internet of medical things): пульсоксиметры, биосенсоры, электронные термометры для непрерывного измерения температуры с беспроводной передачей данных. Приборы необходимы для использования в телемедицине.

Российское юрлицо компании ООО «Миркод» основано в 2016 году в Татарстане. По данным ЕГРЮЛ, 21 декабря 100% компании получила зарегистрированная в США структура Mircod. Физические лица Михаил Файнштейн, Рамиль Терегулов и Кирилл Игин утратил прямые доли участия.

Выручка ООО «Миркод» в 2020 году составила 84,6 млн рублей, увеличившись в 2,6 раза по сравнению с 2019 годом. Чистый убыток компании достиг 2,6 млн рублей.

«Инвестиции помогут более эффективно продвигать услуги компании на рынках США и Европы, где доля продаж на сегодняшний день составляет 95%»,— говорит соучредитель и гендиректор Mircod Михаил Файнштейн.

В декабре «Ростелеком» и VEB Ventures создали совместное предприятие «Атлас» для строительства в России магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Общий объем инвестиций в проект до 2025 года составит около $650 млн.

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