Сервис для онлайн-записи к врачу «НаПоправку» привлек $5 млн на маркетинг и создание новых продуктов

Российский medtech-стартап «НаПоправку», который разработал сервис для онлайн-записи в частные и государственные клиники, привлек $5 млн на маркетинг и создание новых продуктов. В раунде участвовали те же инвесторы, которые вкладывались в компанию в прошлом году в раунде на $2,25 млн.

Об инвестиционном раунде компании «НаПоправку» RB рассказал CEO компании Александр Печерский. Оценка компании не раскрывается.

Стартап привлек $5 млн от шведского инвестиционного фонда VNV Global, российского инвестиционного холдинга «Авенир» и основателя рекрутингового сайта JobStreet Марка Чанга. Эти же инвесторы вкладывались в «НаПоправку» в 2020 году в раунде на $2,25 млн.

Печерский рассказал, что планируют направить привлеченные средства на маркетинговую кампанию, развитие в регионах, а также создание новых сервисов и продуктов, запуск которых запланирован на 2022 год.

«НаПоправку» разработала сервис для онлайн-записи к врачу в частные и государственные клиники. В бесплатном приложении можно выбрать врача по отзывам, сравнить цены и записаться на прием. Гендиректор «НаПоправку» уточнил, за последние 6 месяцев количество записей к врачам через приложение выросло в более чем 5 раз.

До привлечения инвестиций в сентябре 2020 года, «НаПоправку» также привлекала средства от бизнес-ангелов в сумме $1 млн+, отметил представитель компании.

Компания «НаПоправку» основана в 2014 году. 100% предприятия принадлежит «Напоправку Сайпрус Лимитед», зарегистрированной на Кипре. По итогам 2020 года компания получила выручку в размере 69,9 млн рублей при убытке в 100,1 млн рублей.

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