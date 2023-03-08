Сколько зарабатывают цветочные магазины 8 марта в разных городах России — мини-опрос RB.RU

Согласно исследованию Superjob, в этом году россияне планируют увеличить траты на цветы к Международному женскому дню, а средний бюджет на покупку цветов среднестатистического россиянина составит три тысячи рублей.

Мы уже знаем какова средняя стоимость букета к 8 марта и сколько на цветы готовы потратить россияне. Однако за кулисами остался главный вопрос: «А сколько сами цветочные магазины зарабатывают в этот праздник».

RB поговорил с владельцами цветочных магазинов, студий и мастерских в разных городах России, чтобы узнать, сколько цветов удается продать, какие цветы пользуются наибольшим спросом и, конечно же, сколько можно заработать за праздничную неделю.

Цветочная мастерская Flowerna, Москва

Дарья Крылова, соосновательница мастерской:

Сколько магазину удается заработать 8 марта?

Это зависит от размера магазина. У нас интернет-магазин и нам уже 8 лет. Ежегодно идет прирост клиентов за счет роста компании.

В среднем каждый год выручка на праздники +30% к прошлому году. Исключение — 2022 год, так как 8 марта попал на начало военной операции и клиенты были напуганы, деньги не тратили, многие уехали из страны.

Несмотря на высокий оборот, цветочный бизнес низкомаржинальный, и в праздники сильно увеличивается стоимость цветов у поставщиков, нужно учесть высокие зарплаты флористов и много списаний цветка.

Поэтому чистый доход компании — 15-20%. Как правило, эти деньги идут в резерв на покрытие расходов компании в несезонные месяца — январь, май. 8 марта — это подушка безопасности для бизнеса.

Сколько букетов продает магазин в этот праздник?

С 1 по 8 марта мы изготавливаем более тысячи букетов с учетом корпоративных заказов.

Какой процент от месячных продаж приносит этот день?

Обычно оборот х2 в март.

Какова средняя цена букета?

Мы работаем в высоком ценовом сегменте, наш средний чек — 11-13 тысяч рублей. В 2023 он снизился до 8-9 тысяч.

Примеры букетов Flowerna

Какие цветы являются самым ходовым товаром в этот день?

Тюльпаны, мимоза, весенние сочетания букетов. Классика праздников.

Получает ли команда в этот день надбавку?

Да, ставка в праздники примерно в 2-3 раза больше. Флорист получает от 7 до 15 тысяч за смену. Плюс ночные переработки оплачиваются около тысячи рублей в час.

WHY NOT? Цветочный магазин в Трехпрудном переулке, Москва

Полина Рудакова, CEO магазина:

Сколько зарабатывает магазин 8 марта, и какой процент от продаж приносит эта неделя?

За праздничные дни цветочный может сделать месячную выручку, поэтому этот праздник считается самым важным. Мы к нему основательно готовимся — оттачиваем все процессы и расширяемся. Например, в этом году перед праздником мы решили открыть второй офлайн-магазин на Покровке.

Пока мы знаем точно, сколько мы заработаем, но планируем продать 45-50 тысяч тюльпанов. В этом году мы смогли договориться с плантацией напрямую, а не через оптовых представителей, чтобы быть уверенными в качестве цветка.

Какие цветы являются самым ходовым товаром в этот день?

Конечно, самым ходовым цветком в праздник является тюльпан. Мы делаем очень узкую ассортиментную матрицу, чтобы быстро и качественно работать, поэтому помимо тюльпана у нас есть до 10 видов других цветов.

Примеры букетов WHY NOT?

Получает ли команда в этот день надбавку?

В нашей компании у флористов есть мотивация на объем отгруженных букетов, поэтому они заинтересованы сделать работу качественно, быстро, а дополнительные надбавки не требуются.

Студия флористики PORTOFLORAL, метро Технопарк, Москва

Владимир Кузнецов, руководитель студии:

Сколько студии удается заработать 8 марта?

У нашего салона выручка достигает за праздничный период порядка четырех миллионов рублей.

Какой процент от месячных продаж приносит этот день?

В нашем случае выручка праздничной недели примерно эквивалентна стандартным полутора месяцам без крупных праздников.

Сколько букетов продает магазин в эту неделю?

За этот период команда собирает до 400-500 букетов.

Мы не устраиваем погоню за количеством ради количества, не делаем конвейер формата «купи подешевле/продай подороже», потому что главная наша задача в любой день, праздничный или нет, — предоставить нашим клиентам наилучшее качество цветка и высочайший уровень сервиса.

Примеры букетов Portofloral

Какова средняя цена букета?

Для корпоративных клиентов средняя цена букета около 8 тысяч рублей, для розничных — около 12 тысяч.

Какие цветы являются самым ходовым товаром в этот день?

Конечно, тюльпаны, мимоза и ранункулюсы. Самые ходовые тюльпаны — это крупные голландские пионовидные сорта Адор, Алиссон Бредли и Сартэ. Мимоза и ранункулюсы — исключительно топовых итальянских плантаций.

Получает ли команда в этот день надбавку?

Помимо своей основной окладной части наша команда получает премию. Это и оплата переработок, которые неизбежно возникают при высокой нагрузке, и бонус в виде процента от выручки.

Помимо этого мы считаем правильным оплачивать сотрудникам такси, когда они уезжают поздно, заказывать на всю команду еду и хвалить за их вклад.

Цветочный магазин, Барнаул

Сколько магазину удается заработать 8 марта?

Для цветочников 8 марта — это не один день. Праздник начинается с 1-2 марта.

Например, 6 марта можно остаться в магазине на ночь, так как изготавливаются заказы от организаций (они обычно крупные: например, 25 букетов по 2,5 тысячи или 350 тюльпанов — все в пленку по одному), предзаказы для учителей/воспитателей и для коллег.

В прошлом году этот «рабочий» день пришелся на пятницу, поэтому разбег был еще больше.

7 марта мы работаем над предзаказами уже к 8 марта. Этот день либо равен по выручке с 8 марта, либо близок к тому.

Среднегодовые показатели выручки составляют 335 тысяч. В прошлом году за период 1-8 марта мы получили 670 тысяч.

Какова средняя стоимость букета?

Средняя цена букета в прошлом году в нашем магазине варьировалась от двух до трех тысяч рублей. В этом году, на данный момент, 1,7 тысячи.

Какие цветы являются самым ходовым товаром в этот день?

Самых ходовой цветок — тюльпан.

Получает ли команда в этот день надбавку?

Продавцы получают премию в конце 8 марта и подарок от организации.

Арт-студия «Подари», Санкт-Петербург

Ксения Самарина:

Сколько обычно зарабатывает ваш магазин 8 марта?

Здесь нужно рассматривать март в целом, а не только 8 марта, так как резкий всплеск может с лихвой компенсироваться дальнейшим спадом.

В среднем чистая прибыль в этот день — 10-15% от месячной, и прибыль в марте в 2-3 раза выше, чем в другие месяцы. Порой можно сделать среднюю месячную выручку за один день 8 марта. Но это я говорю о небольших студиях вроде нашей, а не о сетях магазинов.

Повышаете ли вы цены?

Цены действительно повышаются, и многие люди считают, что это такая для нас нажива: продавец стремится обмануть покупателя. Так вот, цены растут не потому, что магазины хотят больше заработать, а в первую очередь потому, что их повышают плантации. И дальше целая логистическая цепочка.

Растут издержки: чтобы реализовать 200-500 букетов, ты должен арендовать дополнительное помещение, где их можно хранить, доставка в эти дни становится дороже.

Для того, чтобы сделать такой объем, приходится нанимать дополнительных сотрудников, ты реализуешь почти месячную выручку в этот день.

И когда люди заходят в магазин и ругаются из-за одного дорогого тюльпана, стоит помнить, что флорист уже двое-трое суток не спит и крутит букеты.

Какие в этом году цветочные тренды? Какие букеты и цветы наиболее популярны?

По моим наблюдениям, как таковых трендов нет. Люди смотрят глазами вживую в магазине или на сайтах, выбирают конкретную студию или букет в зависимости от финансовых возможностей.

Примеры букетов «Подари»



Мы, например, ставили эксперимент: 25 красных тюльпанов упаковали в простую однотонную бумагу и в дизайнерскую упаковку — под газету. Второй вариант разобрали очень быстро, и мы даже закрыли эту позицию. То есть очень многое зависит от подачи.

Единственное, могу сказать, что плохо берут желтые тюльпаны. Но это поработала Наташа Королева, которая спела песню, что они к разлуке. Мы стараемся переубеждать всех, что это к богатству, но получается плохо.

Цветочная студия FLOREIN, Старый Оскол, Белгородская область

Иван Шевелев, совладелец студии:

Сколько магазину удается заработать 8 марта?

От 200 до 500 тысяч рублей.

Какой процент от месячных продаж приносит этот день?

Один день, именно 8 марта, может покрыть и превысить всю выручку за обычный месяц.

Сколько букетов продает магазин в этот день?

500-700 штук.

Какова средняя цена букета?

1 000 рублей.

Какие цветы являются самым ходовым товаром в этот день?

Тюльпаны, розы.

Получают ли продавцы в этот день надбавку?

Обязательно.

Авторы текста: Лариса Ступина, Полина Соломенцева

Обложка: Iryna Inshina/ Shutterstock