Отключение SWIFT для российского бизнеса — прорвемся или катастрофа? Мнения разделились

Отключить Россию от глобальной платежной системы SWIFT могут уже сегодня. Вопрос лишь в том, как именно отключат — тотально или ограничения затронут только часть российских банков. Сегодня в мире есть лишь две страны, которые не могут проводить платежные операции в SWIFT — Северная Корея и Иран. Выясняем, как отключение от системы повлияет на российский бизнес и существуют ли обходные пути решения проблем.

Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор

«У нас есть свой SWIFT, к которому скоро подключатся страны СНГ»

А вы уверены, что нас отключат? Я верю не слухам, а фактам. И к тому же призываю вас. Кто-то написал, что все страны согласовали отключение России от SWIFT, а я в этом не уверен. C одной стороны, у европейцев злость и ненависть к Путину, и надо его наказать.

С другой стороны, все понимают, что Россия — не только Путин, но и 140 млн населения, огромный рынок. Только наш экспорт составляет полтриллиона долларов ежегодно. И, конечно, Россия нуждается и в самолетах, и в автомобилях, и в одежде, и в питании. Это огромные поступления в бюджет ЕС.

То есть Европе и хочется, и колется. И еще ее Штаты подзуживают, потому что у них минимальные финансовые отношения с Россией. При этом свои «Боинги» они сюда почему-то продолжают поставлять. Но если SWIFT отключат, то 99% населения России не почувствуют это вообще никак. В Москве, может быть, не почувствуют 98%. Потому что на внутренних платежах это не отразится.

В 90-е не было никакого SWIFT. Были отправки телетайпом, другими способами. Платежи поступали не в течение нескольких минут, а на следующий день. Я помню, как мы тогда отправляли деньги иностранным партнерам, а потом звонили им и спрашивали — пришли? И ни у кого не было вопросов. И сейчас будет такая же история.

Те, кто говорит, что будет изолирована наша отечественная банковская система, ни черта не понимают. Можно с таким же успехом рассуждать о черных дырах и спаривании пингвинов. Сейчас вообще для трансграничных переводов к вашим услугам криптовалюта. Это не средство накопления, а средство перевода денег.

Можете расплачиваться биткоинами. В режиме онлайн средства переводятся, тут же оказываются, где нужно, конвертируются в ту валюту, какую необходимо, и на этом платежи закончены. Но криптовалюта — это премьер-лига, а SWIFT — первая лига.

Приведет ли отключение к росту цен из-за дефицита импорта, потому что цепочки товара нарушатся? Они не нарушатся, потому что крупнейшие банки не могут переводить валюту, а банки средней величины и филиалы дочерних структур иностранных банков как работали с валютой, так и работают.

Каким странам невыгодно нас отключать? В первую очередь, Германии. А еще у нас 40 процентов внешнего оборота — с Китаем. Китай — это отдельная система взаиморасчетов, и она совершенно не относится к SWIFT. Мы можем работать с ними по своей альтернативной системе расчетов — СПФС (Система передачи финансовых сообщений — отечественный аналог SWIFT, созданный в России после присоединения Крыма. — Прим. ред.), а можем по китайской. То есть 40% нашего оборота уже выпадает из этой схемы и к SWIFT не относится.

К системе СПФС могут оперативно, в течение недели, подключиться страны СНГ, на которые приходится около 15% внешнеторгового оборота. То есть остается меньше половины торгового оборота и взаиморасчетов с Западом. В итоге основная часть наших поставок пройдет мимо SWIFT.

Да, сейчас СПФС — это слабое подобие SWIFT. Там порядка 300 банков — в основном российских и немного иностранных. А SWIFT — устоявшаяся за полвека система, где насчитывается 11 тысяч клиентов.

Но в течение недели в СПФС и Азербайджан окажется, и Молдова, и Белоруссия. Там уже сейчас есть японские и китайские банки. Подключатся вьетнамские. Ничего страшного, за пару недель обкатается. То есть говорить о том, что в России будет голод или дефицит из-за того, что нас отключат от SWIFT, — это полная ерунда. Страшилки.

Есть, впрочем, еще такой момент. Повторю, что со SWIFT платежи сегодня проходят минута в минуту, а при отключении — будут приходить на следующий день. А дальше смотрите: у нас торговый баланс в профиците в нашу сторону.

То есть мы продаем больше, чем покупаем. Те, кто покупает нашу продукцию, а это, в первую очередь, сырье, часто берут аккредитивы — краткосрочные кредиты — в своих банках. За какие-то минимальные проценты, потому что оплата проходит сразу.

Но когда оплата приходит через день, это увеличивает стоимость продукции, которую ты покупаешь. Так зачем это надо тем, кто берет нашу нефть? На Западе это крупнейшие нефтяные трейдеры, у которых миллиардные обороты. И им придется тратить больше денег, чтобы подтвердить/осуществить платежи.

Но Россия — не Иран, который отключили от SWIFT из-за ядерной программы в 2012 году. Иран — это 4 млн баррелей в сутки, а Россия — 10. И Иран заточен в основном на Китай, а мы — на Европу.

Александр Дмитриев, генеральный директор консалтинговой компании «Сноудроп»

«Для рынка B2B отключение — это катастрофа»

SWIFT — уникальная платежная система, которая покрывает сегодняшние нужды на 95 процентов. Практически это монополист на рынке, у него миллионы клиентов по всему миру. Все валютные платежи проходят через SWIFT, и адекватной замены ему сейчас нет.

В России придумали альтернативу на случай санкций, но в мире ее пока мало кто признает. Это как если бы ты ездил на «мерседесе», а сейчас пересел на «шестерку». Отвезти куда-то она все равно, конечно, сможет. Но не всех и не так, как ты хочешь.

Раньше нам Запад отключением только грозил — в 2014 году, причем не серьезно. Потому что все понимали, какие последствия это вызовет, и никто даже не предполагал, что это вообще возможно. Торговля — двусторонний процесс, и Европа с точки зрения бизнеса не сильно заинтересована в том, чтобы нас отключать

Если российские клиенты не смогут платить, Европе убыток. Adidas привык получать деньги за свои кроссовки по SWIFT. Все к этому привыкли.

То же самое — наши компании, например, экспортеры зерна. Продаст пшеницу за границу, а получить деньги не сможет, потому что все расчетные счета привязаны к системе SWIFT. И так у 99% компаний.

Понятно, что рынок B2С отключение SWIFT не почувствует, так как обычные люди им не пользуются. Для рынка B2B отключение — это катастрофа. У юрлица, которое покупает вино во Франции и привозит его в Россию, начнутся огромные проблемы, потому что ни в одну сторону платежи проходить не будут.

С Китаем — отдельная история. Ты же шотландский виски из Китая не повезешь. Там юань, соответственно, надо открыть расчетные счета в юанях, что стоит немалых денег. Плюс у китайских банков свои постоянные комиссии, и чем больше оборот, тем больше придется платить.

Для крупных компаний это миллионы рублей в течение года. Плюс там есть бизнес, который традиционно осуществляет расчеты только в долларах. Тот же нефтяной рынок в юанях невозможен, только в долларах.

У китайцев есть свой аналог SWIFT, гораздо более продвинутый, чем наш. Но все равно медленный, его еще надо наладить. Эти процессы отнимут время и силы, и далеко не все с этим справятся. Если мыслить уровнем «Газпрома», то это мелочи, а если уровнем небольшого предприятия, то это огромные проблемы и ощутимые потери, которые надо закладывать в свой бюджет.

Негативных последствий будет много, бизнес будет терпеть убытки. Я знаю компании, которые уже собираются переезжать из России, как вариант, в Эстонию.