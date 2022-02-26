Что будет, если Запад согласует санкции и отключит Россию от SWIFT

Решение об отключении России от глобальной платежной системы SWIFT — «всего лишь вопрос времени, очень короткого времени, дней», если верить заявлению главы центрального банка еврозоны. Разбираемся, чем грозит отключение от межбанковской системы платежей, и какие есть альтернативы.
Представители администрации президента США Джо Байдена обсудили возможность надавить на руководство ЕС, чтобы отключить Россию от SWIFT, как написал утром 26 февраля Bloomberg. И уже днем агентство Reuters со ссылкой на главу центрального банка еврозоны сообщило о том, что эта мера будет реализована в течение нескольких дней.
В Кремле признали, что такие ограничения действительно могут быть серьезными, и начали подготовку к преодолению трудностей.
Что такое SWIFT
- Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) — международная организация-оператор одноименной системы обмена информацией о транзакциях и совершения платежей между банками разных стран.
- Она считается самой массовой и ежедневно обрабатывает более 40 млн сообщений от тысяч финансовых учреждений по всему миру.
- За каждую транзакцию SWIFT берет порядка 1-2% комиссии.
Что произойдет, если РФ отключат от SWIFT
- Для перевода средств на зарубежные счета будет недостаточно привычного банк-клиента: нужно будет искать новые пути.
- Один из вариантов обхода проблемы российскими банками — открыть прямые корреспондентские счета в зарубежных кредитных организациях, которые будут выступать посредниками.
- Бизнесу будет сложнее расплачиваться с зарубежными контрагентами, а конечным потребителям — делать денежные переводы за границу.
- Замедление банковских транзакций приведет к возможному сбою цепочек поставок товаров практически во всех отраслях экономики. Это, в свою очередь, приведет к дефициту импорта.
- Сложности с поставками товаров могут также привести к росту цен и очередному росту курса доллара и евро.
- На внутренние транзакции отключение от SWIFT не повлияет.
- Отключение России от SWIFT не лишит россиян доступа к международным платежным системам Visa и Mastercard, но они будут сбоить при зарубежных и внутренних переводах.
- Эксперты считают, что в случае отключения от SWIFT многие российские инвесторы начнут массово продавать отечественные ценные бумаги, что ударит по фондовому рынку.
Насколько реально отключение РФ от SWIFT
- Предложение отключить Россию от SWIFT озвучивали уже неоднократно, в последнее время чаще – в связи с украинским конфликтом.
- Прецеденты отключения стран от SWIFT уже были (Иран, Северная Корея).
- По последним данным из Литвы, европейских стран, которые радикально не согласны с предложением отключить Россию от SWIFT, не осталось.
- И все же последнее слово за самой организацией: Россия входит в топ-5 ее крупнейших клиентов (отключение грозит потерей серьезной части дохода).
- В 2014 году на фоне крымских событий платежная система отказалась предпринимать какие-либо действия против России.
Какие есть альтернативы SWIFT
- С 2017 года в РФ работает Система передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой помимо внутренних клиентов подключены также ряд банков Белоруссии, Армении и Киргизии.
- По итогам 2020 года трафик через СПФС превышал трафик SWIFT, и в целом ориентированность РФ на SWIFT в последние пять лет существенно снизилась. И все же некоторые эксперты считают, что российский аналог не справится с трафиком.
- В начале февраля отечественные банки проводили учения на случай отключения от SWIFT.
- Россия ведет переговоры с Китаем о присоединении к СПФС.
- Заменить услуги SWIFT может также развитая система корсчетов с международными банками. Правда, в этом случае все транзакции нужно будет согласовывать с зарубежными партнерами.
- Есть также сомнения относительно готовности банков некоторых стран к сотрудничеству с кредитными организациями РФ.
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Фото на обложке: Unsplash
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