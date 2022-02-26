Что будет, если Запад согласует санкции и отключит Россию от SWIFT

Решение об отключении России от глобальной платежной системы SWIFT — «всего лишь вопрос времени, очень короткого времени, дней», если верить заявлению главы центрального банка еврозоны. Разбираемся, чем грозит отключение от межбанковской системы платежей, и какие есть альтернативы.

Представители администрации президента США Джо Байдена обсудили возможность надавить на руководство ЕС, чтобы отключить Россию от SWIFT, как написал утром 26 февраля Bloomberg. И уже днем агентство Reuters со ссылкой на главу центрального банка еврозоны сообщило о том, что эта мера будет реализована в течение нескольких дней.

В Кремле признали, что такие ограничения действительно могут быть серьезными, и начали подготовку к преодолению трудностей.

Что такое SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) — международная организация-оператор одноименной системы обмена информацией о транзакциях и совершения платежей между банками разных стран.

Она считается самой массовой и ежедневно обрабатывает более 40 млн сообщений от тысяч финансовых учреждений по всему миру.

За каждую транзакцию SWIFT берет порядка 1-2% комиссии.

Что произойдет, если РФ отключат от SWIFT

Для перевода средств на зарубежные счета будет недостаточно привычного банк-клиента: нужно будет искать новые пути.

Один из вариантов обхода проблемы российскими банками — открыть прямые корреспондентские счета в зарубежных кредитных организациях, которые будут выступать посредниками.

Бизнесу будет сложнее расплачиваться с зарубежными контрагентами, а конечным потребителям — делать денежные переводы за границу.

Замедление банковских транзакций приведет к возможному сбою цепочек поставок товаров практически во всех отраслях экономики. Это, в свою очередь, приведет к дефициту импорта.

практически во всех отраслях экономики. Это, в свою очередь, приведет к дефициту импорта. Сложности с поставками товаров могут также привести к росту цен и очередному росту курса доллара и евро.

На внутренние транзакции отключение от SWIFT не повлияет.

Отключение России от SWIFT не лишит россиян доступа к международным платежным системам Visa и Mastercard, но они будут сбоить при зарубежных и внутренних переводах.

Эксперты считают, что в случае отключения от SWIFT многие российские инвесторы начнут массово продавать отечественные ценные бумаги, что ударит по фондовому рынку.

Насколько реально отключение РФ от SWIFT

Предложение отключить Россию от SWIFT озвучивали уже неоднократно, в последнее время чаще – в связи с украинским конфликтом.

Прецеденты отключения стран от SWIFT уже были (Иран, Северная Корея).

По последним данным из Литвы, европейских стран, которые радикально не согласны с предложением отключить Россию от SWIFT, не осталось.

И все же последнее слово за самой организацией: Россия входит в топ-5 ее крупнейших клиентов (отключение грозит потерей серьезной части дохода).

В 2014 году на фоне крымских событий платежная система отказалась предпринимать какие-либо действия против России.

Какие есть альтернативы SWIFT

С 2017 года в РФ работает Система передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой помимо внутренних клиентов подключены также ряд банков Белоруссии, Армении и Киргизии.

По итогам 2020 года трафик через СПФС превышал трафик SWIFT, и в целом ориентированность РФ на SWIFT в последние пять лет существенно снизилась. И все же некоторые эксперты считают, что российский аналог не справится с трафиком.

В начале февраля отечественные банки проводили учения на случай отключения от SWIFT.

Россия ведет переговоры с Китаем о присоединении к СПФС.

Заменить услуги SWIFT может также развитая система корсчетов с международными банками. Правда, в этом случае все транзакции нужно будет согласовывать с зарубежными партнерами.

Есть также сомнения относительно готовности банков некоторых стран к сотрудничеству с кредитными организациями РФ.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash