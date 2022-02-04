Эксперты считают, что российский аналог SWIFT не сможет обеспечить трансграничные платежи в случае санкций

В случае санкций СПФС сможет закрыть потребности внутреннего платежного трафика, но проведение международных операций будет резко ограничено, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Institute of International Finance (IIF).

Российские платежные системы не имеют достаточного международного охвата для того, чтобы компенсировать отключение от международных провайдеров, констатируют эксперты. Так, на данный момент даже некоторые работающие в РФ зарубежные банки не присоединились к СПФС. «Критической слабостью остается именно недостаток международных связей и ограничения на проведение трансграничных операций», — говорится в отчете.

По этой причине отключение от SWIFT может оказать серьезное влияние на возможности банков и корпораций проводить международные переводы. По мнению авторов доклада, это поставит под удар торговлю с Евросоюзом, годовой объем которой достигает более $250 млрд (доля в обороте РФ превышает 35%).

Эксперты также рассмотрели возможное взаимодействие платежных систем РФ и КНР. В исследовании отмечается, что в Китае также разработали собственную платежную систему CNAPS. «Хотя центробанки двух стран заявили о связности двух систем, пока не ясно, работает ли эта связка на операционном уровне», — указали в IIF.

Отключение России от SWIFT США и ЕС рассматривают с 2014 года. Вновь актуальным этот вопрос стал на фоне роста напряженности на Донбассе. Сообщалось, что отключение от SWIFT может стать одним из вариантов жестких санкций западных стран в отношении РФ.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в январе 2022 года выразил уверенность, что Россию не отключат от SWIFT, «потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит». Он также заявил, что при запрете доллара и евро Россия может перейти на платежи в юанях.

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