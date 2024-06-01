Bloomberg: G7 может наложить санкции на банки, использующие аналог SWIFT в России

Страны ЕС и G7 считают, что Россия использует свой аналог SWIFT, чтобы покупать подсанкционные товары. Теперь там хотят вводить и изучают санкции против банков, которые используют СПФС. Об этом пишет Bloomberg.

Новый пакет санкций в отношении РФ, среди прочего может содержать в себе ограничения против банков, использующих Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российский аналог SWIFT.

Пока эта тема лишь обсуждается, но страны Запада могут принять собственные меры. По информации издания, G7 уже давно «считает своим главным приоритетом» помешать России получать ключевые технологии, которые та может использовать для совершенствования ОПК. Только вот в РФ до сих пор обходят многие из ограничений Запада, помогают в этом и дружественные страны.

СПФС, как уточняет Bloomberg, по мнению ЕС активно используется для обхода санкций. Использование российской системы выросло втрое 2023 году, по сравнению с 2022-м. Ее используют более 500 банков и компаний в 20 странах, включая Китай, Белоруссию, Армению, Таджикистан и Казахстан.

СПФС создали еще в 2014 году для «снижения внешних рисков и обеспечения бесперебойных услуг по передаче финансовых сообщений».

Ранее мы писали о том, что три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из РФ. Происходит это независимо от того, какая используется система межбанковских переводов — SWIFT, российская СПФС или китайская CIPS.

Фото на обложке: TheDigitalWay / https://pixabay.com/