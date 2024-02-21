Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из РФ

Китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций.
Эти банки занимают первое, второе и четвертое места по объему активов в КНР. Операции с российскими банками, не попавшими под санкции, пока продолжаются, узнали «Известия.
ICBC и CCB отклоняют все поступающие от подсанкционных банков платежи, независимо от того, какая используется система межбанковских переводов — SWIFT, российская СПФС или китайская CIPS, говорят собеседники издания.
Местные банки объясняют ситуацию внутренней политикой компаний. Источник подчеркнул, что ограничения были введены до начала 2024 года.
Ряд крупных российских банков открыли свои представительства в Китае, что сильно облегчает отправку платежей, например, в ВТБ сообщили, что через филиал в Шанхае нет изменений в условиях проведения расчетов.
- В феврале 2024 года также крупные банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций начали ограничивать работу с российскими клиентами. Они стали закрывать счета компаниям и физлицам и отказываются от расчетов с РФ.
- Ранее турецкие и китайские банки начали ограничивать работу с российскими клиентами. Причиной стали вторичные санкции США, которые накладывают ограничения на сотрудничество с подсанкционными лицами.
- Указ о вторичных санкциях президент США Джо Байден подписал в конце 2023 года. Документ наделяет американский Минфин полномочиями вводить ограничения против зарубежных банков в случае сотрудничества с РФ.
Фото на обложке: crystal51 /
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