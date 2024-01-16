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Госбанки Китая начали ограничивать работу с клиентами из РФ из-за санкций США

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Государственные банки Китая начали ограничивать финансирование клиентов из РФ, пишет Bloomberg. Причиной стали вторичные санкции США, которые накладывают ограничения на сотрудничество с подсанкционными лицами. 

Госбанки Китая начали ограничивать работу с клиентами из РФ из-за санкций США

Указ о вторичных санкциях президент США Джо Байден подписал в конце 2023 года. Документ наделяет американский Минфин полномочиями вводить ограничения против зарубежных банков в случае сотрудничества с РФ.

По данным источников Bloomberg, с начала месяца по меньшей мере две китайские финансовые организации решили проверить клиентов на предмет регистрации их предприятий в России, а также на предмет наличия в РФ бенефициаров и конечных владельцев.

Наиболее пристальное внимание уделяется трансграничным сделкам. Банки настроены на приостановку сотрудничества с клиентами из РФ, которые числятся в санкционных списках.

Также финансовые организации намерены прекратить предоставлять услуги российскому военному сектору. Источники утверждают, что проверять будут не только российских клиентов, но и тех, кто ведет бизнес в РФ или перевозит в страну критически важные товары через третьи государства.

К рискам для банков в случае нарушения санкционного режима относятся запрет на корреспондентские счета в банках США, полная заморозка собственности иностранных финансовых организаций на территории Соединенных Штатов.

Фото на обложке: yingko / Shutterstock

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