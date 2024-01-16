Госбанки Китая начали ограничивать работу с клиентами из РФ из-за санкций США

Государственные банки Китая начали ограничивать финансирование клиентов из РФ, пишет Bloomberg. Причиной стали вторичные санкции США, которые накладывают ограничения на сотрудничество с подсанкционными лицами.
Указ о вторичных санкциях президент США Джо Байден подписал в конце 2023 года. Документ наделяет американский Минфин полномочиями вводить ограничения против зарубежных банков в случае сотрудничества с РФ.
По данным источников Bloomberg, с начала месяца по меньшей мере две китайские финансовые организации решили проверить клиентов на предмет регистрации их предприятий в России, а также на предмет наличия в РФ бенефициаров и конечных владельцев.
Наиболее пристальное внимание уделяется трансграничным сделкам. Банки настроены на приостановку сотрудничества с клиентами из РФ, которые числятся в санкционных списках.
Также финансовые организации намерены прекратить предоставлять услуги российскому военному сектору. Источники утверждают, что проверять будут не только российских клиентов, но и тех, кто ведет бизнес в РФ или перевозит в страну критически важные товары через третьи государства.
К рискам для банков в случае нарушения санкционного режима относятся запрет на корреспондентские счета в банках США, полная заморозка собственности иностранных финансовых организаций на территории Соединенных Штатов.
Фото на обложке: yingko /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В 2023 году на российский авторынок вышли 19 новых китайских марок
- 2 Эти компании планируют отправиться на Луну в 2024 году
- 3 В 2024 году объемы белой доставки из Китая превысят карго: цифровой рубль, «Честный знак» и еще пять предпосылок
- 4 Китайские инновации, которые мы можем использовать уже сегодня
- 5 Особенности публикации игр в Китае: на что обратить внимание при выходе на китайский игровой рынок
ВОЗМОЖНОСТИ
17 января 2024
18 января 2024
19 января 2024