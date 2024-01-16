Госбанки Китая начали ограничивать работу с клиентами из РФ из-за санкций США

Государственные банки Китая начали ограничивать финансирование клиентов из РФ, пишет Bloomberg. Причиной стали вторичные санкции США, которые накладывают ограничения на сотрудничество с подсанкционными лицами.

Указ о вторичных санкциях президент США Джо Байден подписал в конце 2023 года. Документ наделяет американский Минфин полномочиями вводить ограничения против зарубежных банков в случае сотрудничества с РФ.

По данным источников Bloomberg, с начала месяца по меньшей мере две китайские финансовые организации решили проверить клиентов на предмет регистрации их предприятий в России, а также на предмет наличия в РФ бенефициаров и конечных владельцев.

Наиболее пристальное внимание уделяется трансграничным сделкам. Банки настроены на приостановку сотрудничества с клиентами из РФ, которые числятся в санкционных списках.

Также финансовые организации намерены прекратить предоставлять услуги российскому военному сектору. Источники утверждают, что проверять будут не только российских клиентов, но и тех, кто ведет бизнес в РФ или перевозит в страну критически важные товары через третьи государства.

К рискам для банков в случае нарушения санкционного режима относятся запрет на корреспондентские счета в банках США, полная заморозка собственности иностранных финансовых организаций на территории Соединенных Штатов.

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