Власти оценят возможность возвращения западных компаний по опционам

«Прозрачность в том, либо у компании были опционы подписаны, и в этих опционах закладываются условия, либо их не было. Если эти опционы были записаны в договоре продажи своей доли, то мы должны дальше будем анализировать и смотреть, как будет компания возвращаться. А если этих опционов не было, это игра с чистого поля», — сказал Мантуров.

Ранее на съезде РСПП Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру возвращения западных брендов в Россию. По словам президента, бизнес западных игроков, который они оставили в стране «на произвол судьбы» и продали «по бросовой цене», выкупить «за такие же скромные деньги» не получится, и правительство за этим проследит.

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский сообщил «Ведомостям», что правкомиссия по иностранным инвестициям пока не получала заявок от иностранных компаний по возвращению на российский рынок. Шаскольский подчеркнул, что количество сделок, которые рассматривает правкомиссия, не увеличилось — динамика схожа с прошлым годом. В 2024 году было рассмотрено 25 сделок, уточнил он.

В конце февраля представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что в правительстве начали прорабатывать условия возвращения иностранных компаний. Он отмечал, что это будет возможно только с разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям.

Фото на обложке: Александр Жолобов / Росконгресс