В правительстве начали прорабатывать условия возвращения иностранных компаний

В правительстве начали разрабатывать условия для возвращения иностранных компаний из недружественных стран на российский рынок, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. Это будет возможно только с разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, указали в ведомстве.

«При принятии решений правительственная комиссия ориентируется в первую очередь на позицию профильного ведомства», — подчеркнули в Минфине, напомнив, что действующие указы президента № 618 и № 81 касаются как продажи, так и возвращения бизнеса в Россию.

Барьеры входа. По мнению опрошенных «Ведомостями» юристов и аналитиков, иностранным брендам будет сложно вернуться из-за юридических препятствий. Партнер Orchards Алексей Станкевич считает, что условия возвращения, вероятно, будут включать «специальную процедуру согласования», и скорость этого процесса будет зависеть от «пропускной способности» уполномоченного органа. Возвращение не произойдет мгновенно, а «растянется во времени», уверен он.

Денис Архипов, соруководитель судебно-арбитражной практики адвокатского бюро ЕПАМ, считает, что будут введены повышенные требования к инвестированию в России для создания в стране производства замкнутого цикла, не зависящего от внешних поставок и интеллектуальной собственности. Координатор «Деловой России» в СЗФО Дмитрий Панов допустил, что для иностранных компаний не будут предусмотрены преференции, а поддержка отечественных производителей будет усилена.

22 февраля министр экономического развития Максим Решетников заявил, что «требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными». Их ужесточат, чтобы защитить отечественных предпринимателей, которые проделали существенную работу за эти годы. При этом, решения «будут приниматься индивидуально», добавил политик.

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