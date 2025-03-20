ЕС не собирается конфисковать замороженные российские активы
Евросоюз прекратил дискуссию о конфискации замороженных российских активов, сообщает DW (признан в России иноагентом) со ссылкой текст выводов саммита ЕС от 20 марта. В то же время европейское сообщество продолжит усиливать давление на Россию, включая введение дополнительных санкций, следует из документа.
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«В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит [спецоперацию]», — следует из текста, принятого лидерами стран Евросоюза.
Несколько стран выступили против конфискации суверенных российских активов, ссылаясь на законодательство ЕС и опасения по поводу негативного влияния такого прецедента на европейскую конкурентоспособность в сфере финансовых услуг. Они также сослались на необходимость поддерживать Украину на проценты от этих средств и отметили, что замороженные активы могут служить «картой» в мирных переговорах с Россией.
«Мы начинаем думать об эндшпиле в Украине, о мирных переговорах, прекращении огня, мирном соглашении, которое может быть подписано как через 3 месяца, так и через 3 года. И люди начинают понимать, что иметь эти активы может быть важнее, чем конфисковать их, не зная при этом, что с ними делать», — отметил накануне саммита один европейский дипломат.
- В конце февраля юрист по ценным бумагам и партнер юрфирмы Morgan, Lewis & Bockius Григорий Мариничев сообщил Bloomberg, что зарубежные инвесторы начали скупать связанные с Россией акции в ожидании отмены санкций на фоне начавшихся переговоров по Украине. Он отметил, что получает «массу звонков» от зарубежных инвесторов, желающих узнать, как торговать на российском рынке ценных бумаг.
- 12 февраля состоялся первый за почти пять лет телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В ходе этого разговора лидеры обсудили ситуацию на Украине, вопросы Ближнего Востока, энергетику и искусственный интеллект, а также обменялись приглашениями для визитов.
- Во время второго звонка, который состоялся 18 марта, президенты сосредоточились на путях урегулирования конфликта в Украине, обсудили приостановку атак на энергетические объекты на 30 дней и перспективы «огромных сделок» между Россией и США.
Фото на обложке: Guillaume Périgois / Unspalsh
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