ЕС не собирается конфисковать замороженные российские активы

Евросоюз прекратил дискуссию о конфискации замороженных российских активов, сообщает DW (признан в России иноагентом) со ссылкой текст выводов саммита ЕС от 20 марта. В то же время европейское сообщество продолжит усиливать давление на Россию, включая введение дополнительных санкций, следует из документа.

«В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит [спецоперацию]», — следует из текста, принятого лидерами стран Евросоюза.

Несколько стран выступили против конфискации суверенных российских активов, ссылаясь на законодательство ЕС и опасения по поводу негативного влияния такого прецедента на европейскую конкурентоспособность в сфере финансовых услуг. Они также сослались на необходимость поддерживать Украину на проценты от этих средств и отметили, что замороженные активы могут служить «картой» в мирных переговорах с Россией.

«Мы начинаем думать об эндшпиле в Украине, о мирных переговорах, прекращении огня, мирном соглашении, которое может быть подписано как через 3 месяца, так и через 3 года. И люди начинают понимать, что иметь эти активы может быть важнее, чем конфисковать их, не зная при этом, что с ними делать», — отметил накануне саммита один европейский дипломат.

В конце февраля юрист по ценным бумагам и партнер юрфирмы Morgan, Lewis & Bockius Григорий Мариничев сообщил Bloomberg, что зарубежные инвесторы начали скупать связанные с Россией акции в ожидании отмены санкций на фоне начавшихся переговоров по Украине. Он отметил, что получает «массу звонков» от зарубежных инвесторов, желающих узнать, как торговать на российском рынке ценных бумаг.

12 февраля состоялся первый за почти пять лет телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В ходе этого разговора лидеры обсудили ситуацию на Украине, вопросы Ближнего Востока, энергетику и искусственный интеллект, а также обменялись приглашениями для визитов.

Во время второго звонка, который состоялся 18 марта, президенты сосредоточились на путях урегулирования конфликта в Украине, обсудили приостановку атак на энергетические объекты на 30 дней и перспективы «огромных сделок» между Россией и США.

Фото на обложке: Guillaume Périgois / Unspalsh