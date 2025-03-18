Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор. Согласно заявлениям Кремля и Белого дома, президенты обсудили пути урегулирования конфликта на Украине, приостановку ударов по энергообъектам на 30 дней и будущие «огромные сделки» России и США. О чем еще говорили лидеры — в материале Русбейс.

Телефонный разговор Путина и Трампа: о чем они договорились

https://rb.ru/news/call-putin-trump/

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