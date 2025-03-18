Телефонный разговор Путина и Трампа: о чем они договорились
Анастасия Липчанская
Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор. Согласно заявлениям Кремля и Белого дома, президенты обсудили пути урегулирования конфликта на Украине, приостановку ударов по энергообъектам на 30 дней и будущие «огромные сделки» России и США. О чем еще говорили лидеры — в материале Русбейс.
Телефонный разговор Путина и Трампа: о чем они договорились
https://rb.ru/news/call-putin-trump/
- Новости
Что заявил Кремль
- В ходе звонка Путин и Трамп «продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины», сообщил Кремль. Лидеры России и США подтвердили «принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта». Путин заявил о готовности «к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования» с учетом необходимости устранения первопричин кризиса и законных интересов России в области безопасности.
- Говоря о возможности предложенного Трампом 30-дневного перемирия, Путин акцентировал внимание на необходимости действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, а также остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Ключевым условием он назвал полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.
- Путин также ответил на просьбу Трампа о помиловании солдат ВСУ, заявив, что российская сторона готова учитывать гуманитарные соображения и гарантировать защиту окруженным в Курской области украинским военнослужащим в случае их сдачи в плен.
- Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры и сразу дал российским военным соответствующую команду, сообщил Кремль.
- Президент России также конструктивно отреагировал на высказанную Трампом идею реализации инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Было условлено начать переговоры для уточнения деталей договоренности, говорится в заявлении Кремля.
- Путин сообщил об обмене пленными 19 марта по формуле 175 на 175 между Россией и Украиной, а также о передаче 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на лечении в российских больницах.
- Лидеры договорились продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме.
- Путин и Трамп также обсудили международные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря, а также совместные усилия по стабилизации кризисных точек и ядерному нераспространению. Обе стороны выразили заинтересованность в нормализации двусторонних отношений и обсудили направления для взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.
- Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
Что заявил Белый дом
- Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила согласие сторон на прекращение огня на Украине, которое должно привести к прочному миру, говорится в заявлении на сайте посольства и консульства США в России. Она отметила, что процесс достижения мира начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры, а также технических переговоров по реализации морского прекращения огня в Черном море. Ливитт сообщила, что переговоры начнутся «немедленно» на Ближнем Востоке.
- В заявлении Белого дома также подчеркивается, что лидеры двух стран согласились, что будущее с улучшением двусторонних отношений между США и Россией открывает большие перспективы, включая «большие экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира».
- Это второй телефонный разговор Путина и Трампа после избрания последнего на пост президента США. Первый состоялся 12 февраля. Тогда президенты обсудили ситуацию на Украине, вопросы Ближнего Востока, энергетику и искусственный интеллект, а также обменялись приглашениями для визитов.
Фото на обложке: Kremlin Press Center / Anadolu Agency / Getty Images
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Истории
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как самозанятому стать ИП»
- 1 Минпромторг намерен продлить параллельный импорт на 2026 год В ведомстве отмечают тенденцию к сокращению списка брендов 23 июня 15:18
- 2 McDonald's возвращает в Россию более 30 брендов Роспатент начал рассматривать заявки американской компании 26 апреля 14:56
- 3 Минпромторг сформулировал условия возвращения западных компаний в Россию Ранее в Минфине заявили, что западные бренды смогут вернуться только на рыночных условиях 23 апреля 16:34
- 4 Кинотеатры вновь откажутся от предсеансовых показов на майские праздники На период с 1 по 15 мая 22 апреля 11:56