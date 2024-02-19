Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с российскими клиентами

Крупные банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций ограничивают работу с российскими клиентами. Они стали закрывать счета компаниям и физлицам и отказываются от расчетов с РФ, пишут «Ведомости».
Банки не принимают деньги из России и не отправляют платежи в обратную сторону. По данным «Деловой России», кредитные организации закрывают счета компаниям, собственниками которых являются россияне, в том числе «по непрозрачным причинам».
Собеседник издания заявил, что проблемы начались еще до выхода указала президента о вторичных санкциях. По его словам, сложности были на протяжении всего прошлого года, а осенью пошла волна «чисток», в банках тогда «проходило показательное сокращение счетов с российскими паспортами».
- Ранее турецкие и китайские банки начали ограничивать работу с российскими клиентами. Причиной стали вторичные санкции США, которые накладывают ограничения на сотрудничество с подсанкционными лицами.
- Указ о вторичных санкциях президент США Джо Байден подписал в конце 2023 года. Документ наделяет американский Минфин полномочиями вводить ограничения против зарубежных банков в случае сотрудничества с РФ.
Фото на обложке: SkyMediaPro /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как не попасть в жернова «конвейера экспатов» в Дубае
- 2 Высокий чек и бюрократия: открывать клинику в Дубае или нет
- 3 «Золотая виза» в ОАЭ: что учитывать предпринимателю при подаче заявления
- 4 Как начать бизнес в ОАЭ в 2024 году: этапы открытия и перспективные ниши
- 5 90 этажей мало, нужно 163: секреты планирования из книги «Управляй как шейх»
ВОЗМОЖНОСТИ
19 февраля 2024
19 февраля 2024
19 февраля 2024