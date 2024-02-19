Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с российскими клиентами

Крупные банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций ограничивают работу с российскими клиентами. Они стали закрывать счета компаниям и физлицам и отказываются от расчетов с РФ, пишут «Ведомости».

Банки не принимают деньги из России и не отправляют платежи в обратную сторону. По данным «Деловой России», кредитные организации закрывают счета компаниям, собственниками которых являются россияне, в том числе «по непрозрачным причинам».

Собеседник издания заявил, что проблемы начались еще до выхода указала президента о вторичных санкциях. По его словам, сложности были на протяжении всего прошлого года, а осенью пошла волна «чисток», в банках тогда «проходило показательное сокращение счетов с российскими паспортами».

Ранее турецкие и китайские банки начали ограничивать работу с российскими клиентами. Причиной стали вторичные санкции США, которые накладывают ограничения на сотрудничество с подсанкционными лицами.

Указ о вторичных санкциях президент США Джо Байден подписал в конце 2023 года. Документ наделяет американский Минфин полномочиями вводить ограничения против зарубежных банков в случае сотрудничества с РФ.

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