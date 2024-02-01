Турецкие банки стали закрывать счета российским клиентам

Турецкие банки начали закрывать российским компаниям счета, а также ужесточать условия к физлицам для заведения карты. Об этом «Ведомостям» сообщили предприниматели, ведущие торговлю в Турции.

Некоторые банки стали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку. В начале года бизнес уже жаловался на приостановку платежей между Россией и Турцией. Сейчас расчеты все еще заморожены, отмечают они.

Политика турецких банков начала ужесточаться после 22 декабря 2023 года. Тогда президент США Джо Байден ввел ограничения против международных финансовых структур, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с ОПК РФ.

По указу американский минфин может блокировать деятельность зарубежных банков на более широких основаниях. Достаточно того, чтобы финансовая организация хотя бы косвенно участвовала в сделке по преодолению Россией технологических ограничений или способствовала ее производственной активности.

Весной 2022 года российский рынок покинули международные платежные системы Visa и Mastercard, после чего их карты перестали работать за границей. До сентября в Турции работали карты российской платежной системы «Мир», но после угроз со стороны США ввести санкции за сотрудничество местные банки начали отключать их прием. Карты турецких банков нужны для безналичных платежей и переводов на них денежных средств с российских счетов.

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