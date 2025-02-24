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ЕС назвал российские банки, которые отключат от SWIFT

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Власти Евросоюза опубликовали список из 13 финансовых организаций, которые подлежат отключению от платежной системы SWIFT с 17 марта. Эта мера была введена в рамках принятого 24 февраля 16-го пакета санкций.

ЕС назвал российские банки, которые отключат от SWIFT
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Согласно документу, весной от SWIFT будут отключены кредитные организации «Ак Барс Банк», «Уралсиб», «Точка», «Национальный резервный банк», «Росэксимбанк», «Синара», «Примсоцбанк», «ББР-банк», «Кузнецкбизнесбанк», «Мирбизнесбанк» и «Кубань-кредит».

Кроме того, отключению от SWIFT подлежат НКО «Петербургский расчетный центр» (ПРЦ) и РНКО «Платежный конструктор». ПРЦ открывает и ведет банковские счета юрлиц, проводит переводы по их поручению, а также осуществляет куплю-продажу иностранной валюты. «Платежный конструктор» принимает платежи и предоставляет платежные услуги в том числе юрлицам.

Что говорят в банках? В «Точке» заявили, что отключение банка от SWIFT не повлияет на возможность осуществления трансграничных платежей. «Трансграничные платежи для клиентов “Точки” доступны и без этой системы. Сейчас все трансграничные платежи проходят по альтернативным каналам и, преимущественно, в национальных валютах», — отметили в банке. Там добавили, что клиенты могут осуществлять свои расчеты с зарубежными контрагентами альтернативными способами через иностранные юрисдикции.

В «Уралсибе» также подтвердили, что отключение от SWIFT не повлияет на работу банка. «Очередной санкционный пакет не окажет никакого влияния на работу банка. Все сервисы, офисы и банкоматы “Уралсиба” работают штатно без каких-либо ограничений», — утверждают в кредитной организации.

  • ЕС принял 16-й пакет санкций 24 февраля. В Брюсселе указывали, что попавшие под ограничения банки «считаются важными для российской финансовой и банковской системы». Кроме финансовых ограничений, ЕС расширил список запрещенных товаров для экспорта в Россию. В него, в частности, вошли контроллеры для видеоигр, которые, как считают в Евросоюзе, используются военными для управления дронами.

Фото на обложке: Frederic Köberl / Unsplash

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