ЕС назвал российские банки, которые отключат от SWIFT

Власти Евросоюза опубликовали список из 13 финансовых организаций, которые подлежат отключению от платежной системы SWIFT с 17 марта. Эта мера была введена в рамках принятого 24 февраля 16-го пакета санкций.

Согласно документу, весной от SWIFT будут отключены кредитные организации «Ак Барс Банк», «Уралсиб», «Точка», «Национальный резервный банк», «Росэксимбанк», «Синара», «Примсоцбанк», «ББР-банк», «Кузнецкбизнесбанк», «Мирбизнесбанк» и «Кубань-кредит».

Кроме того, отключению от SWIFT подлежат НКО «Петербургский расчетный центр» (ПРЦ) и РНКО «Платежный конструктор». ПРЦ открывает и ведет банковские счета юрлиц, проводит переводы по их поручению, а также осуществляет куплю-продажу иностранной валюты. «Платежный конструктор» принимает платежи и предоставляет платежные услуги в том числе юрлицам.

Что говорят в банках? В «Точке» заявили, что отключение банка от SWIFT не повлияет на возможность осуществления трансграничных платежей. «Трансграничные платежи для клиентов “Точки” доступны и без этой системы. Сейчас все трансграничные платежи проходят по альтернативным каналам и, преимущественно, в национальных валютах», — отметили в банке. Там добавили, что клиенты могут осуществлять свои расчеты с зарубежными контрагентами альтернативными способами через иностранные юрисдикции.

В «Уралсибе» также подтвердили, что отключение от SWIFT не повлияет на работу банка. «Очередной санкционный пакет не окажет никакого влияния на работу банка. Все сервисы, офисы и банкоматы “Уралсиба” работают штатно без каких-либо ограничений», — утверждают в кредитной организации.

ЕС принял 16-й пакет санкций 24 февраля. В Брюсселе указывали, что попавшие под ограничения банки «считаются важными для российской финансовой и банковской системы». Кроме финансовых ограничений, ЕС расширил список запрещенных товаров для экспорта в Россию. В него, в частности, вошли контроллеры для видеоигр, которые, как считают в Евросоюзе, используются военными для управления дронами.

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