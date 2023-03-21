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Центробанк запретил использовать систему SWIFT для переводов в России

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Центробанк решил отключить систему SWIFT от переводов по России, мера вступит в силу 1 октября 2023 года. Такой шаг регулятор объяснил необходимостью гарантировать бесперебойность и безопасность обмена данными.

Центробанк запретил использовать систему SWIFT для переводов в России

Теперь данные нужно будет передавать через свои банковские системы либо решения сторонних, но российских компаний. Также переводы можно осуществлять через Систему передачи финансовых сообщений Банка России.

В начале прошлого года Евросоюз отключил некоторые российские банки от международной платежной системы SWIFT в качестве осуждения ввода войск на территорию Украины. Осенью сразу три европейских банка прекратили прием SWIFT-переводов из всех российских банков.

Фото на обложке: LanKS / Shutterstock

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