Налоги на Кипре: условия для физических лиц, инвесторов и бизнеса в 2021 году

Мягкая система налогообложения на Кипре и поддержка инновационных компаний активно привлекают зарубежных предпринимателей и покупателей недвижимости. Еще недавно объем прямых инвестиций из России достигал $20 млрд в год.
Законодательные изменения 2020 года ужесточили правила для российского бизнеса, однако Кипр все равно остается для него востребованной локацией. В этой статье мы разбираем актуальные налоговые условия для иммигрантов, инвесторов и бизнесменов.
Налоги для физических лиц
Как стать налогоплательщиком Кипра
Это возможно в двух случаях:
- Если вы пребываете на острове 183 дня в году или больше;
- Если вы живете на Кипре от 60 дней и при этом трудоустроены или ведете бизнес, имеете собственное или съемное жилье и не платите налоги в другой стране.
С Россией действует соглашение об избежании двойного налогообложения
По аналогии с Великобританией, в кипрской налоговой системе участвует понятие «домицилий» (место постоянного проживания). Домицилий может быть полученным по праву рождения на территории страны, а также приобретенным — если за последние 20 лет вы не менее 17 являлись налогоплательщиком Кипра.
Обладатели домицилия платят налог на военные расходы:
- с доходов от дивидендов;
- с процентов;
- с доходов от сдачи недвижимости.
Остальные налоговые резиденты от этого налога освобождаются.
Подоходный налог
На доход ниже 19,5 тыс. € в год налог платить не нужно. Затем действует прогрессивная ставка:
|0 — 19,5 тыс. €
|0%
|19,5 тыс. — 28 тыс. €
|20%
|28 тыс. — 36,3 тыс. €
|25%
|36,3 тыс. — 60 тыс. €
|30%
|от 60 тыс. €
|35%
Не нужно платить налоги на имущество, наследство, прибыль, полученную от дивидендов и продажи ценных бумаг. От налогов также освобождены пенсионные выплаты. Однако, если последние поступают из-за рубежа и сумма превышает 3 420 € в год, действует налоговая ставка 5%.
В некоторых случаях выгоднее включить зарубежную пенсию в стандартный режим налогообложения общего дохода.
Социальное и медицинское страхование
Социальные взносы — обязанность как для сотрудника, так и бизнеса. Доходы физических лиц облагаются двумя ключевыми налогами: на социальное страхование (8,3% на сумму до 54 864 €) и взносом в национальную систему здравоохранения (2,65% на сумму до 180 000 €).
Для индивидуальных предпринимателей эти налоги составляют 15,6% и 4% от дохода соответственно.
Пример: посчитаем налоги для заработной платы 35 000 € в год.
- Социальное страхование: 35 000 х 8,3% = 2 905 €
- Медицинское страхование: 35 000 х 2,65% = 927,5 €
- Налоговая база: 35 000 – 2 905 - 927,5 = 31 167, 5 €
- Подоходный налог: 19 500 х 0% + 8 500 х 20% + 3 167,5 х 25% = 2491,8 €
На руки останется 28 675,7 €.
Для расчетов можно воспользоваться калькулятором.
Налоговые льготы и вычеты
На Кипре предусмотрены льготы для тех, кто до начала трудовой деятельности не был налоговым резидентом страны.
Так, из налоговой базы можно вычесть 20% от заработной платы (но не больше 8,55 тыс. € в год), а если годовой доход превышает 100 тыс. € — 50%. Первая льгота действует 5 лет, вторая — 10, они не объединяются.
Также существует налоговый вычет на доход от сдачи недвижимости (20%) и социальные платежи (до 1/5 налогооблагаемого дохода).
Налоги для инвесторов
Ставка налога на прирост капитала составляет 20%. Она действует на прибыль от реализации недвижимости на Кипре или акций компаний, которые ею владеют.
Покупка недвижимости
В последние годы власти Кипра стремились привлечь капитал в жилищный сектор, поэтому налоговая нагрузка в этой сфере снижена. Иностранцы платят те же налоги на недвижимость, что и граждане Кипра.
При покупке у застройщика стоимость объекта будет включать НДС 19%. Однако существуют льготы.
«Если человек впервые покупает недвижимость на Кипре, то на первые 200 кв. м жилой площади он может заплатить вместо 19% всего 5%, 14% из которых можно вернуть путем налогового вычета», — рассказывает Даниил Гога, брокер департамента зарубежной недвижимости OXE CAPITAL по направлению Греция и Кипр.
Претендовать на снижение налога можно, если недвижимость приобретается для постоянного проживания, а не для инвестиций
На вторичном рынке НДС на жилье отсутствует, но необходимо заплатить налог на переход права собственности. Ставка зависит от стоимости недвижимости:
- до 85 тыс. € — 3%
- от 85 тыс. до 170 тыс. € — 5%
- свыше 170 тыс. € — 8%
«Сейчас покупателям предоставляется скидка на этот сбор в размере 50%, — уточняет Татьяна Бурлаковская, генеральный директор Golden Brown Group. — Есть способ сэкономить, оформив объект на двух или более человек, в этом случае налогооблагаемая стоимость на каждого собственника снижается пропорционально».
Также для любой недвижимости в течение месяца после подписания договора купли-продажи придется заплатить гербовый сбор. Первые 5 тыс. евро налогом не облагаются, для суммы от 5 тыс. до 170 тыс. € действует ставка 0,15%, далее — 0,2%. Максимальная сумма гербового сбора установлена в размере 20 тыс. €.
Ежегодные налоги на содержание недвижимости
С 2017 года на Кипре отсутствует налог на недвижимость, но при этом действует муниципальный налог. Каждый муниципалитет устанавливает ставку самостоятельно на уровне 1-2%. Налоговой базой служит рыночная стоимость объекта на 1 января 2013 года.
Есть и дополнительные сборы. «Местные власти взимают от 85 до 500 € в год за регулярный сбор мусора, уличное освещение и другие коммунальные услуги. Также покупатель обязан уплачивать в местный канализационный комитет ежегодный налог на канализацию, ставка которого варьируется от 0,5% до 3%», — добавляет Даниил Гога.
Сдача в аренду
Средства, полученные от сдачи недвижимости в аренду облагаются подоходным налогом по стандартной прогрессивной шкале. Существует налоговый вычет 20% на валовый арендный доход.
Продажа недвижимости
Фактический размер налога на прирост капитала при продаже недвижимости может быть меньше стандартных 20% за счет ряда льгот.
Например, физлица имеют право вычесть из налоговой базы 17 086 €, а в случае продажи основного жилья (квартиры или частного дома) — 25 629 €. В случае продажи фермером сельскохозяйственных земель — 25 629 €. Все указанные льготы суммарно не могут превышать жизненный максимум 85 430 €.
«Если владеть объектом в течение пяти лет, то сумму, облагаемую налогом, можно уменьшить на 85 тыс. евро, — дополняет Татьяна Бурлаковская. — Также из налогооблагаемой базы вычитают подтвержденные расходы на покупку и эксплуатацию недвижимости (ремонт, ЖКУ, электричество, вода, покупка мебели и техники)».
Кроме того, налог не начисляется при обмене недвижимости, если вся прибыль, полученная в результате обмена, будет использована для приобретения нового жилья. Не облагаемая налогом прибыль вычитается из стоимости нового имущества.
Налоги для бизнеса
Корпоративный налог
На прибыль компаний действует ставка налога 12,5%.
«Налогом не облагаются доходы от продажи ценных бумаг, реструктуризации кредитов, представительства фирмы за границами Кипра. Также из налоговой базы исключаются расходы, напрямую связанные с ведением бизнеса, взносы работодателя в фонды, размер амортизации», — уточняет Тигран Саркисов, партнер Reasons Law Firm, руководитель практики административно-правовой защиты бизнеса.
Помимо этого, от налогообложения полностью освобождаются судоходные компании.
НДС
Регистрация в качестве налогоплательщика НДС нужна для поставки товаров и оказания услуг на Кипре, а также для приобретения товаров из стран ЕС. Стандартная ставка составляет 19%.
Ряд товаров и услуг освобождаются от НДС:
- сдача жилой недвижимости в аренду;
- многие финансовые и медицинские услуги;
- некоторые культурные, образовательные и спортивные виды деятельности;
- управленческие услуги, оказываемые инвестиционным фондам;
- и другие.
Социальные и страховые взносы работодателей
За наемных работников компании и ИП платят следующие налоги:
- Социальное страхование — 8,3% (на сумму до 54 864 €)
- Медицинское страхование — 2,9%
- Фонд безработицы — 1,2%
- Фонд производственного обучения — 0,5%
- Фонд социального единства — 2%
Последствия нового СИДН с Россией
(СИДН — соглашение об избежании двойного налогообложения)
В 2020 году Россия инициировала пересмотр ряда соглашений с другими государствами об избежании двойного налогообложения с целью повысить налоги на вывод капитала из страны.
Так, в соглашение с Кипром были внесены поправки: с 1 января 2021 года ставки налога на дивиденды и проценты по займам, которые выплачиваются на Кипр, выросли с 0–5% до 15%.
Для публичных компаний ставка сохраняется на уровне не более 5%. Для этого собственники должны владеть долями от 15% дольше года. Также изменения не затронули процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний и займам, предоставляемым иностранными банками.
С ростом налоговой нагрузки держать бизнес на Кипре станет менее выгодно. Если вы решили сменить юрисдикцию, учитывайте налоговые последствия реорганизации.
«Не стоит забывать о так называемом налоге на “выход из юрисдикции”: он был внедрен в рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов, — обращает внимание Тигран Саркисов. — Exit Tax равен разнице между рыночной стоимостью актива на момент его вывода из Кипра и налоговой стоимостью актива. Этот налог подлежит уплате, когда компания-резидент переводит активы в другую страну ЕС или в другую юрисдикцию и, соответственно, ее активы больше не подлежат налогообложению на Кипре».
Льготы для инновационных компаний
Технологические компании на Кипре платят еще меньше налогов в рамках льготного режима налогообложения Intellectual Property Box.
«Для IT-бизнеса основные налоги — в рамках ФОТ. В зависимости от стадии проекта могут быть налоги на прибыль, — рассказывает Сергей Шаров, основатель ASOdesk и Angle Connect. — Моя компания находится на Кипре, здесь есть интересная программа IP Box, которая снижает налог на прибыль с 12,5% до 2,5%, если интеллектуальная собственность фактически создается на Кипре».
Суть IP Box состоит в том, что 80% квалифицированной прибыли, полученной от использования ПО и патентов, считаются расходами и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. Таким образом, чем больше вы тратите на R&D, тем меньше налогов платите.
Обложка: Unsplash
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