Налогообложение в Великобритании: сколько платят физлица, инвесторы и предприниматели

В этом обзоре мы разбираемся, с как устроено налогообложение в стране и с чем придется столкнуться разным категориям мигрантов.

Великобритания — одна из приоритетных стран для граждан России и СНГ с точки зрения открытия бизнеса или покупки недвижимости. В июне 2020 года количество российских мигрантов в стране составляло 65 тысяч человек — в два раза больше, чем в 2009 и в четыре раза больше, чем в 2001 году.

Содержание:

Налоги для физических лиц

Как формируются налоговые связи с Великобританией

В Великобритании действует особый подход к определению статуса налогоплательщика. Он зависит не только от налогового резидентства физического лица, но и от его домицилия (места постоянного проживания).

Налоговым резидентом человек может быть признан по ряду критериев, ключевым из которых является фактическое нахождение в стране не менее 183 дней в течение налогового периода

Если при этом резидент обладает британским домицилием, он также платит налог на все свои общемировые доходы. Между Великобританией и Россией заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, поэтому дважды платить один и тот же налог не нужно.

Если человек является просто резидентом без статуса домицилия, то получает специальную льготу, которая позволяет ему не платить налог со своих иностранных доходов. Но только при условии, что он не ввозит их в Великобританию.

«Практика показывает, что существенное число людей, обосновавшихся в Великобритании из России и стран СНГ, британским домицилием не обладают, — рассказывает Дмитрий Заполь, партнер IFS Consultants. — К примеру, бизнесмен, который переехал в Лондон, получающий проценты от депозита в российском банке, дивиденды от своего российского ООО, прибыль от реализации имущества в России или, скажем, прибыль при продаже ценных бумаг в Швейцарии, может полностью избежать британского налогообложения в отношении указанных сумм».

Подоходный налог

Налогом облагается доход, который включает заработную плату, премии, пенсию и проценты со сберегательных счетов. Налоговый период для подоходного налога действует с 6 апреля текущего года по 5 апреля следующего.

Зарплаты в Великобритании часто называют без учета налогов, поэтому важно уметь считать доход, который останется на руках. Доход физического лица облагается налогом по прогрессивной шкале. Процентные ставки в 2021/2022 гг.:

До 12 570 £ (17 482 $) — 0%

От 12 571 (17 483 $) до 50 270 £ (69 914 $) — 20%

От 50 271 (69 915 $) до 150 000 £ (208 616 $) — 40%

Более 150 000 £ (208 616 $) — 45%

Ставки ежегодно индексируются. На территории Шотландии шкала немного отличается.

Для дохода более 100 000 £ не облагаемая налогом база уменьшается.

Если вы заработаете за год меньше 12 570 £, например, отработав не полный налоговый период, а несколько месяцев, то платить подоходный налог вам не нужно. Если больше — заплатите налог только с той части дохода, которая превышает 12 570 £.

Пример: посчитаем налог для зарплаты 60 000 £ в год. Доход 12 570 £ налогом не облагается, на часть дохода от 12 571 до 50 270 £ будет действовать налоговая ставка 20%, а с 50 271 до 60 000 £ — 40%:

12 570 х 0% + 37 700 х 20% + 9 730 х 40% = 11 432 £ (подоходный налог)

Не облагаются налогом: первые 1 000 £ от самозанятости и аренды недвижимости, дивиденды до 2 000 £, индивидуальные сберегательные счета (ISA) и национальные сберегательные сертификаты.

Страховой взнос

Из дохода также вычитается страховой взнос, который идет на формирование государственных пособий и пенсии. Он обязателен к уплате для наемных работников с зарплатой выше 184 £ в неделю и для самозанятых с доходом выше 6 515 £, также можно платить добровольные взносы.

Ставка страхового взноса (отличается для самозанятых):

От 184 до 967 £ в неделю (от 797 до 4 189 £ в месяц) — 12%

Более 967 £ в неделю (4 189 £ в месяц) — 2%

В нашем примере из заплаты будет вычтено:

9564 х 0% + 40 704 х 12% + 9 732 х 2% = 4 884 + 195 = 5 079 £ (страховой взнос)

Таким образом, после вычета подоходного налога и страхового взноса чистый доход останется 43 489 £. Для расчета можно пользоваться готовым калькулятором.

И подоходный налог, и страховой взнос выплачивает работодатель.

Важное для инвесторов

Налог на прирост капитала

В Соединенном Королевстве существует отдельный налог на прибыль при реализации любого актива: например, ценных бумаг или недвижимости.

Налогом облагается сумма выше 12 300 £. Для большинства активов ставка налога на прибыль составляет 20%, для жилой недвижимости (кроме основного жилья) — 28%.

Венчурное инвестирование

Для инвесторов доступны четыре выгодные схемы вложения венчурного капитала, предназначенные для помощи малому и среднему бизнесу:

The Enterprise Investment Scheme (EIS) — схема для стартапов среднего уровня, направленная на рост бизнеса. The Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) — для компаний на ранней стадии развития. Social Investment Tax Relief (SITR) — социальное предпринимательство. Venture capital trust (VCT) — аналог инвестиционного траста, который ссужает деньги небольшим компаниям, не котируемым на бирже.

Максимальные ежегодные инвестиции, по которым можно требовать возмещения Процент инвестиций, для которых можно запросить возврат подоходного налога EIS 1 млн £ (или 2 млн £, если хотя бы 1 млн из этой суммы инвестируется в наукоемкие компании) 30% SEIS 100 000 £ 50% SITR 1 млн £ 30% VCT 200 000 £ 30%

При продаже акций налог на прирост капитала платить не нужно. По схеме SEIS льгота действует для 50% акций, по остальным — для 100%.

Приобретение недвижимости

Покупателю недвижимости в Великобритании необходимо оплатить гербовый сбор. «Если недвижимость покупается на физическое лицо, размер налога будет варьироваться от 0 до 17% в зависимости от стоимости покупки, иммиграционного статуса и наличия или отсутствия у вас другой жилой недвижимости», — рассказывает Наталья Герман, руководитель отдела зарубежной недвижимости Homeapp.

Стандартная ставка на жилые объекты прогрессирующая: на сумму до 125 000 £ налог не начисляется, далее от 2% до 12%. Если при этом у вас уже есть недвижимость, взимаются еще 3% от стоимости покупки как сбор на второе жилье. Иностранные покупатели, нерезиденты, платят дополнительные 2% на всю сумму.

Избежать налога можно, если вы покупаете первое жилье стоимостью до 300 000 фунтов стерлингов. Также налог не платится при покупке пакета одинаковых квартир в одном комплексе зданий и на некоторые виды земельных участков.

Гербовый сбор. Источник: Wikipedia

Юрлица платят единую ставку 15% на объект стоимостью более 500 000 фунтов стерлингов. На жилую недвижимость взимаются дополнительные 3%.

Рассчитать размер налога для разных условий можно с помощью калькулятора.

Владение недвижимостью и сдача в аренду

В отличие от многих других стран, в Великобритании отсутствует ежегодный налог на недвижимость для физических лиц. Его платят только компании, которые владеют жилой недвижимостью.

«Сумма налога зависит от стоимости недвижимости на дату покупки и пересматривается учетом ее рыночной стоимости (каждые 5 лет). Если недвижимость сдается в аренду, то компания освобождается от уплаты налога, но должна сдать налоговую декларацию на доходы, полученные от аренды», — уточняет Наталья Герман.

Все владельцы или арендаторы жилья платят муниципальный налог, различающийся в зависимости от места проживания. Однако есть довольно большой список льгот: налог не платят студенты и получатели социальных пособий, также владельцы второго жилья и пустующей недвижимости могут претендовать на скидку.

Доход от аренды недвижимости облагается налогом так же, как и остальные виды доходов физических и юридических лиц. Однако из налогообложения вычитаются расходы, связанные с обслуживанием недвижимости: гонорары агентов, страхование недвижимости, коммунальные услуги и т.п. Если вы компания, уплачивающая налог на прибыль, то можете требовать проценты по ссудам на недвижимость в качестве допустимых расходов.

Владельцам компаний

Корпоративный налог

Аналогом российского налога на прибыль является корпоративный налог в размере 19%. С 1 апреля 2023 (начала финансового года) основная ставка повышается до 25%, но для компаний с прибылью менее 50 000 £ она останется на прежнем уровне.

Корпоративный налог начисляется на прибыль от ведения бизнеса и продажи активов. Его платят компании с ограниченной ответственностью и любые иностранные компании с головным офисом или представительством в Великобритании.

Компании-резиденты облагаются корпоративным налогом на все источники дохода, независимо от того, в какой стране он был получен

«Мы выбрали именно Великобританию как страну, в которой у нас появился первый головной офис, поскольку лицензия FCA (Financial Conduct Authority или Управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании) является одной из самых авторитетных в мире.

С точки зрения налогообложения у нас такие же условия, как и у любой другой компании», — делится Владимир Поляков, руководитель отдела продаж международного платежного провайдера ECommPay.

Если компания не является резидентом, то платит налог только на те доходы, которые касаются ее деятельности непосредственно в Великобритании. Налог должен быть уплачен не позже чем через 9 месяцев и 1 день после окончания отчетного периода компании — обычно он составляет те же 12 месяцев, что и финансовый год, охватываемый вашей годовой отчетностью.

«Если отчетный период вашей компании не совпадает с финансовым годом в Англии, вам нужно быть очень внимательными, — обращает внимание Владимир Поляков. — Например, если ваш отчётный период идёт с 1 января 2021 до 31 декабря 2021, вы должны платить корпоративный налог по следующей схеме:

В срок с 1 января по 31 марта 2021 действует ставка 2020/21 г. (19%)

В срок с 1 апреля по 31 декабря 2021 действует ставка 2021/22 г. (19%)

В этом примере размеры ставки совпадают, но в других случаях могут и различаться».

НДС

В качестве плательщика НДС зарегистрироваться необходимо, если годовой товарооборот бизнеса превышает 85 000 фунтов стерлингов. Также можно сделать это добровольно, например, для возврата налога за покупку офисного оборудования или в репутационных целях.

Стандартная ставка НДС составляет 20%, для некоторых категорий товаров снижена до 5%, для большинства детских товаров налоговая ставка 0%.

Льготы для инновационных стартапов

Британская локация особенно выгодна стартапам, которые работают над инновационными проектами в области науки и технологий. Компании, осуществляющие НИОКР, освобождаются от уплаты налога.

Чтобы претендовать на льготу, в компании должно быть менее 500 сотрудников, оборот менее 100 миллионов евро или общий баланс менее 86 миллионов евро. «На каждый фунт, который компания тратит на наукоемкие разработки, она имеет право увеличить свои расходы на 240%. Речь идет о действительно наукоемких разработках, оценка инновационности затрат осуществляется независимыми органами», — уточняет Дмитрий Заполь, партнер IFS Consultants, LL.M (Tax), ADIT (Aff.).

Великобритания также активно способствует поддержке малого бизнеса со стороны инвесторов. Программы EIS и SEIS дают стартапам хорошие шансы на привлечение инвестиций, поскольку те не облагаются налогом.

Обложка: IR Stone/ Shutterstock