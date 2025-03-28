Топ-11 криптокошельков в России в 2025 году

В статье узнаете, какой криптокошелек выбрать в России, в чем их отличия, преимущества и недостатки, выделим лучшие криптокошельки для пользователей из России.

Bybit

Bybit Wallet — это официальный Web3-кошелек от платформы Bybit, он предоставляет пользователям безопасный и удобный доступ к децентрализованной экосистеме. С его помощью клиенты взаимодействуют с децентрализованными приложениями (dApps), участвуют в стейкинге, обменивают токены и управляют активами напрямую через интерфейс кошелька.

Характеристики Bybit Wallet:

Кастодиальный / децентрализованный с технологией многопартийных вычислений (MPC).

Доступен как в мобильном приложении, так и в виде браузерного расширения.

Поддерживаемые блокчейны: Bitcoin, Ethereum, Solana и более 30 других сетей.

Прием и отправка криптовалют, обмен токенов, участие в стейкинге, взаимодействие с dApps и поддержка NFT.

Как создать этот кошелек:

Перейдите на официальный сайт Bybit и нажмите «Регистрация». Выберите способ: по номеру телефона, электронной почте или через социальные сети. Заполните нужные данные и подтвердите регистрацию. После того как зайдете в аккаунт, наведите курсор на вкладку «Web3» и выберите «Bybit Wallet». Нажмите «Создать Bybit Wallet» и следуйте инструкциям на экране.

В 2025 году на рынок появятся новые решения, и криптокошелек для России 2025 года будет иметь особые требования к безопасности и интеграции с российскими платежными системами. Для компании Bybit это будет легкий переход, потому что они имеют сильную поддержку русского сообщества.

SafePal

Это комплексное решение, которое предлагает пользователям широкий спектр продуктов и услуг. Криптокошелек для России должен гарантировать высокий уровень безопасности для пользователей в условиях текущих экономических и юридических изменений, и этот кандидат со своей ролью справляется. Компания предоставляет аппаратные кошельки, мобильные приложения и расширения для браузеров.

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Аппаратные кошельки:

SafePal S1. Флагманская модель с цветным экраном 1,3 дюйма, поддерживает более 100 блокчейнов и неограниченное количество токенов и NFT. SafePal X1. Модель с открытым исходным кодом и Bluetooth, оснащена монохромным дисплеем 1,8 дюйма. SafePal S1 Pro. Улучшенная версия S1 с повышенными техническими характеристиками и алюминиевым корпусом.

Мобильное приложение доступно для iOS и Android, позволяет безопасно управлять криптовалютами, обменивать токены и взаимодействовать с децентрализованными приложениями (dApps). А расширение для браузера совместимо с Chrome, Firefox и Microsoft Edge.

В ноябре 2024 года SafePal запустил мини-приложение в Telegram, с помощью которого пользователи мессенджера создают персональные криптовалютные счета в швейцарских банках. Они соответствуют требованиям Швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

OKX Wallet

Это децентрализованный некастодиальный криптовалютный кошелек, разработанный платформой OKX. Лучший криптокошелек в России должен обладать высоким уровнем безопасности и поддерживать популярные криптовалюты. Этот поддерживает более 80 блокчейн-сетей и свыше 3000 криптовалют.

Особенности OKX Wallet:

Мультичейновая поддержка : Кошелек автоматически распознает и подключается к блокчейнам Ethereum, Binance Smart Chain, OKC и другим, что упрощает взаимодействие с сетями, так как нет необходимости вручную переключаться.

: Кошелек автоматически распознает и подключается к блокчейнам Ethereum, Binance Smart Chain, OKC и другим, что упрощает взаимодействие с сетями, так как нет необходимости вручную переключаться. Доступ к DeFi и DApps : OKX Wallet дает прямой доступ к тысячам децентрализованных приложений (DApps), протоколам DeFi, платформам GameFi и NFT-маркетплейсам.

: OKX Wallet дает прямой доступ к тысячам децентрализованных приложений (DApps), протоколам DeFi, платформам GameFi и NFT-маркетплейсам. Безопасность и конфиденциальность : Будучи некастодиальным кошельком, OKX Wallet не хранит приватные ключи, пароли или мнемонические фразы пользователей. Кошелек прошел аудит безопасности компанией Slowmist и подтвердил свою надежность.

: Будучи некастодиальным кошельком, OKX Wallet не хранит приватные ключи, пароли или мнемонические фразы пользователей. Кошелек прошел аудит безопасности компанией Slowmist и подтвердил свою надежность. Интеграция с OKX DEX и NFT Marketplace : Кошелек оснащен встроенным агрегатором децентрализованных обменников (DEX), то есть можно проводить мультичейновые и кроссчейновые транзакции. Также открыт доступ к NFT-маркетплейсу.

: Кошелек оснащен встроенным агрегатором децентрализованных обменников (DEX), то есть можно проводить мультичейновые и кроссчейновые транзакции. Также открыт доступ к NFT-маркетплейсу. Мобильные и десктопные приложения: OKX Wallet доступен в виде расширения для браузера Chrome, а также мобильных приложений для iOS и Android.

В июле 2024 года OKX Wallet расширил поддержку до 100 блокчейн-протоколов и добавил совместимость с сетью Toncoin (TON), которая связана с Telegram. Это расширение предлагает использовать Telegram в качестве хаба для криптовалютных транзакций.

Trust Wallet

Если речь заходит про лучший криптокошелек в россии 2025, то Trust Wallet вполне сможет побороться за это звание. Это некастодиальный криптовалютный кошелек, который поддерживает более 10 миллионов активов и свыше 100 блокчейнов.

Преимущества Trust Wallet:

Безопасность : Кошелек некастодиальный: это означает, что только пользователь имеет доступ к своим приватным ключам и средствам.

: Кошелек некастодиальный: это означает, что только пользователь имеет доступ к своим приватным ключам и средствам. Удобно использовать : Интуитивно понятный интерфейс для новичков и для опытных пользователей.

: Интуитивно понятный интерфейс для новичков и для опытных пользователей. Универсальность: Широкий спектр криптовалют и блокчейнов.

Trust Wallet доступен для мобильных устройств на платформах iOS и Android, а также в виде расширения для браузера Chrome.

Tangem

Это аппаратный криптовалютный кошелек, который выглядит как смарт-карта с интегрированным чипом и технологией NFC. Гарантирует высокий уровень безопасности для приватных ключей.

Фото в тексте: Freepik

Особенности Tangem Wallet:

Технология NFC. Достаточно поднести карту к смартфону с функцией NFC, технология простая и интуитивно понятная.

Достаточно поднести карту к смартфону с функцией NFC, технология простая и интуитивно понятная. Мультивалютная поддержка. Tangem Wallet поддерживает тысячи криптовалют и токенов, включая Bitcoin, Ethereum, токены стандарта ERC-20.

Tangem Wallet поддерживает тысячи криптовалют и токенов, включая Bitcoin, Ethereum, токены стандарта ERC-20. Отсутствует мнемоническая фраза. В отличие от традиционных аппаратных кошельков, Tangem не просит сохранять seed-фразу. Вместо этого предлагает создать резервные копии с помощью дополнительных карт. Так проще восстановить доступ к средствам.

В отличие от традиционных аппаратных кошельков, Tangem не просит сохранять seed-фразу. Вместо этого предлагает создать резервные копии с помощью дополнительных карт. Так проще восстановить доступ к средствам. Простая настройка. Активация кошелька занимает всего несколько минут: нужно только загрузить официальное приложение Tangem, синхронизировать карту с устройством и создать кошелек с генерацией уникальных приватных ключей внутри защищенного чипа.

Tangem выпускает ограниченные серии кошельков в сотрудничестве с криптосообществами. Например, коллаб Shiba Inu x Tangem сочетает в себе элегантный дизайн и символику сообщества SHIB.

Ledger

Ведущий производитель аппаратных кошельков. Компания предлагает несколько моделей, адаптированных под потребности пользователей.

Модели кошельков Ledger:

Ledger Flex™ : Модель с защищенным сенсорным экраном. Поддерживает 15 000 криптовалют и токенов.

: Модель с защищенным сенсорным экраном. Поддерживает 15 000 криптовалют и токенов. Ledger Stax™ : Премиальный аппаратный кошелек с сенсорным экраном, есть беспроводная зарядка и Bluetooth.

: Премиальный аппаратный кошелек с сенсорным экраном, есть беспроводная зарядка и Bluetooth. Ledger Nano X : Компактный кошелек с Bluetooth и USB-C, совместим с мобильными устройствами и настольными компьютерами. Поддерживает более 15 000 криптовалют и токенов.

: Компактный кошелек с Bluetooth и USB-C, совместим с мобильными устройствами и настольными компьютерами. Поддерживает более 15 000 криптовалют и токенов. Ledger Nano S Plus: Обновленная версия классического Nano S с увеличенной памятью.

Компания предлагает приложение Ledger Live, которое доступно для ПК и мобильных устройств. Оно позволяет покупать, продавать, обменивать и стейкать криптовалюты, а также взаимодействовать с NFT.

Trezor

Один из первых аппаратных кошельков, разработан компанией SatoshiLabs. Самый лучший криптокошелек для России — это тот, который гарантирует защиту ваших средств, независимо от опыта пользователя. Этот вариант считается наиболее безопасным из тех, что есть на рынке.

Преимущества Trezor:

Аппаратная безопасность : приватные ключи хранятся оффлайн и никогда не покидают устройство.

: приватные ключи хранятся оффлайн и никогда не покидают устройство. Многофакторная аутентификация : поддерживается PIN-код и фраза восстановления (seed-фраза).

: поддерживается PIN-код и фраза восстановления (seed-фраза). Открытый исходный код : устойчив к уязвимостям.

: устойчив к уязвимостям. Совместимость: работает с Windows, macOS, Linux и Android.

Trezor представлен в двух моделях: Trezor One (базовая версия) и Trezor Model T (обновленная версия с сенсорным экраном).

Metamask

Популярный программный криптокошелек, который позволяет пользователям взаимодействовать с блокчейнами Ethereum и совместимыми сетями. Он доступен в виде браузерного расширения и мобильного приложения.

Особенности MetaMask:

Прост в установка и работе.

Поддерживает Ethereum и токены стандарта ERC-20.

Есть доступ к децентрализованным приложениям (dApps).

Можно обменивать токены (Swaps) внутри кошелька.

Подключается к аппаратным кошелькам.

MetaMask популярен среди пользователей DeFi, NFT и Web3-приложений благодаря функциональности и удобству.

Exodus

Мультивалютный криптокошелек с удобным интерфейсом, поддерживает более 300 криптовалют.

Возможности Exodus:

Легкий доступ к криптовалютам — не требует регистрации.

Встроен обмен криптовалют.

Поддерживает стейкинг популярных монет.

Интегрируется с аппаратными кошельками Trezor.

Красивый и интуитивно понятный интерфейс.

Лучшие криптокошельки для России 2025 могут быть аппаратными, программными, мобильными, но все они должны гарантировать высокий уровень безопасности, поддерживать популярные криптовалюты и предоставлять удобные инструменты.

Guarda

Мультиплатформенный криптокошелек, который поддерживает 400 тыс. токенов и 50+ блокчейнов. Он доступен в виде веб-версии, мобильного и десктопного приложения, а также расширения для браузера.

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Преимущества Guarda:

Пользователи полностью контролируют свои приватные ключи.

Поддерживает стейкинг: это значит, что с ним можно получать пассивный доход.

Совместим с аппаратными кошельками.

Какой криптокошелек выбрать в России, если вы ищете надежное решение для того, чтобы хранить цифровые активы? Guarda — удобный вариант как для того, чтобы хранить, так и для того, чтобы управлять криптовалютами.

Bitcoin Core

Закрывает топ криптокошельков для россии Bitcoin Core — официальный проект биткоина, разработан командой Bitcoin.org. Он работает как полный узел (full node) и загружает всю историю транзакций блокчейна BTC.

Особенности Bitcoin Core:

Кошелек работает без посредников и не зависит от сторонних сервисов.

У пользователя полный контроль над биткоинами.

Повышена анонимность, есть встроенная поддержка Tor для приватности транзакций.

Имеет высокие требования к ресурсам, требует большого объема памяти (свыше 500 ГБ) для того, чтобы хранить всю историю блокчейна.

Криптокошелек для России в 2025 году должен соответствовать требованиям безопасности и поддерживать актуальные цифровые валюты. Bitcoin Core подходит для опытных пользователей и тех, кто хочет внести вклад в децентрализацию сети Биткоина.

Фото на обложке: Freepik