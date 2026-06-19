В России внедрят единый QR-код для офлайн-оплаты покупок — переход на новую систему займёт три года

В России внедрят единый QR-код для офлайн-оплаты покупок — переход на новую систему займёт три годаПользователи не потеряют кэшбек, бонусные баллы и другие привилегии конкретного банка
С 1 сентября 2026 года в России начнётся поэтапное внедрение универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Свищева. Новый механизм заменит несколько QR-кодов на кассах магазинов и заведений общепита одним, который будет работать через любое банковское приложение. При этом клиенты кредитных организаций не потеряют привилегии, которые им предоставляет банк: например, кэшбек и другие бонусы.
QR-код будут формировать через Национальную систему платёжных карт
По словам депутата Госдумы Дмитрия Свищева, на которые ссылаются «РИА Новости», сегодня на кассах часто размещают сразу несколько QR-кодов разных банков. Из-за этого покупателям приходится искать нужный вариант для оплаты.
После запуска новой системы достаточно будет отсканировать один универсальный QR-код, сформированный через Национальную систему платёжных карт (НСПК). После сканирования пользователю покажут доступные способы оплаты, среди которых могут быть:
- система быстрых платежей,
- банковские pay-сервисы,
- цифровой рубль.
Клиент сможет самостоятельно выбрать удобный способ списания средств.
Кешбэк и бонусы сохраняться при оплате единым QR-кодом
Как уточнил «РИА Новостям» Дмитрий Свищев, переход на единый QR-код не повлияет на программы лояльности банков. При оплате товаров и услуг клиент не потеряет кешбэк, бонусные баллы и другие привилегии, предусмотренные условиями конкретного банка.
По мнению Дмитрия Свищева , на которое ссылаются «РИА Новости», нововведение также должно усилить конкуренцию на рынке платёжных сервисов, поскольку торговые точки перестанут зависеть от отдельных провайдеров оплаты через QR-код.
Переход на универсальные QR-коды для оплаты займёт три года
Внедрение универсального QR-кода будет происходить поэтапно:
- с 1 сентября 2026 года к системе должны подключиться системно значимые банки и крупные компании с годовой выручкой свыше 120 млн рублей,
- с 1 сентября 2027-го требования распространятся на банки с универсальной лицензией и бизнес с выручкой более 30 млн рублей в год,
- с 1 сентября 2028 года использование нового стандарта станет обязательным для всех банков и продавцов с годовым оборотом свыше 20 млн рублей.
Требования не будут действовать в населённых пунктах и территориях, где отсутствует доступ к интернету. Кроме того, от подключения к системе единого QR-кода для оплаты освободят торговые точки с годовой выручкой менее 5 млн рублей.
Контекст
Ранее стало известно, что все российские банки могут включить в «белый список» Минцифры уже осенью 2026 года. Вопрос сейчас обсуждается с министерством, а основная сложность связана с технической реализацией решения.
Сейчас в перечень сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета, входят только пять банков — ВТБ, Альфа-Банк, ПСБ, МТС Банк и Газпромбанк, тогда как в России работают 305 кредитных организаций. Для включения в список банки должны соответствовать требованиям безопасности и размещать инфраструктуру на территории страны.