В России внедрят единый QR-код для офлайн-оплаты покупок — переход на новую систему займёт три года

С 1 сентября 2026 года в России начнётся поэтапное внедрение универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Свищева. Новый механизм заменит несколько QR-кодов на кассах магазинов и заведений общепита одним, который будет работать через любое банковское приложение. При этом клиенты кредитных организаций не потеряют привилегии, которые им предоставляет банк: например, кэшбек и другие бонусы.

QR-код будут формировать через Национальную систему платёжных карт

По словам депутата Госдумы Дмитрия Свищева, на которые ссылаются «РИА Новости», сегодня на кассах часто размещают сразу несколько QR-кодов разных банков. Из-за этого покупателям приходится искать нужный вариант для оплаты.

После запуска новой системы достаточно будет отсканировать один универсальный QR-код, сформированный через Национальную систему платёжных карт (НСПК). После сканирования пользователю покажут доступные способы оплаты, среди которых могут быть:

система быстрых платежей,

банковские pay-сервисы,

цифровой рубль.

Клиент сможет самостоятельно выбрать удобный способ списания средств.

Кешбэк и бонусы сохраняться при оплате единым QR-кодом

Как уточнил «РИА Новостям» Дмитрий Свищев, переход на единый QR-код не повлияет на программы лояльности банков. При оплате товаров и услуг клиент не потеряет кешбэк, бонусные баллы и другие привилегии, предусмотренные условиями конкретного банка.

По мнению Дмитрия Свищева , на которое ссылаются «РИА Новости», нововведение также должно усилить конкуренцию на рынке платёжных сервисов, поскольку торговые точки перестанут зависеть от отдельных провайдеров оплаты через QR-код.

Переход на универсальные QR-коды для оплаты займёт три года

Внедрение универсального QR-кода будет происходить поэтапно:

с 1 сентября 2026 года к системе должны подключиться системно значимые банки и крупные компании с годовой выручкой свыше 120 млн рублей,

с 1 сентября 2027-го требования распространятся на банки с универсальной лицензией и бизнес с выручкой более 30 млн рублей в год,

с 1 сентября 2028 года использование нового стандарта станет обязательным для всех банков и продавцов с годовым оборотом свыше 20 млн рублей.

Требования не будут действовать в населённых пунктах и территориях, где отсутствует доступ к интернету. Кроме того, от подключения к системе единого QR-кода для оплаты освободят торговые точки с годовой выручкой менее 5 млн рублей.

Контекст

Ранее стало известно, что все российские банки могут включить в «белый список» Минцифры уже осенью 2026 года. Вопрос сейчас обсуждается с министерством, а основная сложность связана с технической реализацией решения.

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