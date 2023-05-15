Как и где купить криптовалюту в России?

Криптовалюты уже давно стали полноценным финансовым активом. Согласно декабрьскому исследованию Huobi Research, криптовалютами в России владеют более 14,6 млн человек — или каждый десятый россиянин. Россия занимает второе место в мире по майнингу, а по количеству посещений криптообменных бирж — третье место.

Несмотря на это, споры об их правовом статусе на территории России не утихают. Так, еще 17 ноября прошлого года в Госдуму был внесен законопроект о регулировании майнинга и криптовалют в целом — и был резко раскритикован российским криптосообществом.

Уже 24 ноября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что компромисса с Центробанком достичь не удалось и регулятор не планирует разрешать оборот цифровых денег.

В марте 2023 года появились тревожные новости о готовящихся поправках, согласно которым, за оплату криптовалютой будет грозить штраф до миллиона рублей, а за организацию криптобиржи — срок до семи лет.

Как бы то ни было, спрос на криптовалюту в России растет. В этой статье мы расскажем о том, как купить криптовалюту в РФ, а также поделимся списком лучших и доступных для россиян криптобирж.

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Содержание:

Законно ли покупать криптовалюту в России?

Елена Дроздова, инвестиционный эксперт и автор канала по финансовой грамотности, напоминает, что криптовалюта в России регулируются Федеральным законом «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N 259-ФЗ .

«На основании закона, криптовалюта признана имуществом. С ней можно заключать сделки по приобретению, обмену, хранению и продаже в том числе через обменники, внесение криптовалюты в уставный капитал, но запрещено ее использование в качестве средства платежа внутри страны», — поясняет эксперт.

Ольга Соловьева, вице-президент по финансам в UOC Capital, отмечает, что сделки, связанные с куплей-продажей или обменом, разрешены и считаются предпринимательской деятельностью, которую необходимо декларировать.

«Если одно физическое лицо продает цифровую валюту другому физическому лицу, то граждане самостоятельно должны определить налоговую базу и оплатить налог на доходы», — продолжает рассуждение вице-президент по финансам.

Необходимость уплаты налога с доходов от операций с криптовалютой прямо указывается в письме Федеральной налоговой службы России от 4 июня 2018 года № БС-4-11/[email protected] «О порядке налогообложения доходов физических лиц».

Елена Дроздова поясняет, что физлица платят НДФЛ в размере 13% с положительной разницы при продаже криптовалюты и вывода ее в рубли. «Если криптовалюта лежит на кошельке или вы продали ее в убыток, налог платить не нужно», — подводит итог инвестиционный эксперт.

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Предприниматель и сооснователь сообщества «Криптобарон» Алексей Бусов напоминает, что на территории страны действует ряд ограничений в отношении криптовалют. К ним относятся использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг, а также операции, связанные с финансированием терроризма и другой незаконной деятельностью.

Можно ли вести расчеты в криптовалюте с иностранными площадками и контрагентами?

Экономист и антикризисный управляющий Елизавета Константинова отмечает, что Российская Федерация не имеет прямого запрета на проведение расчетов в криптовалюте с иностранными площадками и контрагентами.

«На сегодняшний день криптовалюта не является официальным средством платежа в России. Поэтому при проведении таких расчетов существуют риски, связанные с ее легальностью и возможностью получения за нее товаров и услуг.

Могут возникнуть проблемы по договорам (ненадлежащим образом оказанные услуги или проблемы с поставкой или качеством товаром), оплата по которым была произведена в криптовалюте на территории РФ. Также суды могут неоднозначно расценить такой вид оплаты и признать сделку недействительной».

Алексей Бусов добавляет, что при таких расчетах важно не забывать о требованиях налогового законодательства, а именно об уплате налога на доход.

«Кроме того, ведение расчетов в криптовалюте может потребовать дополнительных юридических и финансовых мер, таких как учет валютных операций и соблюдение правил безопасности и конфиденциальности.

Поэтому перед использованием криптовалюты для международных расчетов рекомендуется обратиться за консультацией к специалистам в данной области», — резюмирует предприниматель.

Подведем итог:

На территории России можно покупать, хранить криптовалюту и торговать ею;

С дохода от торговли криптовалютой нужно платить стандартный НДФЛ;

Криптовалюту даже можно внести в уставный капитал;

Расплачиваться криптовалютой на территории России запрещено;

При этом проводить расчеты с иностранными площадками (к примеру, купить товар за биткоин) и контрагентами разрешается. Однако могут возникнуть проблемы при судебных разбирательствах.

Как выбрать криптобиржу

При выборе криптобиржи Алексей Бусов предлагает обращать внимание на следующие факторы:

Репутация биржи,

Уровень безопасности и защиты данных пользователей,

Удобство использования платформы,

Наличие необходимых функций и инструментов для торговли криптовалютами,

Доступность поддержки пользователей,

Возможность пополнения и вывода средств в национальной валюте.

Елена Дроздова добавляет, что необходимо обратить внимание на юрисдикцию и «историю блокировки (ее отсутствия) или готовности к ней для россиян». Такой риск возникает со стороны бирж, чья юрисдикция относится к США.

Например, Coinbase, FTX и Kraken заявляли о том, что предпримут все необходимые действия для блокировки пользователей из России в случае необходимости. В то время как Huobi и Bybit открыто сообщали о том, что не планируют вводить ограничения.

Для проверки коэффициента ликвидности, объемов и репутации инвестиционный эксперт рекомендует использовать сайт Coinmarketcap (обратите внимание, что на территории РФ им можно воспользоваться только через VPN).

По мнению Ольги Соловьевой, одним из самых важных критериев для выбора является безопасность: «Следует искать биржи, которые предлагают двухфакторную аутентификацию, холодное хранилище для средств пользователей и хороший послужной список безопасности».

Конечно, нельзя забывать и о разумных комиссиях. «Разные биржи взимают разные сборы, поэтому важно их сравнивать и выбирать биржу, которая предлагает конкурентоспособные ставки», — поясняет вице-президент по финансам.

Ниже мы расскажем, как и где можно купить криптовалюту в России.

Купить криптовалюту на биржах

Регион: базируется на Сейшельских островах, основана в Китае

Доступность для россиян: в октябре биржа выступила с официальным заявлением и сообщила, что не планирует вводить ограничения для россиян.

Русскоязычная версия сайта: да + официальный Telegram-канал на русском языке

Тип биржи: централизованная

Торговый объем в сутки: $3,745 млрд (по данным сайта) и $560 млн (по данным Coinmarketcap)

Криптовалюты: USDT, BTC, ETH, HT, XRP, LTC, TRX, USDD

Поддерживает рубли: да

Способы покупки: напрямую (в один клик), депозит фиата, P2P, обменник

Поддерживаемые карты и способы оплаты: «Альфа-банк», «МИР», «Яндекс.Деньги», «Сбер», QIWI и другие.

Комиссии: базовая комиссия мейкера и тейкера на спотовом рынке Huobi — 0,2%. Комиссионные при работе с банковскими картами составляют 2,5%.

Верификация: есть, необязательная, с рядом ограничений. Для верификации необходимы паспорт, загранпаспорт или водительские права.

Самый полный гайд по покупке криптовалюты читайте по ссылке

Регион: Сейшельские острова

Доступность для россиян: в апреле биржа выступила с официальным заявлением и сообщила, что не планирует вводить ограничения для россиян.

Русскоязычная версия сайта: да

Тип биржи: централизованная

Торговый объем в сутки: более $718 млн

Криптовалюты: более 700 видов

Поддерживает рубли: да, через систему онлайн-платежей Advcash

Способы покупки: напрямую (в один клик), P2P, обменник

Комиссия: базовая комиссия для спотовой торговли составляет 0,1%

Верификация: есть, обязательная

Регион: ОАЭ

Русскоязычная версия сайта: да

Тип биржи: централизованная и децентрализованная

Торговый объем в сутки: более $862 млн

Криптовалюты: более 20

Поддерживает рубли: да

Поддерживаемые карты и способы оплаты: с помощью Advcash, QIWI, «Тинькофф», «Райффайзенбанк»

Способы покупки: напрямую (в один клик), P2P, фиатный депозит, оформление дебетовой карты Bybit

Комиссия: базовая комиссия для спотовой торговли составляет 0,1%

Верификация: есть, необязательная, с рядом ограничений.

Регион: зарегистрирована в юрисдикции Сент-Винсент и Гренадины

Доступность для россиян: EXMO.me в 2022 году стала локальной биржей, обслуживающей пользователей только из России, Беларуси и Казахстана

Русскоязычная версия сайта: да

Тип биржи: централизованная

Торговый объем в сутки: $79 млн (по данным сайта)

Криптовалюты: более 60

Поддерживает рубли: да

Поддерживаемые карты и способы оплаты: любые карты Mastercard и Visa, а также QIWI

Способы покупки: напрямую (в один клик), P2P, обменник

Комиссия: базовая комиссия для спотовой торговли составляет 0,1%. Комиссия для вывода рублей на карту — 0,3% или меньше.

Верификация: есть, обязательная

Рекомендуем обратить внимание на негативные отзывы о платформе

Регион: Россия

Русскоязычная версия сайта: да

Тип биржи: централизованная

Торговый объем в сутки: нет информации

Криптовалюты: BTC, USDT, USDC, ETH, DAI

Поддерживает рубли: да

Поддерживаемые карты и способы оплаты: «Сбер», «Тинькофф», «Альфа-банк», а также возможность пополнить счет наличными в офисах в Москве и Санкт-Петербурге

Способ покупки: напрямую (в один клик), P2P

Комиссия: базовая комиссия для спотовой торговли составляет 0,2-0,25%

Верификация: есть, необязательная

Все криптобиржи с основателями из региона СНГ на интерактивной карте Web3 CIS Map

Регион: Беларусь

Русскоязычная версия сайта: да

Тип биржи: централизованная

Торговый объем в сутки: нет информации

Поддерживает рубли: да

Поддерживаемые карты и способы оплаты: только с помощью сервиса «Оплати» или банковским переводом

Способ покупки: напрямую (в один клик), P2P

Комиссия: базовая комиссия для спотовой торговли составляет 0,25%

Верификация: есть, обязательная

Криптоматы

Криптомат — еще один простой способ купить криптовалюту за наличные средства. Криптоматы — это физические терминалы, которые позволяют приобрести цифровой актив и сразу вывести его на свой кошелек.

«Криптоматы в России находятся в серой правовой зоне. На них нет прямых запретов, но нет и четких правил, разрешающих их работу», — говорит Ольга Соловьева, вице-президент по финансам в Международной инвестиционной компании UOC Capital.

Предприниматель Алексей Бусов добавляет, что криптоматы должны соответствовать определенным требованиям, в том числе обеспечивать идентификацию пользователей, регистрировать операции и отправлять данные в налоговые органы.

Несмотря на «серый» правовой статус, таких устройств по России к концу осени прошлого года было установлено уже более 50. В столице за прошлый год, к примеру, появилось 14 новых терминалов.

В РФ установкой криптоматов занимается компания RusBit. Сейчас с помощью терминала можно приобрести только две криптовалюты — биткоин и эфир.

По данным «Ъ», курс покупки в таких устройствах крайне невыгоден — на момент публикации текста курс биткоина составил 1,494 млн руб., что было на 10–14% выше, чем в интернет-обменниках.

В Telegram есть множество ботов разной степени надежности, которые позволяют приобретать, переводить, хранить криптовалюту и даже торговать ею.

Самым известным является официальный бот @wallet — криптокошелек, запущенный в 2022 году. На главном экране бота можно увидеть историю транзакций и баланс, а также купить или перевести криптовалюту своим контактам. В феврале 2023 года в Wallet появился p2p-маркет.

На сегодняшний день он поддерживает операции по BTC, TON и USDT.

Еще один любопытный проект — iMe (@iMe_ru) — интеллектуальная платформа DeFi и AI на базе API Telegram с криптокошельком.

Как заявлено в описании самого проекта: «iMe включает в себя всю функциональность Telegram с дополнением собственных разработок и технологий. Таких как интегрированный искусственный интеллект в виде нейроботов и криптокошелек.

Общая функциональность Telegram и iMe полностью синхронизируется, так как имеет одну серверную часть. То есть все ваши контакты, чаты с переписками, группы, каналы и боты одинаково отображаются и в Telegram и в iMe».

Чтобы пользоваться сервисом, необходимо установить приложение, скачать его можно на Android и iOS.

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Где хранить свою криптовалюту?

Для хранения криптовалюты существуют два типа кошельков — «горячие», то есть с доступом в интернет, любые виртуальные, и «холодные» — так называют носимые физические устройства, без доступа к интернету, для пассивного хранения цифровых активов. Среди последних самыми популярными являются Ledger и Trezor.

«Горячих» кошельков, безусловно, в сотни раз больше. Лидерами среди них являются MetaMask, TrustWallet и BlockChain.com. Они надежные и насчитывают сотни миллионов пользователей.

К сожалению, здесь проблема опять в санкциях — 6 октября 2022 года Евросоюз ввел полный запрет на предоставление услуг криптокошельков, счетов и сервисов хранения криптовалюты для россиян. Все вышеперечисленные кошельки ограничили доступ для россиян.

У каждой криптобиржи из подборки есть встроенный кошелек, на счету которого пользователь может хранить свои активы. Это удобно, но все еще небезопасно — как показал прошлый год, даже самая популярная и с виду надежная биржа может потерпеть крах.

Алексей Бусов называет следующие критерии, на которые нужно обратить внимание при выборе подходящего кошелька:

Уровень безопасности: криптокошелек должен обеспечивать высокий уровень безопасности для защиты ваших средств. Кошелек должен поддерживать двухфакторную аутентификацию, шифрование и прочие средства защиты;

Поддержка нужных криптовалют;

Удобство использования: выберите кошелек, который будет удобен для вас в использовании, с интуитивно понятным интерфейсом и нужными функциями;

Наличие резервных копий: выберите сервис, который позволяет создать резервные копии, чтобы вы могли восстановить свои средства в случае потери или повреждения устройства;

Возможность работы с множеством устройств: если вы планируете использовать криптокошелек на нескольких устройствах, убедитесь, что выбранный вариант позволяет это делать.