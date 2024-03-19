Криптовалюта в 2024 году: перспективные криптовалюты и прогноз

Разнообразие сегодняшнего рынка криптовалют не всегда идет на пользу инвестору. На фоне подъема рынка у многих криптопользователей встал вопрос: какую криптовалюту покупать в 2024 году? Смотрим, анализируем и строим прогнозы.

В 2024 году биткоин достиг рекордных значений, что, впрочем, не стало сюрпризом для тех, кто давно следит за индустрией. Взлет стоимости первой криптовалюты вернул внимание общественности к инвестициям в токены. Разбираемся, во что лучше инвестировать в 2024 году и какие криптовалюты можно назвать перспективными.

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Какую криптовалюту покупать в 2024 году?

Начало 2024 года запомнилось активным ростом крипторынка. Во многом подъему способствовал спрос на биткоин — криптовалюте удалось обновить свои рекордные значения и на момент написания статьи достичь отметки в $71 тыс. за штуку. Несмотря на то, что монета все еще может серьезно откатиться в своей цене, биткоин традиционно считается надежной инвестицией.

Более того, в конце апреля произойдет халвинг — встроенный в биткоин механизм, который срабатывает примерно раз в четыре года. Его суть заключается в сокращении вознаграждения за добычу новых биткоинов вдвое. В прошлом каждый халвинг сопровождался значительным ростом цен.

Если волатильность биткоина вас отпугивает, стоит обратить внимание на проверенный временем Ethereum (ETH). Будучи основой крупнейшей криптовалютной экосистемы, токен давно зарекомендовал себя в качестве основной сети для развертывания децентрализованных приложений (DApps) и смарт-контрактов.

Помимо этого, внимания инвестора заслуживают прошедшая испытания взлетами и падениями Solana, XRP от Ripple и Toncoin, который все активнее интегрируется в работу мессенджера Telegram. На данный момент это самые перспективные криптовалюты.

Bitcoin ETF

Биржевой фонд по биткоину (Bitcoin ETF) — это торгуемый на бирже фонд, в состав которого входит только биткоин (BTC). Таким образом инвесторы могут зарабатывать на росте цен токена, покупая акции такого фонда без прямого владения криптовалютой.

Слухи о запуске Bitcoin ETF появились еще давно, однако до открытия фонда дело дошло только в январе 2024 года после получения одобрения от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). ARK Invest и BlackRock стали первыми инвестиционными компаниями, которые открыли свои Bitcoin ETF. За это их CEO даже попали в список «Люди в Web3, за которыми стоит следить в 2024 году» по версии аналитиков Messari.

Многие эксперты связывают рекордный рост биткоина в феврале-марте 2024 года именно с открытием первых ETF-фондов по BTCC. Это знаменательное для индустрии событие открыло доступ к биткоину для институциональных инвесторов, которые раньше либо сторонились криптовалюты, либо попросту не имели инструментов для инвестиций в него.

ETHETF

Как и в случае с биткоином, существует множество инвесторов, желающих вложить свои средства в Ethereum традиционными способами, покупая акции фонда. Тем не менее финансовый регулятор США до сих пор не дал разрешение на открытие ETF по Ethereum.

Загвоздкой в процессе является в том числе и принцип работы блокчейна Ethereum. Если биткоин можно майнить, добыть новые токены Ethereum невозможно — этот механизм называется PoS (Proof-of-Stake или «доказательство доли владения»). Глава SEC Гэри Генслер считает, что это приравнивает ETH к ценным бумагам и переводит его в другую категорию с отличными от биткоина правилами.

Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix — это криптопроект, представляющий редкую модель Stake-to-Mine, которая позволяет инвесторам зарабатывать вознаграждения в виде биткоинов за покупку собственного токена проекта BTCMTX. Этот уникальный подход устраняет необходимость в приобритении и установке традиционных майнинговых систем, предлагая пользователям более простой способ участия в добыче биткоина.

Предпродажа токенов проекта прошла успешно — пользователи приобрели BTCMTX на сумму $12 млн при цене в $0,0138, что привлекло внимание активных членов криптосообщества. Говорить о будущем Bitcoin Minetrix еще рано, так как разработчикам еще нужно выполнить обещанные пункты дорожной карты и разместить токен на популярных биржах.

Meme Kombat

Meme Kombat — это блокчейн-проект, объединяющий мир мемов с соревновательными аренами. По словам разработчиков, пользователей ждет уникальный игровой опыт на базе децентрализованной сети Ethereum.

В основе проекта лежит токен Meme Kombat Token (MK), который служит основной валютой в экосистеме игры. Пользователи могут использовать криптовалюту MK для участия в сражениях, ставок, а также для пассивного заработка. На момент написания материала токен торгуется по цене в $0,73, показывая 68-процентный рост по сравнению с началом месяца.

XRP

XRP представляет собой криптовалюту и протокол, созданные компанией Ripple Labs в 2012 году. В отличие блокчейнов, которые используются в первую очередь для разработки dApps и различных сервисов, целью XRP всегда была оптимизация и ускорение платежей.

Подход Ripple быстро привлек внимание банков и финансовых учреждений по всему миру. XRP позволяет проводить почти мгновенные переводы, что делает его одним из самых эффективных блокчейнов в криптоиндустрии. Время подтверждения транзакции в сети занимает всего несколько секунд.

В июле 2023 года компании удалось выиграть в суде SEC, которая обвиняла ее в продаже незарегистрированных бумаг. Разбирательство длилось более трех лет, серьезно сдерживая курс криптовалюты. Сразу после вынесения положительного решения в суде курс XRP взлетел на 96%. Сейчас токен торгуется по цене в $0,69 за штуку.

SHIB

Shiba Inu (SHIB) — это популярный в криптосообществе мем-коин, запустившийся на волне интереса пользователей к Dogecoin. Несмотря на то, что токен существует уже несколько лет и торгуется на всех основных биржах, он подвержен сильной волатильности.

В разное время SHIB поддерживали Илон Маск и основатель Ethereum Виталик Бутерин, что сразу же отражалось на курсе криптовалюты. На момент написания материала токен торгуется по цене в $0,00003, что является максимумом за последние два года.

PAXG

PAXG — это криптовалюта, привязанная к золоту. Токен лишает необходимости физически покупать и хранить драгоценный металл, перенося этой действие на прозрачную и защищенную блокчейн-платформу.

Из плюсов PAXG также можно отметить доступность и возможность дробного владения золотом. Стоимость криптовалюты надежно привязана к золоту, и на момент написания материала токен торгуется по $2,145 за штуку. PAXG можно посоветовать инвесторам, которые хотят найти наименее волатильный актив, нацеленный скорее на сохранение, чем приумножение средств.

Arbitrum

Arbitrum — это экосистема продуктов для масштабирования второго уровня, которая используется для повышения функциональности Ethereum. Инструменты блокчейна помогают повысить пропускную способность и снизить стоимость транзакций при работе с ETH.

Токен ARB используется для управления экосистемой. Его держатели могут принимать участие в голосовании по ключевым вопросам развития и обновления Arbitrum. Первые 10 млрд ARB были распределены среди активных участников проекта в виде эирдропа (бесплатной рассылки токенов). Стоимость криптовалюты активно растет с декабря 2023 года и на данный момент составляет $2,20 за штуку.

RNDR

RNDR или Render Token — криптовалюта, обеспечивающая работу децентрализованной сети GPU-рендеринга. Члены сообщества Render Network используют токен для оплаты предоставляемых им мощностей и получения вознаграждений.

Курс RNDR растет вместе с потребностью в рендере тяжелой графики и визуальных эффектов. На фоне глобального дефицита видеокарт, вызванного популяризацией нейросетей, курс токена за год увеличился на 800%. Сейчас RNDR торгуется по $11,55.

Cosmos Hub (ATOM)

Cosmos Hub — это первый блокчейн, запущенный в экосистеме Cosmos. Как считают его разработчики, мир Web3 слишком разрознен, и у пользователей наблюдается сильная нехватка кросс-платформенных решений. Эту проблему и решает Cosmos Hub, обеспечивая защищенную и быструю связь между различными блокчейнами.

Нативный токен проекта ATOM позволяет пользователям влиять на будущее сети и получать вознаграждения за хранение. Как и Ethereum, криптовалюта работает по модели Proof-of-Stake. На момент написания материала за 1 ATOM просят $13,66.

Hashflow (HFT)

Hashflow — это агрегатор децентрализованных бирж (DEX), который также предоставляет ликвидность различным блокчейнам. Среди отличительных особенностей платформы можно отметить обмен криптовалют между блокчейнами без использования мостов, фиксированный курс и защиту от MEV-эксплойтов.

HFT (Hashflow Token) — нативная криптовалюта экосистемы, которая используется для управления проектом и участия в игровой метавселенной Hashverse. HFT торгуется на многих крупных биржах, включая Uphold, Kraken и Binance. На момент написания статьи его стоимость составляет $0,51.

Chia Network (XCH)

Chia Network — это блокчейн, разработанный для использования в реальном мире. В основе сети лежат проприетарный язык программирования Chialisp и уникальный механизм консенсуса, известный как Proof-of-Space-and-Time (PoST). Эти инновации позволяют снизить энергопотребление блокчейна без ущерба для безопасности сети.

В отличие от Ethereum и других криптовалют, которые работают на базе консенсуса PoS, токен Chia (XCH) можно майнить. Добыча монет в данном случае не требует тяжелых вычислительных мощностей, от пользователей нужно только место на диске — чем больше, тем лучше.

Стоит отметить, что речь идет только о крупных хранилищах. Попытка майнить с обычного ноутбука, скорее всего, не принесет желаемых результатов. Так, например, по данным сайта Chiacalculator.com, предоставив блокчейну 100 ТБ, майнер сможет получать до $49 в месяц или примерно 1 XCH.

SUI

SUI — это блокчейн первого уровня, разрабатываемый компанией Mysten Labs. Проект отличается высокой пропускной способностью, низкими комиссиями и относительно простым интерфейсом.

В апреле 2023 года нативный токен SUI был распределен между активными пользователями блокчейна, которые принимали участие в тестировании экосистемы. С тех пор его цена успела значительно опуститься и вернуться к первоначальным значениям. Сейчас SUI торгуется по $1,55 за штуку.

Aptos Labs (APT)

Aptos Labs — известная в Web3-сообществе студия, которая ответственна за разработку блокчейна первого уровня Aptos Network. По словам представителей компании, приоритетными направлениями проекта с самого начала были безопасность и масштабируемость.

Будучи основой экосистемы, токены APT дают пользователям возможность участвовать в голосовании по ключевым вопросам развития проекта. Помимо этого, долгосрочным держателям криптовалюты начисляются вознаграждения в виде процентов на остаток по долгосрочным вкладам. На момент написания новости курс APT — $13,43 за штуку.

Internet Computer (ICP)

Internet Computer (ICP) — это децентрализованный интернет-протокол, который призван изменить привычные способы создания, размещения и обслуживания приложений в интернете. ICP представляет собой сеть независимых центров обработки данных, которые выступают альтернативой традиционным облачным сервисам. Использование технологии делает взаимодействие с сервером более безопасным и эффективным.

Как и многие другие Web3-экосистемы, Internet Computer использует DAO в качестве формы управления. Для участия в голосовании и принятии решений пользователи должны владеть нативным токеном проекта. Также ICP используется для оплаты комиссий в сети и получения вознаграждений. По данным CoinMarketCap, за один токен сейчас дают $13,92.

Polkadot (DOT)

Polkadot — это протокол, который помогает передавать данные между различными блокчейнами, такими как Bitcoin и Ethereum. По словам разработчиков, их проект ориентирован в первую очередь на массовое внедрение dApps. Протокол Polkadot состоит из десятков субблокчейнов с программируемыми блоками, которые объединяются для создания экосистемы масштабируемых, легко обновляемых и безопасных децентрализованных приложений.

Токен проекта DOT используется держателями для стейкинга (вознаграждения за вклады) и управления DAO. За последний год его стоимость выросла почти вдвое — с $5,8 до $11,3.

Прогноз криптовалюты на 2024

На основании текущих трендов и событий на рынке криптовалют можно предположить, что первая половина 2024 года будет складываться позитивно на фоне рекордного роста биткоина. Открытие ETF-фонда способствовало увеличению инвестиций в первую криптовалюту, что создало благоприятную атмосферу для дальнейшего подъема всей индустрии.

Впрочем, следует ожидать, что после халвинга в апреле 2024 года рынок может столкнуться с некоторыми трудностями. После резкого роста халвинг обычно сопровождается периодом коррекции цен, так как ждавшие это событие пользователи стремятся закрепить прибыль и избавиться от накопленных криптоактивов. В этот период курс может опускаться даже у самых перспективных криптовалют.

Затянувшаяся криптозима, которая началась еще в 2022 году, наконец подошла к концу. И хотя рынок еще может вернуться к снижению, на сегодняшнем этапе цикла взлетов и падений индустрии криптовалют тренд наблюдается положительный.

В статье указаны курсы валют, актуальные по состоянию на 14.03.2024. Данные взяты с сайта CoinMarketCap. Не является инвестиционной рекомендацией.

Фото на обложке: Pierre Borthiry / Unsplash