Как возникла идея? Раньше в конце каждого года редакция RB.RU выбирала перспективные стартапы, которые должны себя проявить в ближайшие месяцы (например, здесь подборка конца 2021 года). Обычно в список попадали до 10 стартапов — но мы понимали, что ярких, инновационных, растущих и готовых показать результаты проектов куда больше.
В 2022 году мы решили пойти дальше и выбрать сразу сто проектов. Целью было не просто обозначить перспективные на наш взгляд бизнесы, но и познакомить читателей с новыми лицами на венчурном рынке — для этого мы поставили ограничение по «возрасту» проектов. Но обо всем по порядку.
В 2022 году мы решили пойти дальше и выбрать сразу сто проектов. Целью было не просто обозначить перспективные на наш взгляд бизнесы, но и познакомить читателей с новыми лицами на венчурном рынке — для этого мы поставили ограничение по «возрасту» проектов. Но обо всем по порядку.
RB Choice — это новый специальный проект от команды RB.RU. Ежегодно мы будем представлять сто российских компаний, за которыми рекомендуем следить в наступающем году.
Что такое RB Choice?
При составлении списка мы использовали такие критерии:
* Сразу сделаем пометку: конечно, на российском рынке работают тысячи молодых и перспективных компаний. И даже если проект формально соответствует всем критериям из списка, он мог в нем не оказаться. Тем не менее мы старались максимально охватить разные отрасли бизнеса и форматы работы компаний.
Какие проекты попадают в подборку?
Проект стал героем медиаповестки за прошедший год
В основе бизнеса лежит инновация
Или новая технология, или инновация в бизнес-модели, позволяющая быстро масштабировать проект
Проект уже запущен
Есть первые клиенты или договоренности о внедрении
Компания работает на российском рынке
Есть российское юридическое лицо, клиенты проживают в России, компания не отрицает своей связи с Россией
Возраст — не более 5 лет
В 2022 году список проектов составлялся редакцией.
В следующем году участники дополнительно смогут рассказать о себе: если вы видите себя героем следующей подборки RB Choice, напишите нам на Email
В следующем году участники дополнительно смогут рассказать о себе: если вы видите себя героем следующей подборки RB Choice, напишите нам на Email
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Как участвовать?
RB Choice 2022. Скоро
Светлана Зыкова
RB CHOICE — 100 перспективных российских проектовСветлана Зыкова