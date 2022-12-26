При составлении списка мы использовали такие критерии:

* Сразу сделаем пометку: конечно, на российском рынке работают тысячи молодых и перспективных компаний. И даже если проект формально соответствует всем критериям из списка, он мог в нем не оказаться. Тем не менее мы старались максимально охватить разные отрасли бизнеса и форматы работы компаний.

Какие проекты попадают в подборку?

Проект стал героем медиаповестки за прошедший год

В основе бизнеса лежит инновация

Или новая технология, или инновация в бизнес-модели, позволяющая быстро масштабировать проект

Проект уже запущен

Есть первые клиенты или договоренности о внедрении

Компания работает на российском рынке

Есть российское юридическое лицо, клиенты проживают в России, компания не отрицает своей связи с Россией