Наша цель — не просто отметить компании, которые показали себя в уходящем году, но и познакомить читателей с новыми лицами на венчурном рынке. Узнать больше про RB Choice и подать заявку на участие можно здесь .

RB.RU представляет первый выпуск RB Choice — ежегодного спецпроекта, в котором мы выбираем 100 перспективных российских компаний.

Для удобства навигации мы разделили все стартапы по следующим отраслям:

* Участники, отмеченные *, были приобретены другим игроком и продолжают развиваться как часть компании-покупателя.

HealthTech & Wellness

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Основатели: Александр Гусев, Роман Новицкий

Год основания: 2019

Webiomed — один из «флагманов» среди стартапов России в области поддержки врачебных решений. Система Webiomed, как заявлено на сайте, — это первая российская разработка в области ИИ для здравоохранения, зарегистрированная как медицинское изделие.

В 2022 году проект оставался медийным, новости про него и колонки стартапа публиковались в крупных федеральных СМИ. Победитель премий Data Awards 2022 и Data Fusion Awards 2022.

Основатель: Марина Демидова

Год основания: 2018

DocMed — одна из самых известных сетей клиник доказательной медицины в России. В экосистему клиники входят детские клиники DocDeti, взрослые клиники со стационаром DocMed и стоматологические клиники DocDent.

В октябре 2022 года привлек инвестиции в размере 200 млн руб. от «ТилТех Капитал». Это была уже третья сделка проекта и фонда. В 2021 году выручка DocMed превысила 570 млн рублей. По данным, которые приводит сама компания, за девять месяцев текущего года выручка составляет 700 млн рублей.

Основатель: Анастасия Файзуленова

Год основания: 2019

Сервис Checkme агрегирует на одной платформе данные частных медицинских центров и вместе с командой врачей формирует эффективные программы чекапов.

В 2022 году у сервиса была активная кампания по масштабированию — летом проект вышел на рынки Казахстана, Армении и Грузии, а до конца года планировал запуститься еще в Азербайджане, Турции, ОАЭ и нескольких европейских странах.

Основатель: Анна Мещерякова

Год основания: 2017

Компания «Третье мнение» разрабатывает технологии искусственного интеллекта для сферы здравоохранения. Продукты проекта применяются в лучевой и лабораторной диагностике, офтальмологии и стоматологии.

В этом году компании удалось достигнуть новых высот в лабораторных исследованиях. Точность обработки мазка крови с использованием ИИ составила 97%. Проект оставался медийным и участвовал в крупных российских конференциях и форумах. Про «Третье мнение» писали и снимали репортажи ведущие федеральные каналы.

Основатель: Ансар Жалялов

Год основания: 2019

Компания «Сэлли» разработала микроскоп, который работает на основе iPhone и автоматизирует диагностику при помощи искусственного интеллекта. Чтобы начать пользоваться продуктом, достаточно подключить телефон к окуляру микроскопа, а затем приложение обработает результаты.

По данным на 2021 год, скорость анализа результатов с помощью Celly AI в 10 раз превышала скорость человека.

В 2022 году проект участвовал в акселераторе медицинских стартапов Пироговского центра и прошел пилотный запуск и доработку устройства.

Основатель: Станислав Чернин

Год основания: 2017

«Цельс» — компания-разработчик ИИ-платформы для анализа медицинских изображений. Программа применяется для диагностики в области КТ-исследований легких и головного мозга, флюорографии и маммологии. По данным на сентябрь 2022 года, с помощью Celsus AI было обработано более 1,9 млн исследований.

В этом году компания представила систему для анализа КТ головного мозга, а также запустила онлайн-курс в соавторстве с Сеченовским университетом «Цифровые технологии в медицине».

Основатели: Данила Антоновский, Андрей Зотов-Зайцев

Год основания: 2017

«Ясно» — один из первых и самых крупных в России сервисов для онлайн-консультаций с психотерапевтом. На сегодняшний день проект насчитывает 150 тысяч клиентов и 2,7 тысячи специалистов.

2022 год можно назвать, мягко говоря, турбулентным. Поэтому в этом году сервисы онлайн-психотерапии, в том числе и «Ясно», все время оставались в медиаполе и публиковали свои комментарии и экспертные мнения в ведущих СМИ страны.

Основатели: Анна Крымская, Александра Темлякова

Год основания: 2018

YouTalk — сервис онлайн-консультаций с психологом, позволяющий получить помощь в течение дня, не дожидаясь очередной очной или онлайн-консультации. Сервисом воспользовались более 50 тысяч человек, а сотрудничают с ним 280 специалистов.

Выручка проекта по итогам 2021 года составила 122 млн рублей, что почти в девять раз превышает показатель 2020 года.

В декабре этого года стало известно о том, что частный фонд AYR Capital купил 100% долю проекта. Деньги пойдут на технологическое развитие и масштабирование.

Основатели: Александр Горный, Андрей Молчанов

Год основания: 2019

«Медитация и сон» — самое популярное wellness-приложение на русском языке, по данным самой компании, оно насчитывает 1,6 млн пользователей.

Приложение предлагает более 200 занятий для медитации, тренировки концентрации, повышения самооценки и так далее.

В 2021 году сервис привлек $1 млн от создателя фонда Grishin Robotics Дмитрия Гришина и других инвесторов, деньги планировали направить на развитие проекта.

В 2022 году проект продолжал развиваться и дополнять свою базу курсов. Также с основателями вышло несколько крупных интервью в профильных изданиях.

Основатели: Егише Варданян, Артем Галихайдаров, Максим Журило

Год основания: 2019

Halsa — wellness-сервис, который предоставляет клиентам персональные наборы витаминов на ежемесячной основе. Компания работает по модели vitamins as a service: набор корректируется каждый месяц и зависит от правил приема и изменяющихся целей.

В марте прошлого года сервис привлек $200 тысяч от инвесторов из синдиката United Investors. За год обороты компании увеличились в 10 раз. В 2022 году проект закрыл еще один раунд на 42 млн рублей. В компанию вложились президент «Нанолек» Владимир Христенко, основатель DocDoc Дмитрий Петрухин и основательница ENC Наталья Гончарова.

Основатель: Ян Пушкарев

Год основания: 2021

Основное направление деятельности компании — e-commerce агентство полного цикла 571brands. Агентство специализируется на продвижении производителей на маркетплейсах.

Летом 2022 года проект привлек 37 млн рублей от частных инвесторов на запуск собственной торговой марки и выпуск линейки препаратов, заменяющих продукцию ушедшего из России iHerb.

В течение двух лет компания планирует занять минимум 25% локального рынка пищевых добавок.

Основатели: Константин Ветошкин, Ольга Авилова, Михаил Полтавский

Год основания: 2020

«Восьмерка» — платформа фитнес-марафонов по подписке. Пользователь скачав приложение и оплатив месячную подписку получает доступ ко всем марафонам в каталоге, которые проходят в режиме реального времени — поддержка и обратная связь от тренера также включены.

Первые инвестиции сервис привлек в 2021 году — тогда частные инвесторы вложили в платформу 20 млн рублей. В конце ноября 2022-го «Восьмерка» закрыла еще один раунд на 15 млн рублей, инвестором выступил холдинг «Едим дома».

Транспорт

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Основатель: Алексей Коршунов

Год основания: 2020

ELIQ разрабатывает уникальные для российского рынка продукты — электрические багги, электроквадроциклы, электромотоциклы, электросноуборды и снегоходы.

Интересно, что начинала компания именно с электросноубордов. Но к 2022 году у проекта появились все вышеперечисленные транспортные средства. ELIQ регулярно участвует в российских выставках, а также попадает в поле зрения профильных СМИ.

Основатель: Станислав Пушевский

Год основания: 2020

Simble — первое в России КАСКО на короткий срок. Проект предлагает персональные тарифы и гибкую настройку полисов.

В 2022 году проект активно развивался — запустил несколько громких «партнерок», про которые писали крупные профильные СМИ. Среди них — партнерства с Wheely, «Юрент», hhland, Cars7 и другие.

Simble стал приложением года на премии Autonet Awards 2022, а также выступал на крупных профильных российских конференциях.

Основатели: Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев, Сергей Лаврентьев

Год основания: 2019

Whoosh — один из лидеров на российском рынке кикшеринга. Выручка компании по итогам 2021 года составила 4,2 млрд рублей с прибылью в 1,8 млрд.

В прошлом году проект привлек $25 млн от «ВТБ Капитал Инвестиции» и «Открытия», а в начале этого года — еще 4 млрд рублей.

В декабре 2022-го сервис вышел на IPO — первое и единственное в России за весь год.

Основатель: Игорь Хереш

Год основания: 2022

Exodrive — цифровая платформа для оценки профиля вождения, отслеживания нарушений, предотвращения или минимизации рисков, а также анализа аспектов эксплуатации транспортных средств.

Проект был запущен только в этом году, но уже привлек инвестиции от крупного венчурного фонда — Softline Venture Partners. В августе проект получил $2 млн на технологическое развитие и расширение международного присутствия.

Основатель: Филипп Газманов

Год основания: 2017

Fura — экосистема услуг для перевозчиков, включающая в себя навигатор для дальнобойщиков и технологический сервис по организации грузоперевозок автомобильным транспортом.

Первый раунд инвестиций компания закрыла в 2020 году — тогда она получила $130 тысяч от Moscow Seed Fund и 160 млн рублей от частных инвесторов и швейцарско-российского фонда. В 2021 году проект вышел на рынок США.

В 2022 года Fura привлекла еще 600 млн рублей от Fort Ross Ventures. Оценка стартапа по прогнозам экспертов выросла до $70-80 млн.

Основатель: Андрей Колесник

Год основания: 2018

«Юрент» — сервис поминутной аренды электросамокатов и велосипедов. Проект работает в 100 городах России и имеет самый большой парк самокатов в стране — он насчитывает 80 тысяч единиц техники.

В 2022 году проект привлек 2 млрд рублей от МТС и фондов VPE и VEB Ventures. Привлеченные средства компания направит на расширение парка самокатов и развитие инфраструктуры в новых городах.

Этот раунд стал уже вторым в истории компании. До этого, в 2019 году, создатели приложения «Сравни такси» Андрей Азаров и Михаил Гейшерик вложили в «Юрент» 150 млн рублей.

Основатели: Алексей Миронов, Артем Сербовка, Ксения Прока

Год основания: 2020

Компания изначально была запущена как сервис по аренде электросамокатов по подписке, но позже стала предоставлять игровые консоли, велосипеды и домашние тренажеры. Сейчас ключевое направление компании — аренда по подписке электровелосипедов и велосипедов для курьеров (бренд «Крути колеса»).

В декабре 2021 года «Мой девайс» привлек $1,9 млн на развитие в США, а в феврале 2022 года компания запустила в Нью-Йорке сервис Whizz — он предоставляет услуги аренды электротранспорта последней мили для курьеров и доставочных компаний.

В декабре 2022 года стартап продал контроль фонду Pre-IPO под управлением «ВИМ Инвестиции».

HR

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Основатель: Максим Мещеряков

Год основания: 2018

Geecko — это сервис для развития HR-бренда IT-компаний. Решение по привлечению и удержанию программистов работает через игровые механики, которые дают фирмам возможность снизить стоимость привлечения кандидатов.

В 2021 году инвесторы Angelsdeck вложили в компанию $600 тысяч. Деньги планировали направить на усиление аналитики поведенческих паттернов и продажи.

В начале этого года привлек $1 млн от ФРИИ и группы частных инвесторов. Привлеченные инвестиции должны были пойти на масштабирование в США и поддержание активного роста проекта.

Основатель: Юрий Распопов и Владислав Парчайкин

Год основания: 2019

STUDRE — агрегатор вакансий и стажировок для студентов и junior-специалистов. Сервис предлагает вакансии в крупнейших российских и международных компаниях — «Яндексе», «Сбере», VK, Nestle и других.

В 2021 году проект попал в шорт-лист RB Young Awards. В этом году компания оставалась медийной.

Основатели: Вячеслав Заславский, Никита Ильичев

Год основания: 2019

MyGig — платформа для разовых или регулярных подработок для самозанятых. Стартап позволяет привлекать временных работников торгового зала, курьеров, грузчиков, работников кухни, продавцов, комплектовщиков.

Среди клиентов MyGig — «Азбука вкуса», «Магнит», X5, «Лента», Hoff, «ДоДо Пицца», «Самокат» и другие компании.

В январе 2022 года проект закрыл раунд инвестиций на $1,6 млн с участием Sistema SmartTech, Altus Capital и Brayne.

Основатели: Анастасия Панасюк, Михаил Гуренков

Год основания: 2019

ForPeople — HRTech-компания, ее основной продукт — GP OrgManager, который обеспечивает цифровизацию организационного управления и основных HR-процессов предприятий.

В 2021 году выручка компании составила 7 млн рублей, а чистая прибыль — 1,4 млн.

В сентябре 2022 года долю стартапа в 49% купила «Лаборатория Касперского». Эксперты оценили сделку в диапазоне от 30 до 100 млн рублей.

Основатель: Дмитрий Аржевский, Александр Моносов

Год основания: 2020

HRlink помогает автоматизировать процесс оформления соискателей: сделать предложение о работе, загружать для трудоустройства документы, ознакомить с локальными нормативными актами и подписать трудовой договор.

Летом этого года проект получил 100 млн рублей от HeadHunter. HH планировал интегрировать решение стартапа в экосистему своих HR-сервисов. С помощью сервиса работодатели смогут создавать для действующих сотрудников электронную подпись, оформлять документы на отпуск и так далее.

Основатель: Антон Фатеев

Год основания: 2022

«Эйч» — новый сервис развития карьеры от агрегатора вакансий «Буду». Проект подбирает экспертов для консультаций по различным вопросам трудоустройства — профориентации, работы за рубежом, карьерного роста и так далее.

Несмотря на то, что проект появился только в этом году, он очень быстро стал медийным. Весной этого года «Эйч» запустил бесплатные карьерные консультации для тех, кто потерял работу, а в декабре совместно с «Альфа-банком» открыл бесплатную школу по развитию гибких навыков.

Основатель: Евгений Обогоров

Год основания: 2017

Edstein развивает систему для обучения и оценки персонала. Решением компании, по собственным данным, пользуются свыше 140 тыс. сотрудников таких компаний, как VK, Qiwi, Leroy Merlin, Tele2, Technodom и других.

В декабре 2022 года в проект вложился венчурный фонд HeadHunter — hh Ventures. Компания получила долю в 25% в стартапе и опцион на выкуп контроля. Инвестиции пойдут на расширение функционала уже существующих модулей оценки и обучения.

Основатели: Андрей Корсаков и Владимир Гладун

Год основания: 2021

Онлайн-доска для дистанционного общения и обмена файлами. Инструментом можно пользоваться для проведения совещаний и стратегических сессий, а также для групповых или индивидуальных занятий. Целевая аудитория проекта — преподаватели, а также сотрудники компаний, работающих дистанционно.

В 2022 году доска стала импортозамещающим сервисом: продукт с российским юрлицом многие компании используют взамен ушедших сервисов Trello и Miro. Среди клиентов Sboard — «Нетология» и другие крупные сервисы.

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Основатели: Павел Шибанов, Анастасия Шибанова, Игорь Студенников

Год основания: 2019

Capsula — сервис онлайн-подбора одежды от профессиональных стилистов. За тысячу рублей эксперт подберет 5-7 вещей, которые можно комбинировать между собой — подбор осуществляется из более чем 500 различных брендов разного ценового сегмента.

Первые инвестиции проект привлек в 2020 году — тогда он получил $150 тысяч от Александра Артемьева, Марка Тена, Станислава Коростелева и Олега Масленникова. В 2021 году Capsula закрыла еще один раунд — на этот раз в размере $600 тысяч от Expo Capital, Дмитрия Рыжова, бизнес-ангела Олега Масленникова и «неназванного европейского фонда».

Основатели: Ольга Ким, Сергей Ким

Год основания: 2021

Через Style Box пользователь может подобрать гардероб с доставкой на дом. Клиент заполняет анкету, где указывает свои параметры и предпочтения по типу и стилю одежды, ценовому сегменту и брендам.

После этого команда стилистов анализирует данные, за 10–14 дней собирает индивидуальный бокс из 15–20 вещей и доставляет его на дом.

В этом году сервис вел активную кампанию по выходу в новые города России. В мае этого года стартап привлек инвестиции в размере 18 млн рублей от частного инвестора Дениса Цыпулева, который также известен как совладелец салонов красоты «Персона».

Полученные средства пойдут на на доработку продукта, закупку одежды и маркетинг.

Основатели: Кристина Фарберова, Наташа Мартынова, Дина Березина

Год основания: 2019

OpenFace — сервис персонализированной косметики и «первооткрыватель» этой сферы на российском рынке. Алгоритмы машинного обучения анализируют состояние кожи на основе заполненной анкеты и сделанных фотографий, а затем подбирают необходимые компоненты для косметики.

В 2022 году стартап оставался медийным, а также расширил свою продуктовую линию.

Основатель: Светлана Бринза

Год основания: 2021

«Рекульт» — это ресейл-платформа одежды и обуви. Интересно, что, в отличие от других подобных проектов, «Рекульт» позволяет оформлять возврат на вещь в течение следующего года и получать 70% от стоимости. Для запуска стартап привлек 15 млн рублей.

В этом году проект объявил сразу о двух крупных партнерствах — с «Яндекс.Маркетом» и «Авито». Также стартап оставался медийным и попадал в поле зрения федеральных СМИ.

Основатель: Арина Иванец

Год основания: 2021

Ex-bags занимается выкупом, продажей и обменом сумок из люксового сегмента.

Ex-bags позволяет пользователям продать или купить брендовую сумку, проверенную на подлинность. Сейчас Ex-bags предлагает сумки таких брендов, как Hermes, Dior, Chanel, Balenciaga, Prada, Gucci, YSL, Celine, Bottega Veneta, Louis Vuitton.

После ухода зарубежных брендов с российского рынка сфера ресейла стала еще более популярна. Летом 2022 года стартап получил 25 млн рублей от инвесткомпании Kontinuum.

Это был первый раунд инвестиций для проекта — он пойдет на увеличение оборотных средств, обновление сайта и открытие первого бутика премиум-ресейла в России.

Основатели: Анна Автайкина, Дарья Зосименко, Мария Манаева, Татьяна Ермакова

Год основания: 2020

The Cultt — ресейл-платформа сумок и аксессуаров. С помощью сервиса можно покупать, продавать и обменивать аксессуары сегментов премиум и middle-up.

Ежемесячно проект обрабатывает примерно 600–700 заявок от потенциальных продавцов. Стилисты команды отбирают исключительно актуальные модели и бренды. Весь процесс продажи курирует команда проекта, продавцу нужно лишь согласовать условия и передать вещи через курьера.

В феврале 2022 года стартап привлек инвестиции в размере $300 тысяч от Zerno Ventures. Летом этого года The Cultt стал партнером «Яндекс Маркета», когда крупнейший российский маркетплейс заявил о планах продавать подержанные товары.

Pet и Эко

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Основатель: Аделина Саляхутдинова

Год основания: 2019

«Гуляй Виляй» — сервис для подбора выгульщиков и догситеров, работает в Москве и Казани. Особенность сервиса в том, что он предоставляет выгульщикам собственную безопасную экипировку и не работает с травмирующими аксессуарами, такими как ошейники-антилай и тому подобные.

«Гуляй Виляй» начал расти в пандемию и сейчас продолжает стабильное развитие. В 2022 году он был признан лучшим городским проектом для животных по версии Moscow Urban Forum.

Основатели: Никита Никишкин, Сергей Калитов, Алексей Хацкевич

Год основания: 2018

Ubirator — компания-разработчик цифровых сервисов для рынка вторсырья. В экосистему входят: сервис по вывозу вторсырья для ритейла, ERP-платформа для пунктов приема вторсырья Upay и сеть собственных пунктов приема вторсырья.

В 2022 году Ubirator привлек 170 млн рублей в раунде A, в роли лид-инвестора выступил «ТилТех Капитал». Это уже вторые инвестиции фонда в компанию — ранее, в 2020 году, стартап получил от него 45 млн рублей.В конце этого года компания получила еще 50 млн рублей от венчурного фонда «Синдикат».

В декабре 2022 года Ubirator стал лауреатом крупнейшей экологической программы для стартапов GreenTech Startup Booster.

Retail

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Основатель: Станислав Сидоров

Год основания: 2018

Стартап разрабатывает решение для защиты продукции от подделки и несанкционированного копирования при помощи пломбирующей наклейки с некопируемым QR-кодом.

Через код можно контролировать движение товаров от производителя до потребителя и мотивировать покупателей на покупки с помощью кэшбэка и акций.

Осенью прошлого года привлекли инвестиции от Kirov Group Ventures — сумма полученных средств не разглашается. В этом году стартап расширил свою продуктовую линейку, разработав голографические наклейки с некопируемым QR-кодом. Также проект заключил новое партнерство с YouTool.

Основатели: Артем Жаров, Михаил Клецкий

Год основания: 2021

«Пчелошеринг» — уникальный на российском рынке сервис, который позволяет заочно купить улей, контролировать процесс его обслуживания через сайт, а затем получить собственный урожай меда в брендированной упаковке.

Помимо инновационности проект социально значимый: вымирание пчел — важная сегодня экологическая проблема.

В 2022 году про проект писали многие профильные и федеральные СМИ. За этот год в проект привлекли 10 новых пасек, а в 2023-м планируют открыть продажи ульев на пасеках партнеров и запустить платформу, соединяющую владельцев ульев, пасечников и инвесторов.

Как рассказал основатель проекта редактору RB, в планах также запустить продажу арт-ульев — полноценно функционирующих ульев, расписанных деятелями искусства.

Основатели: Дмитрий Малашкин, Артем Круглов

Год основания: 2019

AnyQuery разрабатывает и внедряет продукты для повышения конверсии в покупку для интернет-ритейлеров.

Решения компании основаны на технологиях машинного обучения — они решают задачу навигации по сайту с помощью поиска и персонализации клиентского опыта.

В 2022 году долю в стартапе купил «Тинькофф». Банк стал совладельцем сервиса, получив 33% компании.

Основатели: Петр Марков, Павел Тарасов

Год основания: 2020

«Анабар» автоматизирует работу с товарами на маркетплейсах и анализ конкурентов, помогает продавцам управлять бизнесом на основе метрик.

По собственным данным, компания вдвое ускоряет работу с маркетплейсами и на 50% сокращает число ошибок, которые приводят к финансовым потерям.

Весной этого года стартап привлек первые инвестиции в размере 65 млн рублей от IT-интегратора «Первый Бит» и 13 бизнес-ангелов. Вся компания была оценена в 275 млн рублей. Деньги будут использованы для развития новых продуктов.

Основатели: Евгений Гаффаров, Андрей Малышкин

Год основания: 2021

YouTool — сервис быстрой аренды строительных инструментов. Взять нужный инструмент пользователи мобильного приложения могут в несколько кликов без необходимости вносить залог. По данным самой компании, у сервиса уже более 11 тысяч зарегистрированных пользователей и 7,5 тысячи инструментов, сданных в аренду.

В октябре этого года в сервис вложился венчурный импакт-фонд Zerno Ventures. Сумма инвестиций составила 20 млн рублей. В прошлом году YouTool закрыл раунд на 5 млн от Pulsar VC.

Основатель: Наталия Субботина

Год основания: 2017

Предоставляет интернет-торговле услуги фулфилмента: складские операции, услуги колл-центра, обработку заказов, доставку. Компания также развивает сервис «Кактус». Функционал «Кактуса» позволяет бизнесу заводить страницы сразу на нескольких российских маркетплейсах и управлять ими из единого кабинета.

В начале 2022 года группа Merlion, управляющая сетью магазинов «Ситилинк», купила долю 51% в Tempoline. Стоимость сделки не раскрывается, однако, по оценкам экспертов, она могла составить около 600-800 млн рублей. Это позволило Merlion добавить новые сервисы для своих партнеров, а Tempoline — расширить клиентскую базу.

Нейротехнологии и роботы

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Основатели: Константин Панченко и Валерий Канглер

Год основания: 2017

Компания разрабатывает системы для автоматического визуального контроля качества продукции и действий персонала. «Мотив НТ» — производитель первого в России нейроморфного чипа «Алтай», процессора для аппаратного исполнения нейронных сетей. Суть технологии — имитация работы человеческого мозга.

В июне 2022 года «Лаборатория Касперского» выкупила 15% «Мотив НТ». Сумма сделки не раскрывается, но, по словам экспертов, она может составлять несколько десятков миллионов рублей.

Основатель: Александр Панов

Год основания: 2019

Neiry занимается внедрением BCI-функций (интерфейсов мозг-компьютер) в потребительский и промышленный секторы.

В 2022 году в стартапе разработали устройства, которые позволяют любой компании внедрить нейроинтерфейсы в свои проекты. Сейчас среди продуктов Neiry — повязка-обруч, наушники и VR-шлем. Стоимость устройств — от 22,5 тыс. рублей.

В прошлом году стартап привлек 541 млн руб. от Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) и внешних инвесторов на свои разработки.

Основатель: Артем Лукин

Год основания: 2018

Компания занимается разработкой и производством роботизированных систем и уникальных компонентов. Стартап — официальный дистрибьютор датской компании Universal Robots.

Специализируется на «коботах» (коллаборативных роботах), промышленных роботах, аксессуарах для роботов, сервисе и запчастях. Роботы Technored окупаются за 1-3 года.

В 2022 году заключили партнерское соглашение с «Росатомом», стали победителями OEE Award 2022 в номинации «Роботизация и безлюдное производство» за разработку и внедрение роботизированного сварочного комплекса на базе промышленного манипулятора.

Web3

GameTech) Перейти в следующий раздел (

Основатель: Екатерина Бутко

Год основания: 2019

Изначально проект создавался как полный сервис для авторов в виде одного приложения. К 2021 году он вырос в 10 раз и стал приложением номер один в AppStore в нескольких странах в категории «Графика и дизайн».

Теперь Екатерина с командой разрабатывает платформу Web 3.0 — для токенизации творчества в формате NFT в целях защиты авторских прав и монетизации контента.

В 2022 году стартап привлек $250 тысяч от акселератора DEIP и бизнес-ангела Павла Анисимова.

Основатель: Роберто Панчвидзе (MDK Technologies LTD)

Год основания: 2021

Main — это крипто-социальная сеть, где пользователи получают токены за активность. У проекта есть собственный токен MAIN на блокчейне BSC.

У каждого пользователя есть своя стена — «борд», где можно публиковать контент. При создании борда за ним утверждается своя валюта, и она растет вместе с популярностью контента.

За год у Main в Google Play — более 50 тыс. скачиваний.

Основатель: Александр Курогло

Год основания: 2018

Cracc — это универсальная мультивалютная платформа управления криптоактивами с биометрической авторизацией платежей. Проект создан для безопасного управления криптоактивами.

Продукт подходит для фондов, бирж, депозитариев, ICO и других бизнесов, которым нужно работать с криптоактивами. Платформа решает проблему управления приватными ключами — в соответствии с политикой компании, дает доступ к возможностям привычного банкинга через интеграцию с DApp-приложениями. С помощью Cracc можно работать с криптобиржами, отчетами и счетами.

Cracc — один из немногих российских финтех-стартапов, занимающихся безопасностью криптоплатежей.

GameTech

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Основатель: Алексей Марков

Год основания: 2020

Краснодарская студия разрабатывает компьютерные игры в жанрах хоррор, Sci-Fi, инди. Проект — один из немногих молодых российских игроков на рынке.

В 2022 году ElbrusLabs выпустили первую версию игры DarKnot. Это нелинейный хоррор от первого лица, доступный для бесплатного скачивания в Steam и VK Play.

Основатель: Александр Никитин

Год основания: 2017

До основания собственной студии разработчики GFA Games занимались популярными играми Stalker 2, Atomic Heart, Kings Bounty, Metro Exodus и Orange Cast.

В 2021 году компания представила проект своей первой игры — постапокалиптического шутера Pioneer. В ноябре 2021 года китайская Tencent купила миноритарную долю в GFA Games.

Pioneer стал одной из самых ожидаемых игр 2022 года, точная дата релиза пока неизвестна.

Основатель: Евгений Либерманн

Год основания: 2021

Молодая студия разработки мобильных игр, запущенная сооснователем сети платных парковок Евгением Либерманном.

Менее чем через год после создания проекта, в начале февраля 2022-го, в Katana8 вложились крупные инвесторы: сооснователь игровой компании Nexters Борис Герцовский, сыновья экс-главы ВЭБа Павел и Степан Дмитриевы, Петр Сергеев и

Алексей Толоконников. Сумма сделки не раскрывается: по оценкам участников рынка, она может варьироваться от $10 тыс. до $100 млн.

Основатель: Егор Томский

Год основания: 2018

В начале студия занималась записью захвата движений и созданием превизуализации для фильмов. Среди проектов команды — фильмы «Вторжение» и «Девятаев».

В 2022 году студия выпустила первую версию игры в жанре головоломка — One Day More на платформе VK Play. Ее релиз в Steam планируется в 2023 году. Среди клиентов студии — Сбер, «Газпром-медиа».

FinTech

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Основатели: Алексей Васильев, Антон Захаров, Дмитрий Салатов, Нур Ибрагимов и Роберт Сабирянов

Год основания: 2021

Банк для предпринимателей, созданный бывшими топ-менеджерами «Модульбанка». Среди отличительных особенностей: кастомные тарифы для пользователей и финансовые потоки вместо счетов — под отдельные категории расходов бизнеса.

В 2022 году «Бланк» продолжил развиваться — от банка, доступного только по приглашению, до массового продукта — и был частым героем медиаповестки. Банк запустил несколько крупных проектов: сервис по найму и проверке миграционного и налогового статуса самозанятых и бесплатный медицинский сервис, с помощью которого ИП и ООО могут получить аналог ДМС.

Основатель: Михаил Пуляевский

Год основания: 2020

Сервис для проведения платежей через голосовых ассистентов. Действует на базе эквайринговой платформы (терминал для безналичной оплаты), специально разработанной создателями сервиса монетизации AlicePay.

Оплата происходит с использованием сервиса PayAnyWay. Безопасность платежей обеспечивается технологиями защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D Secure.

Через PlatiGolosom можно оплатить сотовую связь, ЖКУ и услуги «Ростелекома», пополнить «Тройку». Входит в списки перспективных FitTech-новичков по версии нескольких российских СМИ.

Основатель: Валерия Седова

Год основания: 2017

Платформа с мобильным приложением и телеграм-ботом, которые позволяют работать с криптовалютой. В криптовалютной экосистеме «Кошелек.ру» можно покупать, продавать, обменивать и создавать криптодепозиты.

Один из развивающих индустрию проектов, более 10 тыс. скачиваний в Google Play.

Основатель: Алимиран Гусейнов

Год основания: 2018

Онлайн-сервис управления ипотекой. Позволяет оформить или рефинансировать ипотеку, подобрав наиболее выгодное для пользователя предложение. Refin сотрудничает с 28 крупными российскими банками.

В 2022 году Refin Online были участниками акселератора StarTech, планируют выходить на рынок ОАЭ.

Основатель: Гарик Кравцов

Год основания: 2022

Новый сервис приема онлайн-платежей от бывшего коммерческого директора Cloudpayments. Создатели позиционируют продукт как «универсальное платежное решение для бизнеса» с каскадной моделью — когда за одну транзакцию отвечает большое количество банков.

К 2023 году сервис планирует привлечь 5 тыс. клиентов и выйти на оборот 15 млрд рублей в месяц.

Основатель: Валерий Маюшкин

Год основания: 2020

AI-система, которая помогает предпринимателям решать проблемы с возвратом долгов и устранять налоговые риски. Сервис аналитики оценивает вероятность возврата задолженности, экспертная система готовит алгоритм взыскания, а юристы-исполнители возвращают деньги.

Услугами сервиса пользуется крупный и средний бизнес, микрофинансовые организации и банки.

В феврале 2022 года в стартап вложился Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, сумма сделки не разглашается.

Основатель: Наталья Красильникова

Год основания: 2020

Сервис по онлайн-продаже и переработке золота. Одна из «фишек» сервиса: клиенты могут высылать свои фотографии изделий экспертам для предварительной оценки, а далее у них забирают золото на дому.

В 2022 году проект проводил собственные исследования для СМИ, оставаясь активным участником сферы, несмотря на кризисный период для ювелирной отрасли.

Кибербезопасность

EdTech) Перейти в следующий раздел (

Основатель: Алексей Томилов

Год основания: 2019

Тюменский стартап занимается разработкой алгоритмов выявления уязвимостей информационных систем. Симулируя действия реальных хакеров, в Rebrandy находят ошибки в безопасности сайтов, мобильных приложений, корпоративной инфраструктуры, исходного кода и других IT-систем.

В 2022 году разработанный стартапом сканер уязвимости Findler внедрили на 5 тыс. российских онлайн-площадок. RebrandyCo стал лучшим стартапом Арктического акселератора инновационных проектов в направлении «Цифровые технологии».

Основатель: Александр Щетинин

Год основания: 2019

Платформа для предотвращения сложных атак с помощью технологии киберобмана. Продукт Xello Deception помогает компаниям выявлять нелегитимные действия злоумышленника в корпоративной сети и прерывать цепочку атаки.

Платформа анализирует инфраструктуру компании и на основе этих данных генерирует приманки и ловушки. Приманки распространяются на реальные хосты пользователей, а ловушки — среди рабочих ИТ-активов компании. При взаимодействии с приманками и ловушками специалисты получают уведомление о том, что произошел инцидент.

Стартап стал победителем конкурса Фонда «Сколково» и «РТК-Солар» Deep Tech Cybersecurity.

EdTech

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Основатель: Иван Коланьков

Год основания: 2021

Сервис единой подписки на уроки с репетиторами по фиксированной цене. В базе есть специалисты по 25 направлениям подготовки — от стандартных школьных предметов до финансовой грамотности и шахмат.

В июле 2022 году у TutGood состоялась сделка с маркетплейсом «Профи», а в августе «Профи» купил у стартапа долю в 94%. В TutGood сделку называют «новым этапом развития компании» и сообщают, что проект сохраняет полную автономность в операционной деятельности.

Основатели: Вадим Михалев, Леонид Бяков, Дмитрий Соловьев и Михаил Смолянов

Год основания: 2021

Онлайн-школа, которая обучает no-code-разработчиков сайтов, маркетплейсов и мобильных приложений.

В январе 2022 года инвесторами «Зерокодера» стали сооснователь Qiwi Сергей Солонин и два менеджера «Яндекса». Инвесторы суммарно получили долю в 10%, при пост-мани-оценке в 200 млн рублей. К 2023 году «Зерокодер» планирует обучить разработке первые 100 тыс. россиян.

Основатели: Ярослав Савин, Дмитрий Земцов, Станислав Ярушин

Год основания: 2020

Образовательный проект для тренеров, спортивных врачей, психологов, родителей спортсменов и самих спортсменов, а также других людей из сферы. На платформе — более 50 онлайн-программ: от курса по футбольному английскому до лекций по психологии профессионального спорта.

В июле 2022 года проект Sportuniver закрыл первый раунд инвестиций на 30 млн рублей при оценке в 200 млн рублей. В стартап вложился консорциум инвесторов, который представляет владелец и вице-президент ФК «Динамо» Вологда, гендиректор Skillaz Андрей Крылов.

Создатели проекта намерены направить инвестиции на создание новых обучающих программ, улучшение платформы и продвижение проекта в России и за рубежом.

Основатель: Анастасия Леонидова

Год основания: 2018

Сервис для ранней профориентации детей — от трех лет. Leoni занимается глубокой диагностикой мышления ребенка. С помощью методики, основанной на системах научных и технологических центров Гарварда, Оксфорда, MIT и МГУ, специалисты оценивают данные ребенка.

С помощью вопросов и заданий специалисты получают данные о памяти, внимании, особенностях интеллекта и склонностях ребенка.

По итогам 2021 года стартап получил выручку 177 тыс. рублей при чистом убытке в 166 тыс. рублей. В августе 2022 года сервис привлек 50 млн рублей от учредителя торгового дома ББК Андрея Енина. Оценка компании выросла до 250 млн рублей.

Основатель: Снежана Манько

Год основания: 2017

Онлайн-платформа для обучения корпоративным финансам — для специалистов и руководителей. Одна из «фишек» платформы — подготовка «советников по финансам», компетенции которых выше бухгалтерских, а длительность обучения — меньше, чем у директоров по финансам.

В 2022 году компанию приобрела платформа управленческого учета «Финансист».

AgroTech

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Основатель: Олег Костенко

Год основания: 2018

Поставщик технологических решений для промышленного выращивания зелени, ягод и овощей. Стартап предлагает: вертикальные фермы для выращивания салатов и пряных трав, клубничные вертикальные фермы, овощные indoor-фермы, программное обеспечение для управления вертикальными фермами с помощью искусственного интеллекта.

В 2022 году iFarm начала строительство ферм в Саудовской Аравии, ОАЭ и Индии, также компания ведет переговоры о запуске фермы в Катаре. Выручка за стартапа за 2021 год — 93,5 млн руб.

Основатель: Василий Птицын

Год основания: 2020

Основное направление работы стартапа — использование дронов в агросекторе. Миссия Flyseeagro — заменить пестициды энтомофагами (хищными насекомыми). Например, защиту кукурузы до 100% дал энтомофаг habrobracon hebetor, который внесли по авторской методике с помощью программно-аппаратного комплекса, установленного на дроне.

Предлагает замену традиционным агрохимпрепаратам. Победитель AgroCode Awards 2022 в номинации «Своя технология» (оценивались успешные кейсы импортозамещения зарубежных решений).

Основатель: Вячеслав Холодченко

Год основания: 2017

Сервис «программирования урожая» — улучшения экономики земледелия. Команда, состоящая из агрохимиков, агрономов, математиков и программистов, создала систему, которая позволяет аграриям управлять хозяйством — при минимальной вовлеченности аналитиков и других узкопрофильных специалистов.

Через оптимизацию питания почвы система Magrotech помогает повышать урожайность культур от 5 до 30%, оптимизировать затраты на удобрения и снижать расходы.

Среди клиентов компании: «Продимекс», «Степь Агрохолдинг», «Агро-Альянс», «Белая Дача», «Мираторг».

Основатель: Дарья Яковишина и Юрий Пеков Дарья Яковишина и Юрий Пеков

Год основания: 2017

Сервис геномной селекции коров и овец. Ksitest предоставляет аграриям спектр услуг по геномной селекции — от забора образцов до обучения работе с результатами генотипирования и помощи в составлении стратегии ведения стада. Ksitest также предлагает хозяйствам племенную книгу в формате онлайн.

В 2022 году Ksitest стал партнером «Россельхозбанка» на платформе «Свое фермерство». Стартап получил специальный приз жюри AgroCode Awards 2022 — «За вклад в агротех» — как лидер геномной селекции сельскохозяйственных животных в России и СНГ.

Terroir Concept

Основатель: Александр Аверьянов

Год основания: 2021

Проект минимизирует элементы случайности и подбирает подходящий сорт винограда для конкретной местности, которую определяют по комплексному исследованию терруара.

В сентябре Terroir Concept во время онлайн-хакатона AgroCode Hack нашел партнера в лице команды Digital rover, которая разработала сервис поиска перспективных земель для выращивания винограда в Краснодарском крае с возможностью агрегирования данных по дискретной сетке, их визуализации и отбора критериев по предсказательной силе параметра.

Их совместный проект был запущен уже в декабре 2022 года.

Media

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Основатель: Семен Теняев

Год основания: 2021

TenChat — деловая соцсеть, объединяющая в себе несколько мини-приложений. Разработчики планируют сделать TenChat суперприложением — как WeChat в Китае. Каждое мини-приложение использует AI-технологии.

Аудитория соцсети обширная, состоит из представителей бизнеса — и малого, и крупного, — блогеров, инфлюенсеров, HR различных компаний, маркетологов и других специалистов.

В 2022 году TenChat расширила функциональность и набрала более 1 млн пользователей. Также в компании придумали первый в мире алгоритм оценки UGC: по экспертности, достоверности, структурированности текста и другим показателям.

Основатель: Юрий Зарубин, Иван Абрамов

Год основания: 2021

Приложение для знакомств голосом — «гибрид» Clubhouse и Tinder. Разработчики говорят, что голосовые сообщения позволяют людям лучше узнать друг друга до встречи и повышают степень взаимного доверия по сравнению с приложениями, в которых можно только писать текстовые сообщения.

В 2022 году стартап стал участником студенческого акселератора Сбера и выиграл в номинации «Прорыв года» на конкурсе GSEA Russia. У приложения — более 5 тыс. пользователей.

Основатель: Денис Ларионов

Год основания: 2018

Сервис по отложенному постингу и созданию ботов для бизнеса. Fleep разрабатывает решения для Telegram, в частности создает ботов для ведения чатов и каналов. По данным компании, количество созданных ими Telegram-ботов — больше 124 тыс., аудитория созданных постов — 18,5 млн человек.

В 2022 году Fleep объявила о покупке сервиса отложенного постинга через веб-браузер Channely. Детали сделки не раскрываются, но некоторые функции Fleep будут постепенно появляться в Channely.

Основатель: Александр Смирнов

Год основания: 2020

Казанский сервис интерактивных видео. В Movika разрабатывают продукты для создания, распространения и монетизации роликов. Среди сервисов: конструктор видео, онлайн-кинотеатр, интеграция контента на другие платформы, социальная сеть, сервис оплаты продуктов, студия по производству контента.

Осенью 2022 года дочерняя компания корпорации VK ООО «ИТР» получила долю 87,2% в ООО «Технологии Интерактивного видео», разработчика Movika.

Основатель: Сергей Фомин

Год основания: 2018

Система управления медиаконтентом для хранения, поиска, редактирования, распространения медиафайлов и контроля авторских прав. Платформа оснащена технологиями искусственного интеллекта, поддерживает интеграции с внешними хранилищами S3, OneDrive, Dropbox и авторизацию с помощью корпоративных учетных записей AD, ADFS и OpenID.

В 2022 году компания привлекла 20 млн рублей инвестиций от бизнес-ангела Андрея Лешонка. Средства пойдут на расширение функциональности системы.

Основатель: Андрей Ващенко

Год основания: 2022

Социальная сеть, визуально напоминающая привычные TikTok или VK. В ней можно переписываться, обмениваться файлами, постить записи и лайкать чужие. Но 80% от рекламного дохода соцсети направляется в благотворительные фонды.

Соцсеть тестово запустилась в ноябре 2022 года и уже в декабре привлекла $300 тыс. от бизнес-ангелов Михаила и Александра Исмагиловых. Сделка прошла в формате SAFE (Simple Agreement for Future Equity, соглашение о будущем капитале). Valuation cap (устанавливает максимальную оценку компании для раннего инвестора на следующем этапе финансирования) составляет $15 млн.

FoodTech

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Основатели: Юлия Марсель, Артем Пономарев

Год основания: 2019

Компания-производитель альтернативных продуктов — мяса и йогуртов. Как утверждают создатели, им удалось «полностью повторить волокнистую структуру мяса животных».

Greenwise основали Ассоциацию производителей альтернативных пищевых продуктов. Ее цель — создать экосистему из производителей, поставщиков и разработчиков альтернативных продуктов питания.

В 2022 году компания занялась выходом на рынки Азии, Израиля, Турции и ОАЭ. Вошли в шорт-лист премии AgroCode Awards 2022.

Основатель: Евгений Писарев

Год основания: 2019

Краснодарский производитель замороженной еды и робопечей. Qummy готовит еду на фабриках-кухнях, затем пища замораживается по изобретенной компанией технологии «умный лед». Конечному потребителю нужно разогреть еду в специальной робопечи, которая поставляется вместе с едой.

Среди клиентов компании: «Газпром», «Лукойл» и другие.

В 2022 году стартап закрыл новый инвестиционный раунд на $3,6 млн. Инвесторами выступили фонд «Восход» (вложил $3 млн), Joint Journey Сергея Дашкова ($300 тыс.) и бизнес-ангел Ринат Салихов ($300 тыс.).

Основатели: Олег Сужаев, Кирилл Гусев, Эдгар Климов, Алексей Шестаков и Александр Таран

Год основания: 2018

Разработчик облачных сервисов для ресторанов и кафе. Система Restik предлагает ресторанному бизнесу автоматизацию процессов, бесконтактное электронное QR-меню, работающее без приложения на любом устройстве, возможность организовать сайт доставки без программирования.

Среди клиентов Restik — Grace Bistro, ресторан «Сад», Pizza Point, Margarita Bistro, заведения Lucky Group: Eva, All Day и другие.

В 2022 году стартап закрыл новый раунд инвестиций при оценке 200 млн рублей. Лид-инвестором сделки стал сооснователь Qiwi Сергей Солонин. Среди других инвесторов — гендиректор «СберЗвук Бизнес» Виктор Христенко. Оценка Restik составляет 200 млн рублей. Инвестиции будут направлены на усиление команды и маркетинг.

Основатель: Алина Чичина

Год основания: 2020

Wellness-бренд, производящий функциональные напитки для улучшения самочувствия, иммунитета (наборы чая, кофе), аромапалочки, бомбочки для ванны, свечи и другие продукты.

В 2022 году ресторатор и инвестор Александр Сысоев приобрел миноритарную долю в стартапе — это первый раунд инвестиций для компании. Сделка прошла по оценке компании в 170 млн рублей, сумма инвестиций составила около $100 тыс., точная доля Сысоева не раскрывается.

Инвестированные средства бренд направит на развитие продуктовой линейки и поддержание необходимого уровня оборотных средств.

Основатели: Артур и Елизавета Цыкуновы

Год основания: 2020

Сеть кулинарных коворкингов: готовые кухни с необходимым оборудованием. Клиенты получают не только доступ к оборудованию, но и клининг, включенные коммунальные услуги. Артур и Елизавета считают такой формат возможностью протестировать свой бизнес-проект без крупных вложений.

В 2022 году в раунде А компания привлекла 136 млн рублей от российского девелопера «Самолет». Это уже вторая крупная инвестиция группы компаний в проект, прошлая, в июле 2021-го, составила 27 млн рублей.

Основатели: Данила Николаев, Егор Захаров и Андрей Московский

Год основания: 2018

Сервис онлайн-заказа напитков и еды в барах, клубах и ресторанах. Сейчас к Bartello подключено более 120 заведений, среди которых Noor Bar, COiN Event Hall, Известия Hall, Lookin Rooms, бары PIVBAR Москва и другие.

В 2022 году корпоративный венчурный фонд МТС вложил в сервис 72 млн рублей. МТС использует Bartello для развития мобильного приложения по покупке билетов МТС Live. В МТС не исключают будущей возможной интеграции со стартапом по другим направлениям.

Основатели: Александр Радионов, Иван Труфанов

Год основания: 2017

Краснодарский сервис курьерской доставки последней мили. Сейчас заказать готовую еду через Broniboy можно в Краснодаре (в этом городе на сервис приходится более 40% рынка), Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Москве. Под брендом «Крым.Еда» услуга доступна и на полуострове.

В 2022 году Broniboy привлек 500 млн рублей в B-раунде финансирования. Средства вложила компания «Краснодарзернопродукт», которая участвовала в предыдущих раундах финансирования Broniboy. Инвестиции направят на усиление позиций в городах присутствия, чтобы добиться выхода на операционную прибыльность.

Основатели: Кирилл Чеканов, Григорий Тареев

Год основания: 2021

«Даркстор у дома» — решение для организации гиперлокальной доставки. Сервис представляет собой сеть мини-складов и инфраструктуру для управления ими. Основные клиенты — ритейлеры, интернет-магазины и частные продавцы маркетплейсов. «Даркстор» — технологический партнер Ozon.

Сервис позволяет арендовать складское пространство и напрямую интегрировать собственную систему управления складом с сайтом или приложением B2B-клиента по API. Логистические партнеры компании — Delivery Club и Dostavista.

В 2022 году стартап закрыл первый раунд инвестиций. Компания привлекла деньги от группы частных инвесторов и девелоперской компании «Самолет». Сумма сделки не раскрывается, оценка компании по итогам раунда превысила $1,2 млн.

Energetics

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Основатель: Михаил Крапивин

Год основания: 2021

Сверхбыстрые зарядные станции для электромобилей и альтернативных видов транспорта. Также Edison Technologies производит вспомогательное ПО для своих устройств. Мощность модульного оборудования, по словам разработчиков, подходит для всех типов электромобилей. Станции рассчитаны как на быстрые, так и на длительные зарядки.

В 2022 году Edison Technologies открыли в Москве первую площадку для электрификации транспорта — «превращения» обычных автомобилей в электрокары. Процесс переоборудования состоит из установки электродвигателя, батарей и подключения собственной системы BMS.

Основатель: Сергей Яковлев

Год основания: 2021

Поставщик зарядных устройств для электромобилей, в том числе в регионах России.

В 2022 году компания запустила проект по по оснащению быстрыми зарядными станциями трассы М4 «Дон» на всем протяжении — от Москвы до Кубани. Проект планируют реализовать до 2024 года. В этом году зарядные станции установили в Сочи и Новороссийске. Всего на счету стартапа 11 быстрых ЭЗС.

MarTech & Sales

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Основатели: Евгений Якушев и Игорь Романов

Год основания: 2020

Универсальный веб-чат-сервис, который позволяет получать сообщения от клиентов с сайта в мессенджерах. Он работает в Telegram, WhatsApp и Facebook Messenger (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в РФ). Работа сервиса заточена под малый и средний бизнес.

По данным Re:plain, больше всего веб-чат востребован в e-commerce, HoReCa и сфере образования.

В 2022 году крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU приобрел Re:plain. Сумма сделки не раскрывается. Евгений Якушев и Игорь Романов, сооснователи стартапа, присоединятся к REG.RU и продолжат совместное развитие сервиса.

Основатель: Дмитрий Литвинов

Год основания: 2018

Маркетинговый сервис для музыкантов и блогеров. Через BandLink можно создавать сайты для рекламы новых песен и концертов, а также анализировать аудиторию.

В начале 2022 года «Яндекс» купил сервис. BandLink продолжает работать под собственным брендом, но его штат перешел в «Яндекс» и будет развивать инструменты аналитики. Сумма, которую получил «Яндекс», не раскрывается.

Основатель: Андрей Черногоров

Год основания: 2019

Электронная платформа для проведения тендеров. По данным Bidzaar, на площадке размещают свои закупки более 300 частных компаний, в том числе Ozon, Tele2, «Билайн», «Детский мир», Gloria Jeans и другие. Оборот закупок на платформе на ноябрь 2022 года составлял 117,1 млрд рублей.

В 2022 году 1С стала владельцем 28%-ной доли в стартапе. Решение Bidzaar планируют интегрировать в экосистему 1С в первом квартале 2023 года. Целью сделки называют повышение эффективности «1С:Предприятия».

PropTech

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Основатель: Никита Корниенко

Год основания: 2019

Платформа позволяет инвестировать в объекты коммерческой недвижимости совместно с профессионалами рынка. Компания структурирует сделки с недвижимостью через акционерные общества. Simple Estate входит в реестр инвестиционных платформ ЦБ РФ.

Сейчас под управлением сервиса находятся четыре объекта недвижимости стоимостью более 500 млн рублей. По данным стартапа, средняя доходность инвесторов составляет 20–25% — в зависимости от пропорции по объектам.

В 2022 году RealEstate привлек 30 млн рублей от частного фонда AYR Capital в обмен на 13% в компании. Оценка компании по итогам раунда составила 230 млн рублей. Средства от AYR Capital пойдут на стратегическое развитие и маркетинг.

Основатели: Артем Васенин, Андрей Черников и Дмитрий Кирюхин

Год основания: 2020

Сервис бронирования рабочих мест для гибридных офисов. IndaSpace позволяет планировать размещение сотрудников в офисе — и экономить на содержании помещения.

Бронировать рабочие места, переговорные и парковку можно через приложение. Также с помощью сервиса можно договориться о встрече с коллегами или синхронизации по определенным вопросам.

В 2022 году сервис привлек 6 млн рублей от основателя «Нетологии-групп» и Digital Dolina Максима Спиридонова. Спиридонов получил долю в 16% в компании и стал ее эдвайзером. Часть средств IndaSpace направит на рост в России и выход на рынки других стран, часть — на развитие продукта и маркетинг.

Основатели: Алексей Макаров, Валерий Попандопуло

Год основания: 2017

Сервис по электронной регистрации сделок с недвижимостью. Компания предоставляет услуги банкам, застройщикам и агентам по недвижимости. Являлась одним из крупнейших игроков на российском рынке.

В 2022 году дочерняя компания онлайн-платформы Cian Plс — ООО «Айриэлтор» — заключила предварительное соглашение о покупке 100% в ООО «Практика успеха», которое развивает сервис SmartDeal. Предполагается, что приобретение SmartDeal позволит «Циан» активнее развивать сервис онлайн-транзакций.

Основатель: Игорь Зенин

Год основания: 2019

Маркетплейс строительного оборудования и техники. Кроме того, через платформу можно вызвать инженеров, а также разместить на ней карточку исполнителя. Безопасность сделок и юридическую поддержку гарантирует маркетплейс.

В 2022 году Gaskar Group, создающая решения для строительства, объявила о покупке маркетплейса, сумма и условия не раскрываются.

Основатель: Илья Анисимов

Год основания: 2019

Онлайн-сервис по учету и передаче инструментов и оборудования, который, по собственным данным компании, ежедневно используют более 7 тыс. сотрудников строительных фирм.

По данным стартапа, с помощью сервиса можно внедрить в компании личную ответственность работников и увеличить срок эксплуатации инструментов на 30-40%, Также сервис помогает сократить простои на стройплощадке, сэкономить время и средства компании.

В начале 2022 года инвесткомпания Amethyst Capital, развивающая IT-стартапы и проекты по цифровизации строительной отрасли, купила долю компании в 50%.

Travel

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Основатель: Теймураз Окроев

Год основания: 2019

Мобильное приложение для организации потокового аудиовещания на смартфоны пользователей без подключения к интернету. Позволяет транслировать речь гида на телефоны туристов.

В планах компании — апгрейд функциональности до двухсторонней связи и создание мессенджера, который доступен без интернета и мобильной сети. С этим продуктом компания хочет выйти на рынки ОАЭ, Китая и Индии.

В 2022 году стартап начали также использовать на любительских спортивных матчах. Проект «Турфон» победил на конференции TravelHub фонда «Сколково» в номинации «Перспективный TravelTech-стартап 2022». Проект получил премию мэра Москвы на конкурсе «Новаторы Москвы».

Основатель: Альберт Хачатрян

Год основания: 2021

Туристическое приложение и веб-сайт для планирования путешествий, в котором можно забронировать отель, найти экскурсию, посмотреть расположение достопримечательностей и изучить рестораны. Услуги доступны в России, Азии, Латинской Америке и Европе.

В 2022 году проект презентовали на ПМЭФ как продукт по импортозамещению ушедших сервисов букинга. QVEDO ожидает средневзвешенный охват не менее 35% емкости российского рынка в своей отрасли без учета международного развития и находится в поиске инвесторов.

Основатели: Иван и Ольга Бортниковы, Иван Михеев

Год основания: 2018

Российский маркетплейс авторских туров. Пользоваться сервисом можно из любой страны, основные рынки — Россия, США и страны СНГ. Организаторы туров регистрируются на сайте самостоятельно, сервис берет с них комиссию за размещение.

В 2022 году YouTravel.Me запустил механизм для поиска и подбора путешествий на базе типирования пользователей по ценностям. Схема работает по аналогии с фильтрами в дейтинговых приложениях. По данным маркетплейса, для matchmaking на сайте YouTravel.me заполнили анкеты уже больше 10 тыс. путешественников.

Другое

Основатель: Андрей Мельников, Антонио Паласиос-Фернандес

Год основания: 2019

Сервис позволяет компаниям взять спортивную площадку в аренду. По собственным данным, к SportGate подключены 500 спортивных площадок — для занятий футболом, теннисом, хоккеем и другими видами спорта. Площадки представлены в Москве, Петербурге и Калининграде. Компания ведет переговоры о подключении к приложению стадионов «Ростов Арена» и «Газпром Арена».

В начале 2022 года Quonota Investments и ряд бизнес-ангелов инвестировали в стартап $500 тыс. в качестве конвертируемого займа. Средства пойдут на развитие бизнес-модели и внедрение новых услуг. В частности, бронирование специальных тренировочных зон.

Основатель: Анатолий Горелов

Год основания: 2017

Уральский разработчик технологий для автоматизации складской (WMS) и транспортной (TMS) логистики. Продукт позволяет клиентам экономить до 15% транспортных издержек за счет автоматического построения оптимальных маршрутов доставки.

В 2022 году стартап привлек 18 млн рублей на развитие новых продуктов и выход на зарубежные рынки. В компанию инвестировали бывший президент ФГ «Церих» Владимир Нефедов и аффилированная с ним компания ООО «СПИн», организовавшая и структурировавшая сделку.

Инвестиции планируют потратить на SaaS-продукт, в основе которого будет лежать собственный алгоритм, — и выйти с ним на европейские и азиатские рынки. Также средства пойдут на масштабирование продаж продуктов с брендом GT в России.

Основатели: Дмитрий Салтанов, Алексей Лихачев, Максим Арасланов

Год основания: 2019

DinoMachine — это российский производитель статичных и аниматронных выставочных фигур динозавров, насекомых, декораций и других малых архитектурных форм для парков развлечений, торгово-развлекательных центров и других объектов индустрии развлечений.

Фигуры динозавров компании уже можно увидеть в парке развлечений в Вологде, Никитском ботаническом саду и музейно-выставочном комплексе в Салехарде.

Стартап в 2022 году участвовал в крупных российских выставках, а также попадал в репортажи федеральных телеканалов.

Авторы: Светлана Зыкова, Лариса Ступина, Полина Соломенцева