Выходец из A.Partners и экс-топ-менеджер «ЕАптеки» привлекли 37 млн рублей для проекта на замену iHerb

Российский стартап Rival Group привлек 37 млн рублей от шести частных инвесторов на запуск собственной торговой марки и выпуск линейки препаратов, заменяющих продукцию ушедшего из России iHerb. Об этом RB.RU рассказал основатель компании Ян Пушкарёв.
Rival Group развивает e-commerce-агентство полного цикла 571brands, предприниматель уточнил, что деньги были привлечены в этот проект. «Основа бизнеса — сопровождение больших брендов на маркетплейсах, но торгуем и сами: запускаем торговые марки под себя и под клиентов. Инвестиции взяли под запуск своей торговой марки», — пояснил Пушкарёв.
Инвесторы предоставили средства в обмен на 12% в Rival Group.
В течение двух лет компания планирует занять минимум 25% локального рынка пищевых добавок.
Rival Group была основана в 2021 году и фокусируется на рынке фармы. Основатели — бывший продакт венчурного фонда A.Partners Ян Пушкарёв и бывший коммерческий директор «ЕАптеки» Андрей Ефимов. До привлечения финансирования компания развивалась на собственные средства.
Американский интернет-магазин товаров для красоты и здоровья iHerb в феврале перестал доставлять товары в Россию, Украину, Беларусь и Молдову «в связи с логистическими проблемами».
Еще ранее, в январе, iHerb попал в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. До этого суд установил, что качество и маркировка некоторых товаров американского интернет-магазина не соответствуют техническому регламенту ЕАЭС.
Фото на обложке: Unsplash
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