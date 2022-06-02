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Выходец из A.Partners и экс-топ-менеджер «ЕАптеки» привлекли 37 млн рублей для проекта на замену iHerb

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский стартап Rival Group привлек 37 млн рублей от шести частных инвесторов на запуск собственной торговой марки и выпуск линейки препаратов, заменяющих продукцию ушедшего из России iHerb. Об этом RB.RU рассказал основатель компании Ян Пушкарёв.

Выходец из A.Partners и экс-топ-менеджер «ЕАптеки» привлекли 37 млн рублей для проекта на замену iHerb

Rival Group развивает e-commerce-агентство полного цикла 571brands, предприниматель уточнил, что деньги были привлечены в этот проект. «Основа бизнеса — сопровождение больших брендов на маркетплейсах, но торгуем и сами: запускаем торговые марки под себя и под клиентов. Инвестиции взяли под запуск своей торговой марки», — пояснил Пушкарёв.

Инвесторы предоставили средства в обмен на 12% в Rival Group.

В течение двух лет компания планирует занять минимум 25% локального рынка пищевых добавок.

Rival Group была основана в 2021 году и фокусируется на рынке фармы. Основатели — бывший продакт венчурного фонда A.Partners Ян Пушкарёв и бывший коммерческий директор «ЕАптеки» Андрей Ефимов. До привлечения финансирования компания развивалась на собственные средства.

Американский интернет-магазин товаров для красоты и здоровья iHerb в феврале перестал доставлять товары в Россию, Украину, Беларусь и Молдову «в связи с логистическими проблемами».

Еще ранее, в январе, iHerb попал в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. До этого суд установил, что качество и маркировка некоторых товаров американского интернет-магазина не соответствуют техническому регламенту ЕАЭС.

Фото на обложке: Unsplash

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