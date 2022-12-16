Российский сервис аренды устройств «Мой девайс» продал контроль фонду Pre-IPO

Российский сервис аренды устройств «Мой девайс» продал контрольную долю в компании фонду Pre-IPO под управлением «ВИМ Инвестиции». Об этом RB.RU сообщил представитель сервиса. Сумма сделки и оценка компании не раскрывается.

По данным ЕГРЮЛ, АО «ВИМ Инвестиции» с 13 декабря владеет 63,51% в ООО «Мой Самокат» (юрлицо «Мой девайс»). Остальные доли поделены между основателями стартапа — Алексеем Мироновым (32,96%), Артёмом Сербовкой (2,16%) и Ксенией Прока (1,38%).

Компания работает под брендами «Мой девайс» и «Крути колеса». Стартап был основан в 2020 году. Компания запустилась как сервис по аренде электросамокатов по подписке, а позже стала предоставлять игровые консоли, велосипеды и домашние тренажеры. Сейчас ключевое направление компании — аренда по подписке электровелосипедов и велосипедов для курьеров (бренд «Крути колеса»).

По данным системы «Контур.Фокус», выручка проекта в 2021 году составила 118 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2020 годом почти в 8 раз. Чистая прибыль по итогам 2021 года — 11,2 млн рублей. Проект рассчитывает по итогам 2022 года получить выручку в размере 230 млн рублей.

В ближайших планах компании — открытие сервиса в других городах (сейчас работает в 12 городах России), кратное увеличение парка техники, а также совершенствование IT-платформы.

В декабре 2021 года «Мой девайс» привлек $1,9 млн на развитие в США, а в феврале 2022 года компания запустила в Нью-Йорке сервис Whizz — он предоставляет услуги аренды электротранспорта последней мили для курьеров и доставочных компаний.

«ВИМ Инвестиции» вкладывалась в такие проекты, как GetCourse, Whoosh (14 декабря вышел на IPO), «Вентра», Европейскую юридическую службу, Think24. Фонд специализируется на инвестициях в технологичные и быстрорастущие компании.

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