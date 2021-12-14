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Российский сервис аренды девайсов My Device привлек $1,9 млн на развитие в США

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Российский сервис аренды девайсов по подписке My Device закрыл раунд в размере $1,9 млн. Лид-инвестором выступила инвестиционная компания TMT Investments, которая вложила $850 тыс. Также в раунде приняли участие клуб венчурных инвесторов AngelsDeck, венчурный фонд Fores Ventures, инвестиционная компания Kontinuum и сооснователь Hoff Михаил Кучмент.

Российский сервис аренды девайсов My Device привлек $1,9 млн на развитие в США

Привлеченные инвестиции пойдут на масштабирование сервиса в регионах России доработку моделей техники для доставки и IT-системы, а также запуск проекта в США. Сервис запустится в Нью-Йорке — он будет предлагать средства микромобильности (электровелосипеды) курьерам в аренду по подписке.

В России My Device работает под брендами «Мой девайс» и «Крути колеса». Компания запустилась в 2020 году как сервис по аренде электросамокатов по подписке, а позже также стала предоставлять игровые консоли, велосипеды и домашние тренажеры. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ на 15 ноября 2021 года, по 28,69% в ООО «Мой Самокат» принадлежит основателям Алексею Миронову и Ксении Прока, чуть более 19% — основателю Артему Сербовке, еще 8,5% числится за Евгением Галиахметовым, остальные 15% — за компанией «Май Девайс Инк».

Сейчас ключевое направление стартапа — аренда по подписке средств индивидуальной мобильности для курьеров. В том числе клиентами становятся и юрлица (например, агрегаторы доставки и ресторанные сети). Компания сдает девайсы в аренду на срок от одного месяца и берет на себя заботы по обслуживанию техники. 

В марте 2021 года My Device привлек $300 тыс. от AngelsDeck. В мае 2021 года стартап привлек еще $475 тысяч от Kontinuum group и частных инвесторов. В октябре 2021 года AngelsDeck вложил в стартап $400 тысяч — эти средства также стали частью закрытого раунда, пояснили в компании.

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Фото: My Device

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