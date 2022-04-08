Основатели российского стартапа My Device запустили в США аренду электротранспорта для курьеров

Основатели российского стартапа My Device запустили в Нью-Йорке сервис Whizz с услугой аренды электротранспорта последней мили для курьеров и доставочных компаний, сообщил RB.RU представитель компании. На запуск проекта в США было потрачено $550 тыс.
«В крупных городах США большинство курьеров передвигается на электровелосипедах, но покупка собственного обходится примерно в $2 тысячи (это создает высокий порог входа в профессию). Whizz предлагает курьерам электровелосипед в аренду по подписке. За $179 в месяц пользователь получает девайс, техобслуживание и может начать сразу доставлять заказы», — объяснили идею проекта в сервисе.
Компания начала работу 1 февраля. Большинство клиентов сервиса — курьеры трех крупнейших агрегаторов (GrubHub, Doordash, UberEats). Пока Whizz работает напрямую с курьерами, но в ближайший месяц компания планирует начать сотрудничество с сервисами доставки.
Основатели Whizz — предприниматели Ксения Прока, Алексей Миронов и Артем Сербовка. В 2020 году они запустили в России стартап My Device, который сейчас работает под брендами «Мой девайс» и «Крути колеса» — там можно арендовать электросамокаты, игровые консоли, велосипеды и домашние тренажеры.
В декабре 2021 года My Device привлек $1,9 млн инвестиций — часть этих денег планировалось направить на запуск проекта в США. Из $550 тысяч вложений в проект $300 тыс. пришлось на закупку первой партии 250 электровелосипедов, остальные деньги — на запуск офиса, адаптирование операционных процессов и инфраструктуры, подготовку сервисной службы, доработку IT-системы под американский рынок и маркетинг.
Своими конкурентами в США Whizz считает сервис дневной аренды велосипедов Joco и австралийскую компанию по аренде электровелосипедов Zoomo.
В чем состоит конкурентное преимущество Whizz:
- сервис вместе с транспортом бесплатно предоставляет курьерам замок, корзину, держатель для телефона и сумку для доставки;
- в случае поломки предоставляет ремонт on-demand (а не по заявке, как другие сервисы),
- не вводит лимит на километраж,
- не берет депозит.
Основатели планируют открыть вторую локацию в Нью-Йорке — в Бруклине, там живет и работает больше всего пользователей сервиса. В ближайшие полгода Whizz планирует запуститься в Филадельфии и Чикаго.
На момент публикации материала представители Whizz не ответили на вопрос о влиянии военной спецоперации России на Украине на ведение бизнеса в США.
Фото: Whizz
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