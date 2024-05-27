Фонд «ВИМ Инвестиции» нарастил долю в сервисе аренды устройств «Мой девайс»

Управляющая компания АО «ВИМ Инвестиции» увеличила долю в уставном капитале российского сервиса аренды устройств ООО «Мой Самокат» на 1,17 пп. Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU. На момент публикации в компании не ответили на запрос издания.
В декабре 2022 года «Мой Самокат» продал контрольную долю в компании фонду Pre-IPO под управлением «ВИМ Инвестиции». С 20 мая 2024 года доля фонда в проекте увеличилась с 89,66% до 90,83%, у основателя компании она уменьшилась с 10,34% до 9,17%.
«Мой Самокат» работает под брендами «Мой девайс» и «Крути колеса». Стартап основали в 2020 году Алексей Миронов, Артем Сербовка и Ксения Прока. Компания запустилась как сервис по аренде электросамокатов по подписке, а позже стала предоставлять игровые консоли, велосипеды и домашние тренажеры. Сейчас ключевое направление компании — аренда по подписке электровелосипедов и велосипедов для курьеров.
По данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Мой Самокат» в 2023 году составила 285,6 млн рублей, увеличившись за год на 33%, чистый убыток составил 76,2 млн рублей.
«ВИМ Инвестиции» инвестировали в такие проекты, как GetCourse, Whoosh, «Вентра», Европейскую юридическую службу, Think24. Фонд специализируется на инвестициях в технологичные и быстрорастущие компании.
Фото на обложке: Ground Picture /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 RnD и новый транспорт: как создавать инновации на рынке шеринга
- 2 «Самокаты — это карманное такси»: основатели Urent о тренде на кикшеринг в России, скандалах и новом законе
- 3 Гиг-экономика и карьера: стоит ли опасаться и как защититься
- 4 «Не покупаем, не продаем, а прибыль получаем»: как зарабатывает сервис по аренде детских игрушек
- 5 Мы не перестанем делиться: почему рост шеринг-экономики не остановится и как бизнесу это использовать
ВОЗМОЖНОСТИ
27 мая 2024
27 мая 2024
27 мая 2024