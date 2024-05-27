Фонд «ВИМ Инвестиции» нарастил долю в сервисе аренды устройств «Мой девайс»

Управляющая компания АО «ВИМ Инвестиции» увеличила долю в уставном капитале российского сервиса аренды устройств ООО «Мой Самокат» на 1,17 пп. Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU. На момент публикации в компании не ответили на запрос издания.

В декабре 2022 года «Мой Самокат» продал контрольную долю в компании фонду Pre-IPO под управлением «ВИМ Инвестиции». С 20 мая 2024 года доля фонда в проекте увеличилась с 89,66% до 90,83%, у основателя компании она уменьшилась с 10,34% до 9,17%.

«Мой Самокат» работает под брендами «Мой девайс» и «Крути колеса». Стартап основали в 2020 году Алексей Миронов, Артем Сербовка и Ксения Прока. Компания запустилась как сервис по аренде электросамокатов по подписке, а позже стала предоставлять игровые консоли, велосипеды и домашние тренажеры. Сейчас ключевое направление компании — аренда по подписке электровелосипедов и велосипедов для курьеров.

По данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Мой Самокат» в 2023 году составила 285,6 млн рублей, увеличившись за год на 33%, чистый убыток составил 76,2 млн рублей.

«ВИМ Инвестиции» инвестировали в такие проекты, как GetCourse, Whoosh, «Вентра», Европейскую юридическую службу, Think24. Фонд специализируется на инвестициях в технологичные и быстрорастущие компании.

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