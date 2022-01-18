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Российский сервис по организации перевозок Fura привлек 600 млн рублей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский сервис по организации перевозок для дальнобойщиков Fura привлек 600 млн рублей от Fort Ross Ventures и группы инвесторов. Компания не раскрывает оценку, но она составляет от $70 млн до $80 млн, полагают эксперты.

Российский сервис по организации перевозок Fura привлек 600 млн рублей

Об инвестициях в Fura пишет Forbes.

Стартап закрыл раунд объемом 600 млн рублей. Инвесторами выступили фонд Fort Ross Ventures, Flashpoint Venture Debt и группа инвесторов. Компания не раскрывает оценку, но эксперты полагают, что она может составить от $70 млн до $80 млн.

В сентябре 2021 года Fura вышла на рынок США. Инвестиции в выход на новый рынок в компании оценили в менее, чем $300 тыс.

По собственным данным, оборот Fura по итогам 2021 года в США и России составил $45 млн. Российское юридическое лицо стартапа – ООО «Фрейтер», закончило 2020 год с выручкой в 522,4 млн рублей при чистой прибыли в 218 тыс. рублей.

В 2020 году Fura привлекла $130 тыс. от Moscow Seed Fund и 160 млн рублей от частных инвесторов и швейцарско-российского фонда, название которого не разглашалось.

Fura была основана в 2017 году Филиппом Газмановым – сыном артиста Олега Газманова, Артуром Жажоян, Геворком Саркисяном и Евгением Муравьевым. Саркисян стал первым внешним инвестором проекта. В апреле 2020 года основатели стартапа дали большое интервью RB.

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Фото на обложке: Vitpho / Shutterstock

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