Российский сервис для дальнобойщиков Fura вышел на рынок США

Российский сервис по организации перевозок Fura запустился в США под брендом Fura.com. Среди первых клиентов на американском рынке — компания Anheuser-Busch InBev, один из крупнейших в мире производителей пива. Об этом RB.ru сообщил представитель Fura.

Первые шаги на рынке США компания начала делать еще в конце 2020 года. Основатель проекта Филипп Газманов несколько месяцев изучал рынок, общаясь с американскими дальнобойщиками.

«Они не сильно отличаются от наших по менталитету, однако есть своя специфика. Например, многие в Штатах привыкли к цифровым носителям, так как к оплате принимаются сканы и фотографии документов, тогда как в России все еще требуются бумажные накладные. Поскольку все игроки рынка лицензированы, это формирует доверие, и позволяет избежать излишней бумажной волокиты при взаимодействии с контрагентами», — сообщил предприниматель.

Цифровизации способствуют и требования регуляторов. Так, перевозчик обязан иметь тахограф ELD (Electronic logging device), а брокерам необходима лицензия.

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Одной из самых больших сложностей при выходе на новый рынок для компании было получение брокерской лицензии, сообщил ее представитель. Для этого команда Fura собирала пакет документов, а также вносила залог в размере $75 тыс.

С весны 2021 года компания совершила на американском рынке более 1500 перевозок. За лето сформировала команду, которая занимается развитием в США.

Рынок грузоперевозок в США и в России

Американский рынок автомобильных грузоперевозок в настоящее время достигает $860 млрд. Объем российского рынка — 900 млрд рублей ($12 млрд). 60% рынка США приходится на сегмент малого и среднего бизнеса, в России же 90% заказов поступает от крупных компаний.

Все перевозчики США лицензированы государством, также отсутствует бумажный документооборот.

О Fura

Компания была основана в 2017 году Филиппом Газмановым, Артуром Жажоян, Геворком Саркисяном и Евгением Муравьевым. Саркисян стал первым внешним инвестором проекта.

В феврале 2020 года стартап получил 10 млн рублей в виде инвестиционного займа от Moscow Seed Fund, в ноябре того же года — 160 млн рублей от снователя биржи грузоперевозок по СНГ Ati.su Святослава Вильде, инвестора Александра Попова и швейцарско-российский фонда. Средства из последнего раунда планировалось направить в том числе на выход на другие рынки.

По данным ЕГРЮЛ, по итогам прошлого года ООО «Фрейтер» (юрлицо Fura) утроило выручку — со 170 млн рублей в 2019 году до 522 млн рублей в 2020 году. Чистая прибыль по итогам 2020 года составила 218 тыс. рублей. По собственным данным компании, ежемесячная выручка компании в 2021 году превышает 140 млн рублей.

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Фото: Unsplash