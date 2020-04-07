Проект для перевозчиков Fura привлек 10 млн рублей в виде займа от Moscow Seed Fund

Moscow Seed Fund выдал 10 млн рублей в виде инвестиционного займа проекту Fura , который развивает экосистему для перевозчиков. Об этом говорится в сообщении фонда.

Экосистема Fura включает в себя навигатор для дальнобойщиков и технологичный сервис по организации грузоперевозок автомобильным транспортом.

Полученные средства Fura направит на следующие направления:

запуск финансового сервиса, который позволит перевозчику продавать Fura долговые обязательства своих клиентов и получать платежи сразу после перевозки;

развитие сервиса «Fura-навигатор» — мобильного навигатора для большегрузов.

Fura запустилась в 2017 году в виде навигатора для большегрузов. Со временем к проекту добавилась экспедиция. Сейчас количество подключенных к сервису пользователей превышает 110 тысяч. Среди клиентов Fura, по данным Moscow Seed Fund, — ABinBev, Coca-Cola HBC Россия, «Мираторг», Danone и другие.

В пресс-службе Fura сообщили Rusbase, что у Moscow Seed Fund «до полного исполнения обязательств по договору инвестиционного займа» в залоге находятся по 6,5% доли Артура Жажояна и Филиппа Газманова. Оба сооснователя владеют по 43,1% акций компании.

Moscow Seed Fund создан Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы для инвестиций в инновационные проекты совместно с частными инвесторами.

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