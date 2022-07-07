Стартап Ex-bags по перепродаже люксовых сумок привлек 25 млн рублей инвестиций

Инвесткомпания Kontinuum вложила 25 млн рублей в российский сервис Ex-bags, занимающийся продажей, выкупом и обменом брендовых сумок из люксового сегмента. Об этом RB.RU сообщил представитель стартапа.
Это первый раунд инвестиций для проекта — он пойдет на увеличение оборотных средств, обновление сайта и открытие первого бутика премиум-ресейла в России.
Ex-bags позволяет пользователям продать или купить брендовую сумку, проверенную на подлинность. Сейчас Ex-bags предлагает пользователям сумки таких брендов, как Hermes, Dior, Chanel, Balenciaga, Prada, Gucci, YSL, Celine, Bottega Veneta, Louis Vuitton.
«Спрос на подержанные люксовые сумки рос давно: он связан с трендом на осознанное потребление, но главную роль, конечно, играет возможность купить культовую вещь по более доступной цене. Особенно популярность ресейл-формата очень выросла сейчас, с уходом из России крупнейших люксовых брендов» — сообщила основательница проекта Арина Иванец.
Иванец начала работать на рынке подержанных люксовых сумок в 2017 году, когда была студенткой парижского университета Le Cordon Bleu. Позднее предпринимательница продолжила дело в России, открыв компанию.
Ex-bags начала работу в 2021 году как на зарубежный, так и на внутренний рынок. В марте 2022 года доля экспортной выручки проекта сократилась и теперь составляет только 25%, но при этом выросли продажи на российском рынке.
Фото на обложке: Unsplash
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