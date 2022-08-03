«Тинькофф» стал совладельцем сервиса для поиска в онлайн-магазинах AnyQuery

«Тинькофф» купил 33% в российском сервисе для поиска в интернет-магазинах AnyQuery (ранее Diginetica), говорится в сообщении кредитной организации. Сооснователи компании Дмитрий Малашкин и Артем Круглов продолжат развивать ее.

Сумма сделки не приводится.

AnyQuery разрабатывает и внедряет продукты для повышения конверсии в покупку для интернет-ритейлеров. Решения компании основаны на технологиях машинного обучения — они решают задачу навигации по сайту с помощью поиска и персонализации клиентского опыта.

По данным «Тинькофф», сервис используют более 30% крупнейших игроков рынка eCommerce в России.

AnyQuery нужна «Тинькофф» для построения сервисов на пересечении B2B SaaS и финтеха.

В рамках этого направления банк предлагает крупным игрокам рынка решения для улучшения пользовательского опыта в онлайн-шопинге, увеличения трафика на сайтах, повышения конверсии в покупку и максимизации прибыли (уже работает BNPL-сервис «Долями», «Тинькофф Касса» и продукты платформы Tinkoff eCommerce).

По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Д Технолоджи» (юрлицо AnyQuery) было зарегистрировано в ноябре 2019 года. Выручка компании по итогам 2021 года составила 129,7 млн рублей, увеличившись почти в 5 раз по сравнению с 2020 годом. Чистая прибыль достигла 7,4 млн рублей против 4,7 млн в 2020 году.

После сделки у сооснователей Дмитрия Малашкина и Артема Круглова осталось 33% и 34% долей соответственно.

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