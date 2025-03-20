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«Яндекс» запустил новую линейку генеративных нейросетей YandexART

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая
«Яндекс» обновил линейку генеративных моделей для создания изображений YandexART, сообщили Русбейс в пресс-службе компании. Владельцы подписки «Про» в сервисе «Шедеврум» получат доступ к самой мощной версии нейросети.
«Яндекс» запустил новую линейку генеративных нейросетей YandexART
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Обновленные модели YandexART 2.5 четче следуют инструкциям и создают картинки с указанным количеством предметов нужных форм, цветов, размеров и других характеристик. Это пригодится для маркетинговых или художественных иллюстраций, считают в компании.

Пример работы YandexART 2.5. Фото: пресс-служба «Яндекса»


Также нейросети могут создать дизайн без лишних фантазийных элементов — итоговый результата выглядит реалистичнее, чем раньше, отметили в «Яндексе». Разработчики также улучшили на 30% точность генерирования надписей на латинице.

С подпиской «Про» пользователи получат больше функций для дизайнеров, маркетологов и других специалистов, работающих с визуальным контентом. Картинки у продвинуто нейросети получаются наиболее детализированными, похожими на реальные фотографии, в них реже встречаются дефекты, такие как, например, смазанные черты лица, говорится в релизе.

Пример работы YandexART 2.5. Фото: пресс-служба «Яндекса»


Пользователи с подпиской также смогут улучшать картинки до разрешения 4К и скачивать их без водяных знаков. У них также будет безлимитное число генераций в веб-версии «Шедеврума». Стоимость подписки составляет 100 рублей в месяц, чтобы подключить функцию, нужно быть подписчиком «Яндекс Плюса».

  • «Яндекс» представил прототип «Шедеврума» в апреле 2023 года. Первую версию генеративной модели обучили на 240 млн примеров картинок с текстовыми описаниями. К январю 2024 года приложение вошло в топ-3 приложений мира на основе генеративного ИИ, согласно исследованию State of Mobile компании Data.ai.

Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock / FOTODOM

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