«Яндекс» запустил новую линейку генеративных нейросетей YandexART

Обновленные модели YandexART 2.5 четче следуют инструкциям и создают картинки с указанным количеством предметов нужных форм, цветов, размеров и других характеристик. Это пригодится для маркетинговых или художественных иллюстраций, считают в компании.

Пример работы YandexART 2.5. Фото: пресс-служба «Яндекса»



Также нейросети могут создать дизайн без лишних фантазийных элементов — итоговый результата выглядит реалистичнее, чем раньше, отметили в «Яндексе». Разработчики также улучшили на 30% точность генерирования надписей на латинице.

С подпиской «Про» пользователи получат больше функций для дизайнеров, маркетологов и других специалистов, работающих с визуальным контентом. Картинки у продвинуто нейросети получаются наиболее детализированными, похожими на реальные фотографии, в них реже встречаются дефекты, такие как, например, смазанные черты лица, говорится в релизе.





Пример работы YandexART 2.5. Фото: пресс-служба «Яндекса»



Пользователи с подпиской также смогут улучшать картинки до разрешения 4К и скачивать их без водяных знаков. У них также будет безлимитное число генераций в веб-версии «Шедеврума». Стоимость подписки составляет 100 рублей в месяц, чтобы подключить функцию, нужно быть подписчиком «Яндекс Плюса».

«Яндекс» представил прототип «Шедеврума» в апреле 2023 года. Первую версию генеративной модели обучили на 240 млн примеров картинок с текстовыми описаниями. К январю 2024 года приложение вошло в топ-3 приложений мира на основе генеративного ИИ, согласно исследованию State of Mobile компании Data.ai.

Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock / FOTODOM