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«Шедеврум» от «Яндекса» оказался в топ-3 приложений мира на основе генеративного ИИ

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Приложение «Шедеврум» от «Яндекса», которое использует нейросети для генерации картинок и текстов, вошло в топ-3 в мире среди приложений с технологиями генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в ежегодном исследовании рынка мобильных приложений State of Mobile 2024 компании Data.ai (ранее — App Annie).

«Шедеврум» от «Яндекса» оказался в топ-3 приложений мира на основе генеративного ИИ

Рейтинг приложений составлен на основе Mobile Performance Score (MPS) — это агрегированная оценка на основе данных ИИ с максимальным значением 100. Вычисляется для приложений с технологиями генеративного ИИ по сумме трех показателей: приобретения, вовлечения и оценки пользователями.

ChatGPT занял первое место с MPS в 99. Второе место — у приложения Character AI, оно получило MPS в 95.

Аналитики Data.ai подсчитали, что MPS для «Шедеврума» составил также 95, однако Character AI обошел приложение «Яндекса» по двум показателям: приобретения и вовлечения.

В топ-5 также вошли Ask AI (94) и Question.AI (93).

По оценкам аналитиков, рынок мобильных приложений в 2023 году составил $533 млрд, среднее время пользователя в сети по миру — пять часов в день.

Фото на обложке: Unsplash

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