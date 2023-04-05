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«Яндекс» показал прототип собственной нейросети для генерации картинок

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» представил прототип собственной нейросети для генерации картинок по текстовым запросам пользователей, сообщила компания. Протестировать ее работу можно в бета-версии 0.1.4 приложения «Шедеврум», которое доступно на Android и iOS.

«Яндекс» показал прототип собственной нейросети для генерации картинок

«Шедеврум» распознает русский и английский языки и лучше всего реагирует на конкретные запросы.

Нейросеть также учитывает особые пожелания (например, «фотореализм» или «высокая детализация»), может подражать известным живописцам и работать в заданных художественных стилях.

Нейросеть «Шедеврума» создает изображения по методу каскадной диффузии: сначала формирует картинки в соответствии с запросом, после чего поэтапно увеличивает их разрешение и насыщает деталями.

 

Гусь-зомби

Первую версию генеративной модели обучили на 240 млн примеров картинок с текстовыми описаниями. В настоящее время обучение продолжается на наборе данных из 500 млн примеров, и уже в следующих обновлениях «Яндекс» обещает улучшить качество.  

 

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Чтобы генерировать картинки по собственным запросам, необходимо оставить заявку и дождаться ее подтверждения. Позднее такую возможность получат все зарегистрированные пользователи.

По словам руководителя управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса» Алексея Гусакова, к моменту финального релиза нейросеть сможет генерировать баннеры, иллюстрации, создавать изображения для интернет-витрин. 

Над созданием нейросети для генерации изображений по текстовому описанию также работает «Сбер». Накануне компания представила третье обновление своей модели Kandinsky, которая была обучена на 1 млрд пар «текст — изображение» и создает изображения за несколько секунд.

Фото на обложке: «Яндекс»

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