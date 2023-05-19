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«Яндекс» добавил в приложение «Шедеврум» со своей нейросетью подписки на авторов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» добавил для пользователей приложения «Шедеврум» возможность подписаться на обновления друг друга, говорится в сообщении компании. В «Шедевруме» пользователи с апреля тестируют собственную нейросеть «Яндекса» для генерации картинок по текстовым запросам.

«Яндекс» добавил в приложение «Шедеврум» со своей нейросетью подписки на авторов

Подписки будут отображаться в отдельной ленте. Можно также отправить другим ссылку на свой профиль. Кроме того, во всех профилях появились счетчики лайков, подписок и подписчиков.  

«С момента запуска "Шедеврума" прошло чуть больше месяца, но в нем уже есть множество работ-хитов с десятками тысяч лайков и популярные авторы с узнаваемыми сериями тематических постов. <…> Сейчас мы обучаем нейросеть на новом наборе данных из 500 млн примеров, чтобы в следующих версиях она еще лучше понимала пользователей, а картинки стали еще качественнее», –– сообщил руководитель «Шедеврума» Николай Гаврилов.

«Яндекс» представил прототип собственной нейросети для генерации картинок по текстовым запросам в начале апреля. Первую версию генеративной модели обучили на 240 млн примеров картинок с текстовыми описаниями.

Сообщалось, что «Шедеврум» распознает русский и английский языки и лучше всего реагирует на конкретные запросы. Свои собственные варианты нейросеть формирует методом каскадной диффузии: сначала создает соответствующее запросу маленькое изображение, после чего постепенно увеличивает его и насыщает деталями.  

Фото на обложке: «Яндекс»

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