«Яндекс» добавил в приложение «Шедеврум» со своей нейросетью подписки на авторов

«Яндекс» добавил для пользователей приложения «Шедеврум» возможность подписаться на обновления друг друга, говорится в сообщении компании. В «Шедевруме» пользователи с апреля тестируют собственную нейросеть «Яндекса» для генерации картинок по текстовым запросам.

Подписки будут отображаться в отдельной ленте. Можно также отправить другим ссылку на свой профиль. Кроме того, во всех профилях появились счетчики лайков, подписок и подписчиков.

«С момента запуска "Шедеврума" прошло чуть больше месяца, но в нем уже есть множество работ-хитов с десятками тысяч лайков и популярные авторы с узнаваемыми сериями тематических постов. <…> Сейчас мы обучаем нейросеть на новом наборе данных из 500 млн примеров, чтобы в следующих версиях она еще лучше понимала пользователей, а картинки стали еще качественнее», –– сообщил руководитель «Шедеврума» Николай Гаврилов.

«Яндекс» представил прототип собственной нейросети для генерации картинок по текстовым запросам в начале апреля. Первую версию генеративной модели обучили на 240 млн примеров картинок с текстовыми описаниями.

Сообщалось, что «Шедеврум» распознает русский и английский языки и лучше всего реагирует на конкретные запросы. Свои собственные варианты нейросеть формирует методом каскадной диффузии: сначала создает соответствующее запросу маленькое изображение, после чего постепенно увеличивает его и насыщает деталями.

Фото на обложке: «Яндекс»