Фонд Sistema SmartTech инвестировал 50 млн рублей в платформу MyGig в ходе раунда на 120 млн рублей

Венчурный фонд АФК «Система» Sistema SmartTech, где управляющим партнером является Ксения Шойгу, инвестировал 50 млн рублей в компанию MyGig, разработчика платформы по поиску разовых или регулярных подработок для самозанятых.

Sistema SmartTech стал лид-инвестором раунда финансирования на общую сумму 120 млн рублей, в котором также приняли участие Altus Capital Дмитрия Кленова и акционеры фэмили офиса Brayne, где в 2017 году управляющим партнером стал Олег Греф. Общая оценка платформы не раскрывается.

«Привлеченные средства MyGig планирует направить на развитие платформы и географическую экспансию», — сообщила пресс-служба Sistema SmartTech.

В перспективе на базе платформы MyGig планируется создание крупнейшего в России маркетплейса на рынке подработки, где заказчики и самозанятые будут сами закрывать вакансии. В 2022 году не исключен выход в новые российские регионы и на зарубежные рынки.

На платформе MyGig уже зарегистрированы 170 тысяч исполнителей в 15 регионах России, среди ее клиентов — «Азбука вкуса», «Магнит», X5, «Лента», Hoff, «ДоДо Пицца», «Самокат» и другие компании. Платформа позволяет привлекать временных работников торгового зала, курьеров, грузчиков, работников кухни, продавцов, комплектовщиков.

Как заявила управляющий партнер фонда Sistema SmartTech Ксения Шойгу, объем рынка HRTech превысит 100 млрд рублей в течение 5 лет. В мире и в России в частности наблюдается острая нехватка линейного персонала, что особенно проявляется в сегментах гостинично-ресторанного бизнеса и работы с товарами повседневного спроса.

По словам председателя инвестиционного комитета фонда Sistema SmartTech Артема Сиразутдинова, в России все больше людей выбирает частичную занятость и растет сегмент «гиг-экономики».

«Мы рады инвестировать в MyGig – самую быстрорастущую платформу на российском рынке поиска временных сотрудников, среднемесячный рост выручки которой в 2021 году составил почти 60%», — добавил Артем Сиразутдинов.

Инвестиционный директор фэмили офиса Brayne Илья Партин заявил, что количество самозанятых в России достигло 3,5 млн человек, что в два раза больше, чем в начале 2021 года, и они задекларировали 745 млрд рублей дохода. По данным Forbes, в 2017 году управляющим партнером фонда стал Олег Греф, сын президента Сбербанка Германа Грефа.

По данным ЕГРЮЛ, российское юрлицо MyGig ООО «Май Гиг.Ру» с 23 декабря 2021 года принадлежит кипрской MyGig Invest. Выручка компании в 2020 году достигла 329 тысяч рублей, а чистый убыток — 23,3 млн рублей. До декабря 2021 года компания принадлежала «Линдем груп» с Сейшельских островов, а до марта 2020 года Валерии Киотиной. Дочернее общество ООО «Май Гиг.Ру» — ООО «Май Гиг Технолоджис».

Фонд Sistema SmartTech в июле инвестировал в профориентационную платформу «Профилум» 130 млн рублей, а в платформу курьерской доставки Checkbox — 200 млн рублей.

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Фото на обложке: Unsplash