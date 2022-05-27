Сервис по подбору одежды StyleBox привлек 18 млн рублей от частного инвестора

Сервис по подбору одежды StyleBox привлек 18,1 млн рублей от частного инвестора Дениса Цыпулева, который также известен как совладелец салонов красоты «Персона». Об этом RB.RU рассказал представитель стартапа.

Оценка и размер приобретенных долей не раскрываются. Основатели компании — fashion-блогер Ольга Ким и ex-CEO Amlab.me и серийный предприниматель Сергей Ким.

Денис Цыпулев известен по инвестиции в Amlab — в марте 2019 года он совместно с ФРИИ вложил в сервис $400 тыс. Также он совладелец салонов красоты «Персона».

Как работает StyleBox

Через StyleBox пользователь может подобрать гардероб с доставкой на дом. Клиент заполняет анкету, где указывает свои параметры и предпочтения по типу и стилю одежды, ценовому сегменту и брендам. После этого команда стилистов анализирует данные и за 10–14 дней собирает индивидуальный бокс из 15–20 вещей и доставляет его на дом.

Интерфейс StyleBox

Пользователь в течение суток выбирает и покупает только понравившиеся вещи, а остальное возвращает курьеру. Доплачивать за доставку при этом не нужно.

Стоимость услуги составляет 1500 рублей. Сервис работает в 12 городах России и планирует запуститься еще в 30 городах в 2022 году. Сейчас у StyleBox более 400 клиентов.

Основные конкуренты — Freestylo и Marla.Style. В StyleBox уверяют, что в отличие от них решают проблему полной смены гардероба и помогают сэкономить время и деньги.

Команда направит инвестиции на доработку продукта, закупку одежды и маркетинг. Проект был основан в 2021 году. Общая выручка сервиса за 9 месяцев существования — более 7 млн рублей.

Фото на обложке: StyleBox