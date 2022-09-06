«Лаборатория Касперского» купила 49% в стартапе ForPeople

«Лаборатория Касперского» стала совладельцем стартапа ForPeople, купив 49% долей ООО «Фопипл». Компания разрабатывает аналог американской HR-платформы SAP — GP OrgManager.
О сделке газете «Ведомости» сообщили представитель «Лаборатории Касперского» и директор по развитию ForPeople. Сумма сделки не раскрывается. Опрошенные газетой эксперты оценивают ее в диапазоне 30–100 млн рублей.
- ForPeople — российская компания, работает с 2019 года. Ее основной продукт — GP OrgManager, которая обеспечивает цифровизацию организационного управления и основных HR-процессов предприятий. До последнего времени одним из основных конкурентов компании в России был платформа SAP SuccessFactors Employee Central.
- В 2021 году чистая прибыль ООО составила 1,4 млн рублей, выручка — 7 млн рублей. ForPeople является резидентом «Сколково», ее продукты включены в реестр отечественного ПО.
Для «Лаборатории Касперского» сделка с ForPeople — выход на новый рынок. Ранее подобных проектов в сфере HR-технологий у разработчика антивируса не было.
В первую очередь решения ForPeople компания планирует продавать в России, в дальнейшем — постепенно выходить за рубеж (речь идет о рынках Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, а также о Китае, Индии и Бразилии).
«Лаборатория Касперского» выкупила долю у основателей стартапа Анастасии Панасюк и Михаила Гуренкова. До сделки они владели долями в 57,6 и 38,4% соответственно. После сделки у Панасюк осталось 28,2% долей в ООО, у Гуренкова — 19,6%. Еще одним совладельцем «Фопипл» с 4%-ной долей выступает Александр Орлов.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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