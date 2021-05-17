Российский neurotech-стартап привлёк более 500 млн рублей инвестиций

Российский neurotech-стартап Neiry привлёк 541 млн рублей от Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) и внешних инвесторов в рамках раунда А.

Стоимость Neurotech-стартапа, специализирующегося на создании нейроинтерфейсов и алгоритмах обработки нейроданных, независимые эксперты оценили в 2,4 млрд рублей после получения инвестиций, сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией RB.RU.

Фонд НТИ инвестирует в компанию 360,5 млн рублей, внешние инвесторы, с которыми продолжается работа в настоящее время, – 180,5 млн рублей. Средства инвесторов объединяются в три транша и будут направлены на дальнейшее развитие проекта.

В планах Neiry — широкая экспансия на международные рынки: продажи продукта стартапа уже стартовали в США, Сингапуре и Казахстане.

Инвестиции в Neiry позволят нам расширить области применения интерфейсов мозг-компьютер в потребительских и промышленных сегментах. А это, в свою очередь, даст шанс повлиять на ускорение эволюции человека как единого целого с компьютерами. Александр Панов, CEO Neiry

Компания разрабатывает инфраструктуру для автоматизированного сбора, анализа и хранения больших нейроданных. Благодаря алгоритмам анализа биоэлектрической активности мозга пользователи образовательных приложений, а также компьютерных игр смогут управлять игровыми параметрами непосредственно за счёт сигналов от головного мозга, заявляют в Neiry.

Нейросетевой анализ поможет получить обобщенные алгоритмы расчета когнитивного потенциала человека. На начальном этапе в Neiry планируют создать несколько алгоритмов анализа биоэлектрической активности мозга: один из них будет формировать сигналы биоуправления и взаимодействия с внешними устройствами на базе интерфейса «мозг – компьютер», другой – вести мониторинг состояния человека и определять уровень его когнитивных ресурсов. Пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы

Три основные сферы бизнеса, на которые компания нацелена в данный момент — образование, индустрия развлечений и рынок носимых устройств. В 2021 году Neiry запустила сразу 3 пилотных проекта в Москве, Казани и Ленинградской области — ученики школ смогли протестировать VR-шлемы со встроенными интерфейсами и пройти VR-тестирование по материалам из школьной программы.

Ранее RB.RU брал интервью у основателей Neury, в которых узнал подробности истории стартапа, а также получил информацию об особенностях исследовательской работы.

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