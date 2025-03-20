LG выпустила собственную модель искусственного интеллекта Exaone Deep
Анастасия Коссаковская
LG AI Research (входит в южнокорейскую LG Group) выпустила семейство моделей искусственного интеллекта Exaone Deep с «расширенными возможностями рассуждений», следует из сообщения, опубликованного на сайте компании.
LG выпустила собственную модель искусственного интеллекта Exaone Deep
https://rb.ru/news/lg-exaone-deep-ai/
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Как утверждают в LG AI Research, новый ИИ «отлично разбирается в математической логике, научных концепциях и программировании», что делает Exaone Deep от LG «высокопроизводительной моделью, специализирующейся на продвинутых рассуждениях».
Exaone Deep выпущена в версиях на 32 млрд, 7,8 млрд и 2,4 млрд параметров. В одном из тестов на вычисления Exaone Deep обошла DeepSeek-R1 и o1-mini от OpenAI, но при тестировании на программирование справилась хуже других конкурентных моделей, говорится в релизе.
- В начале марта китайская Alibaba представила ИИ-модель QwQ-32B с открытым исходным кодом, которая, как утверждают в компании, будет конкурировать с нейросетью R1 от DeepSeek и другими моделями. В Alibaba уточнили, что QwQ-32B демонстрирует сопоставимые результаты с более мощными нейросетями в задачах математического анализа и программирования, однако использует гораздо меньше параметров — 32 млрд против 671 млрд у R1.
Фото на обложке: Mohammad Dadkhah / UnspLash
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