LG выпустила собственную модель искусственного интеллекта Exaone Deep

Как утверждают в LG AI Research, новый ИИ «отлично разбирается в математической логике, научных концепциях и программировании», что делает Exaone Deep от LG «высокопроизводительной моделью, специализирующейся на продвинутых рассуждениях».

Exaone Deep выпущена в версиях на 32 млрд, 7,8 млрд и 2,4 млрд параметров. В одном из тестов на вычисления Exaone Deep обошла DeepSeek-R1 и o1-mini от OpenAI, но при тестировании на программирование справилась хуже других конкурентных моделей, говорится в релизе.

В начале марта китайская Alibaba представила ИИ-модель QwQ-32B с открытым исходным кодом, которая, как утверждают в компании, будет конкурировать с нейросетью R1 от DeepSeek и другими моделями. В Alibaba уточнили, что QwQ-32B демонстрирует сопоставимые результаты с более мощными нейросетями в задачах математического анализа и программирования, однако использует гораздо меньше параметров — 32 млрд против 671 млрд у R1.

Фото на обложке: Mohammad Dadkhah / UnspLash