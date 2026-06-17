Малый бизнес увеличил расходы на рекламу в 3 раза за последний год — вопреки высоким ценам на кредиты и продвижение

Несмотря на высокую ключевую ставку и слабый потребительский спрос, компании заметно увеличили расходы на продвижение. Так, объём пополнений рекламных кабинетов малого и среднего бизнеса за год вырос на 200%, сообщает рекламная экосистема Vitamin.tools (входит в Kokoc Group). По данным платформы, ранее у 75% представителей малого и среднего бизнеса не хватало ресурсов для масштабирования и активного продвижения своих товаров и услуг.

Компании стали вдвое больше направлять на рекламу

Аналитики рекламной экосистемы Vitamin.tools сообщают, что за 2025–2026 годы общий бюджет, направленный всеми компаниями на рекламу, вырос на 91%.

Эксперты зафиксировали особенно высокий рост активности среди компаний с небольшими рекламными бюджетами. За последний год 17% рекламодателей, которые ранее тратили на продвижение до 100 тыс. рублей в месяц, перешли в категорию с расходами от 100 тыс. до 250 тыс. рублей. Они увеличили свои ежемесячные вложения в рекламу на 393%.

Рост расходов на рекламу происходит на фоне дефицита прибыли

Увеличение маркетинговых затрат компаний происходит в условиях сложной финансовой ситуации для предпринимателей. По данным Центра стратегических разработок, в марте 2026 года у 75% представителей малого и среднего бизнеса отсутствовали свободные ресурсы, которые можно было бы направить на развитие компании.

Среди основных причин — слабый потребительский спрос, высокая стоимость заёмных средств и увеличение операционных расходов.

У 75% компаний малого и среднего бизнеса нет денег на развитие: проблема — низкий спрос на услуги и дорогие кредиты Только 8,3% предпринимателей могут тратить деньги на масштабирование Читайте также

После ухода зарубежных платформ привлечение клиентов стало дороже

В Vitamin.tools отмечают, что после блокировки части иностранных рекламных площадок компаниям пришлось фактически заново выстраивать работу с аудиторией. Бизнес потерял часть накопленных сегментов пользователей и привычных каналов продвижения. По данным исследования, стоимость привлечения клиента в VK Ads за последний год выросла на 120%.

Дополнительное давление на рекламодателей оказывает изменение поведения потребителей. Согласно данным ВЦИОМ, 90% покупателей перед оформлением заказа изучают предложения нескольких компаний. Ещё 88% принимают решение после знакомства с отзывами других пользователей.

На фоне этих изменений компании всё чаще делают ставку не на единичный рекламный контакт, а на серию взаимодействий с потенциальным клиентом. По данным Vitamin.tools, бизнес активнее: