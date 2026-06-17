WB Банк запустил накопительные счета под 12% годовых — условия одинаковы и для новых, и для старых клиентов

WB Банк расширил линейку сберегательных продуктов и начал открывать накопительные счета для физлиц. Клиентам доступна ставка 12% годовых, при этом для её получения не требуется выполнять дополнительных условий. Пополнять счёт и снимать средства можно в любое время — уже начисленный доход сохранится.

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Продукт уже появился в мобильном приложении Wildberries

Открыть накопительный счёт можно через мобильное приложение Wildberries. Воспользоваться продуктом можно с любой суммой — минимального порога для размещения средств нет.

Клиенты могут свободно распоряжаться деньгами на счёте: пополнять его или выводить средства без ограничений.

Проценты начисляются ежедневно

Доходность по накопительному счёту составляет 12% годовых. Проценты рассчитываются каждый день исходя из фактического остатка на счёте. Накопленный доход выплачивается автоматически в конце месяца.

В банке отмечают, что для получения полной доходности не нужно выполнять дополнительные условия. Размер ставки не зависит от объёма покупок по карте, суммы на счёте или использования других банковских продуктов.

Кроме того, в банке не разделяют клиентов на новых и действующих — одинаковые условия распространяются на всех пользователей.

Контекст

Ранее WB Банк запустил первую программу лояльности для держателей дебетовых карт. Клиенты смогут получать 5% кешбэка за покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах. Вознаграждение начисляется раз в месяц в виде баллов «Ягодки», которыми можно оплачивать покупки на Wildberries. По карте также начисляются проценты на остаток, а обслуживание и снятие наличных до 100 тыс. рублей в месяц остаются бесплатными.

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Оформить карту можно в приложении Wildberries в цифровом или пластиковом формате. В компании отметили, что в будущем планируют расширить программу лояльности и добавить новые категории повышенного кешбэка.