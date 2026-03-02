WB Банк запустил кешбэк 5% за покупки в супермаркетах — полученные «Ягодки» можно использовать на Wildberries

WB Банк объявил о запуске первой программы лояльности для держателей дебетовых карт. Как сообщили в компании, клиенты будут получать 5% кешбэка за покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах. Вознаграждение начисляется автоматически раз в месяц в виде баллов «Ягодки», которые можно использовать на Wildberries.

Повышенный кешбэк доступен в категории «Супермаркеты»

На первом этапе повышенный кешбэк действует в категории «Супермаркеты». В WB Банке отметили, что именно эта категория — самая востребованная у пользователей, поэтому запуск программы лояльности начался с неё.

Помимо кешбэка, карта дает прямую скидку при оплате товаров на Wildberries по курсу 1 балл = 1 рубль. В дальнейшем количество категорий и функционал программы планируется расширять.

На остаток средств будут начисляться проценты

Дополнительно предусмотрено ежедневное начисление процентов на остаток средств по счету. Выпуск и обслуживание карты бесплатны. Снятие наличных до 100 000 рублей в месяц в любых банкоматах также осуществляется без комиссии.

По счёту действуют бесплатные переводы через СБП в рамках лимитов системы.

Карта доступна в приложении Wildberries

Карту WB Банка можно оформить в мобильном приложении Wildberries — в цифровом формате или в виде пластика. Она доступна пользователям с максимальным WB Кошельком. Карту можно добавить в Mir Pay и оплачивать покупки смартфоном.

Коммерческий директор WB Банка Роман Шаехов отметил, что запуск программы лояльности направлен на закрытие повседневных потребностей клиентов.

Wildberries расширяет систему лояльности

В середине января 2026 года маркетплейс начал тестировать программу «Скидка лояльности». Она позволяет предоставлять персональные скидки клиентам, которые за последние 12 месяцев выкупили товары магазина на сумму от 1 000 до 100 000 рублей.

Размер скидки может составлять от 3% до 50% на весь ассортимент конкретного продавца. Программа подключается через конструктор тарифов, начинает действовать на следующий день после активации и работает минимум 30 дней. В компании сообщили, что «Скидка лояльности» суммируется с другими акциями и сниженной ценой на товар.

Ещё один инструмент Wildberries — промокоды

В конце января 2026 года на Wildberries появился новый инструмент для продавцов — промокоды, которые дают покупателям дополнительные скидки. Один продавец может одновременно запускать до 10 акций с промокодами, при этом каждый код действует неограниченное количество раз до окончания акции.

Продавец самостоятельно устанавливает срок действия, размер скидки в процентах и выбирает товары или весь ассортимент, на который распространяется предложение.