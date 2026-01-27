На Wildberries появились промокоды со скидками от продавцов: одновременно магазин сможет запустить до 10 акций
На Wildberries появился новый инструмент для продавцов — промокоды от магазинов, которые дают покупателям дополнительные скидки. По данным маркетплейса, один продавец может одновременно запускать до 10 акций с промокодами: каждый из них действует неограниченное количество раз. Новая функция уже доступна тестовой группе продавцов из России.
Продавец сам устанавливает параметры промоакции
Как сообщили в пресс-службе Wildberries, новый инструмент позволяет продавцам самостоятельно управлять промокодами. Они могут:
- Установить срок действия акции;
- Определить размер скидки в процентах;
- Выбрать конкретный товар или весь ассортимент, на который распространяется предложение.
Промокод генерируется автоматически или задаётся вручную. Один и тот же код можно использовать неограниченное количество раз до окончания акции. При этом один продавец может одновременно запускать до 10 активных промоакций с промокодами.
Промокоды можно использовать неограниченное количество раз
Продавцы могут размещать промокоды как внутри маркетплейса — в кампаниях WB Медиа, — так и за его пределами, в любых каналах коммуникации с клиентами.
Покупателю достаточно добавить товар в корзину, ввести промокод в специальное поле и оформить заказ по сниженной цене, пояснил руководитель коммерческих проектов РВБ Иван Осипов.
Каждый промокод — многоразовый. Его можно использоваться неограниченное количество раз до окончания акции. Один продавец может одновременно иметь до 10 активных акций с промокодами.
Wildberries ранее запустила программу лояльности
В середине января 2026 года Wildberries также начала тестировать новую программу лояльности для покупателей — «Скидка лояльности». Инструмент позволяет продавцам предоставлять персональные скидки клиентам, которые за последние 12 месяцев выкупили товары магазина на сумму от 1 000 до 100 000 рублей.
Размер скидки задаётся вручную и может составлять от 3% до 50% на весь ассортимент конкретного продавца. Программа работает на уровне отдельного магазина, подключается через конструктор тарифов, начинает действовать на следующий день после активации и действует минимум 30 дней.
В пресс-службе Wildberries сообщили, что «Скидка лояльности» суммируется с другими акциями и сниженной ценой на товар.
Контекст
Wildberries расширяет инструменты для работы со скидками и лояльностью покупателей. На платформе одновременно тестируются промокоды от продавцов и программа «Скидка лояльности», которая позволяет предоставлять персональные предложения постоянным клиентам.
В пресс-службе Wildberries подчеркнули, что введение промокодов поможет покупателям экономить, а продавцам — поощрять лояльность и стимулировать повторные покупки.
