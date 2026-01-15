Wildberries ввёл скидки для постоянных клиентов маркетплейса

Wildberries начал тестирование новой программы лояльности для покупателей — «Скидка лояльности». Инструмент позволяет продавцам предоставлять персональные скидки клиентам, которые регулярно покупают их товары. Программа должна стимулировать повторные заказы и рост среднего чека, подчеркнула пресс-служба маркетплейса.

Клиент получит скидку от продавца, если выкупит товары магазина на определённую сумму

Продавец может установить единую скидку на все товары своего магазина для покупателей, которые за последние 365 дней выкупили продукцию на заданную сумму. После достижения порога выкупа покупатель увидит подсказку о доступной скидке на витрине магазина конкретного продавца.

Программа работает на уровне отдельного магазина, а не всей платформы Wildberries. Скидка применяется автоматически и действует только на товары того продавца, у которого покупатель выполнил условия лояльности.

Продавцы сами устанавливают сумму выкупа — от 1 000 до 100 000 рублей

В рамках «Скидки лояльности» продавцы могут установить сумму выкупа за последние 12 месяцев, предлагаемый диапазон — от 1 000 до 100 000 рублей. Размер персональной скидки также задаётся вручную — от 3% до 50% на все товары магазина.

Подключение программы осуществляется через конструктор тарифов Wildberries. После активации она начинает действовать на следующий день. Минимальный срок действия скидки составляет 30 дней.

«Скидка лояльности» суммируется с другими акциями

При этом «Скидка лояльности» суммируется с другими скидками, сообщили в пресс-службе компании. Если на товар уже действует акция или сниженная цена, пользователь также сможет применить скидку для постоянных покупателей.

Контекст

В декабре Wildberries расширила для продавцов модель DBS («доставка силами продавца») — вариант с минимальной комиссией. Если раньше селлеры по этой схеме могли доставлять заказы только напрямую покупателям, то теперь им разрешили привозить товары и в пункты выдачи заказов Wildberries.

Минимальная комиссия при доставке в ПВЗ составляет 3%, при этом продавец по-прежнему сам хранит, упаковывает и доставляет товар.Также селлеры, которые оперативно доставляют заказы в ПВЗ, смогут снизить комиссию на 2 процентных пункта.