DBS-доставка Wildberries теперь возможна через ПВЗ

Объединённая компания Wildberries & Russ (РВБ) расширила для продавцов модель продаж с самой низкой комиссией — DBS (доставку силами продавца). Теперь селлеры могут отправлять товары, продаваемые по этой модели, не только напрямую покупателю, но и в пункты выдачи заказов Wildberries. Минимальная комиссия при доставке в ПВЗ составляет 3%.

Раньше продавцы могли только сами доставлять товары по модели DBS

Модель «Витрина» предполагает, что продавец самостоятельно хранит товар, упаковывает его и организует доставку. Ранее по этой схеме партнёры были обязаны доставлять заказы напрямую покупателям — использовать пункты выдачи Wildberries для таких товаров было невозможно, несмотря на то, что заказ оформлялся через маркетплейс.

Продавцы, работающие по модели DBS, теперь смогут использовать инфраструктуру ПВЗ маркетплейса. При этом они всё равно должны будут сохранять самостоятельное хранение, упаковку и доставку товара.

Продавцы, которые быстро доставляют товары, получат бонусы

Селлеры, которые сами привозят заказы в пункты выдачи Wildberries и делают это быстро, могут платить ещё меньшую комиссию. Для них действует акция: если продавец достигает высокой скорости доставки, комиссия снижается дополнительно на 2 процентных пункта.

Кроме того, Wildberries зафиксировала комиссии за продажу товаров на текущем уровне на ближайшие шесть месяцев. Это означает, что в этот период комиссии не будут повышаться — это правило действует в том числе для продавцов, работающих по модели «Витрина».

Обновлённая модель продаж уже доступна по всей России

По словам руководителя направления доставки силами продавца РВБ Елизаветы Шлеин, подключение модели DBS к инфраструктуре ПВЗ соответствует стратегии компании по созданию гибких условий для партнёров с разными операционными моделями.

Она отметила, что обновлённая схема должна помочь продавцам увеличить частоту заказов и масштабировать продажи. По итогам нескольких этапов тестирования услуга стала доступна по всей России: функционал подключён ко всем пунктам выдачи и открыт для всех российских продавцов, работающих по модели «Витрина» (DBS).

Контекст

Wildberries оказывает различные меры поддержки для продавцов. В декабре маркетплейс запустил адвент-календарь. С 15 по 20 декабря в личных кабинетах селлеров будут открываться подарки — скидки и промокоды на сервисы маркетплейса, направленные на повышение продаж.

Также в рамках новогодней акции продавцы смогут увидеть персонализированные итоги года. В них отобразятся самый прибыльный месяц, общая сумма продаж за год, наиболее успешная товарная категория и другие ключевые показатели.